Matchrapport: Spelet på bortaplan fortsätter att hacka.

AFC Wimbledons förbannelse att kunna vinna på bortaplan håller i sig.

I gårdagens möte borta mot Shrewsbury Town fick man ännu en gång åka hem tomhänta efter att ha förlorat med 2-1.

Ett litet glädjeämne är dock att man lyckades göra mål på bortaplan för första gången sedan den 22/10.

Det var en mycket jämn tillställning som utspelad sig på Greenhous Meadow igår men efter att ha kvitterat på övertid två matcher i rad fick nu The Dons se sig besegrade då Shrewsbury avgjorde med ett mål just på övertid."What comes around goes around" brukar det ju heta men sett till helheten skulle vi vunnit gårdagens match. Neal Ardley hade gjort tre ändringar i startelvan jämfört med den som startade i tisdagens möte mot Coventry Darius Charles var tillbaka som mittback istället för Chris Robertson , på mittfältet fick David Fitzpatrick förtroendet från start på bekostnad av Dannie Bulman n och längst där framme fick Dominic Poleon vila till förmån för Tom Elliott Wimbledon började matchen optimistiskt med ett högt tempo och redan i den 5:e matchminuten fick Darius Charles ett bra läge men nickade utanför från nära håll efter en fint slagen hörna av George Francomb Någon minut senare var det Tom Elliotts tur att sätta Shrewsburys målvakt, Jayson Leutwiler, på prov med ett skott till höger inifrån straffområdet.Wimbledon pressar på för ett ledningsmål och i den 17:e minuten är Sean Kelly ytterst nära att ge Wimbledon ledningen med en nick som dock smiter strax utanför Leutwilers vänstra stolpe.Shrewsbury har egntligen inte haft något farligt läge när matchklockan tickar upp mot 30 minuter och Wimbledons backlinje har bra koll på The Shrews målfarlige anfallare Freddie Ladapo.I den 34:e matchminuten tvingas Shrewsbury göra ett byte då deras spelare nummer 2, Joe Riley, tvingas utgå på grund av skada. Han ersätts av Dom Smith som har nummer 15 på ryggen.Tom Elliott är ett ständigt orosmoment för Shrewsburys backlinje men tyvärr saknas den rätta skärpan idag när det kommer till avslut som i den 38:e matchminuten då han från nära håll drar skottet högt över mål till höger.I den 45:e matchminuten kommer så Tom Soares loss på mittfältet och drar på en riktig kanon utifrån som naturligtvis träffar stolpen. Det är inte Wimbledons dag helt enkelt.0-0 blir halvtidsresultat.Startelvan får fortsatt förtroende efter halvtidsvilan och den andra halvleken startar i samma anda som den första.Wimbledon är det lag som pressar på och får utdelning i form av en rad hörnor och frisparkar på motståndarnas planhalva men skärpan i avsluten är fortsatt bedrövliga.Tom Elliott har inte turen med sig denna dag direkt och ett bevis på det kommer strax efter halvtidsvilan då han lyckas träffa ribban från nära håll.Shrewsbury får inrikta sig mest på försvarsspel men där framme har ändå Freddie Ladapo börjat hitta luckor att springa på emellanåt.Så i den 65:e matchminuten kommer Sean Kelly i Wimbledon på efterhand och tvingas stoppa just Ladapo på ett oschysst sätt.Frisparken, en bit utanför Wimbledons straffområde, slås av nummer 27 i Shrewsbury Taylor Roberts.Skottet ändrar riktning på någon av spelarna inne i straffområdet och ställer James Shea i Wimbledonmålet fullständigt.1-0 till Shrewsbury i den 65:e matchminuten.Repliken från Wimbledon kommer dock omgående då Andy Barcham i den 68:e matchminuten serveras en fin passning av Lyle Taylor ut på högerkanten.Andy driver bollen mot mål och slår ett lågt pressat skott som letar sig in vid Leutwilers högra stolpe.Minuten efter gör Neal Ardley sitt första byte då Dominic Poleon ersätter David Fitzpatrick.Wimbledon går därmed upp på tre anfallare i ett försök att ta ledningen i matchen.Det vill sig dock inte för Wimbledon utan klockan tickar sakta men säkert upp emot 90 minuter och ett oavgjort resultat känns som det mest logiska.I den 82:a matchminuten kommer Tyrone Barnet t in på planen för Wimbledon istället för Lyle Taylor men Tyrone är fortsatt iskall och skapar ingenting den tid som är kvar.I den 90:e matchminuten får så Shrewsbury en hörna som till en början ser ofarlig ut när bollen nickas undan av Wimbledonförsvaret.Bollen går ut till Shrewsburys nummer 7, Shaun Walley, som slår in den igen i Wimbledons straffområde.Uselt försvarsspel nfrån Wimbledons sida gör att Shrewsburys nummer 22, Aristote Nsiala, kommer högst upp och kan nicka in segermålet bakom James Shea.2-1 till Shrewsbury i den 90:e matchminuten.Domaren blåser kort därefter av matchen som slutar 2-1 till Shrewsbury.Vi förlorade den här matchen på grund av bristande skärpa vid avsluten helt klart och just detta var ju något som man tränat extra mycket på under träning enligt rapporter från Neal Ardley inför matchen.Det känns inget vidare för tillfället och på tisdag stundar en ny "måste match" då vi möter ännu ett lag som ligger bakom oss i tabellen nämligen Gillingham FC.Upp till bevis då Neal ardley om vi skall kunna komma upp i dom 50 poäng du spekulerat i skall räcka för att hålla sig kvar i League One.WOMBLE TILL I DIE!