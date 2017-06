"The New Plough Lane" Drömmen om en ny arena lever vidare efter onsdagens beslut.

Planerna på en ny arena i Merton lever vidare.

I onsdags nåddes vi av den efterlängtade nyheten att "The Secretary of State for Culture Media and Sport" INTE tar upp Wimbledon Stadium på sin lista över "Buildings of Special Architectural or Historic Interest".



Nu äntligen kanske man kan hoppas på att det blir verklighet av planerna som tog form för en evighet sedan men som har bromsats upp av fega politiker, rättshaverister och nu senast en riktig "Kalle Anka kommitté" som helt plötsligt fick för sig att den gamla Greyhoundracing banan skulle ha något slags historiskt värde som måste bevaras till eftervärlden. Bladder och trams rent ut sagt.



Vår ordförande, Eric Samuelsson, var förstås mycket nöjd med beslutet att det är helt ok att låta jämna Wimbledon Stadium med marken och äntligen påbörja bygget av den nya arenan.

Om nu inget mer kommer i vägen så hoppas man att arenan ska kunna stå klar till säsongen 2019/20.



För en utmärkt redogörelse av händelseförloppet kring arenafrågan fram till onsdagens nyhet så rekommenderar jag varmt min redaktionkollega, Henrik Persson, tidigare artikel i ämnet:

http://www.svenskafans.com/england/afcwimbledon/arenanytt-ar-vi-antligen-pa-vag-hem-555929.aspx



WOMBLE TILL I DIE! Turerna har varit många, framför allt motgångarna, kring det planerade arenabygget i Merton.Nu äntligen kanske man kan hoppas på att det blir verklighet av planerna som tog form för en evighet sedan men som har bromsats upp av fega politiker, rättshaverister och nu senast en riktig "Kalle Anka kommitté" som helt plötsligt fick för sig att den gamla Greyhoundracing banan skulle ha något slags historiskt värde som måste bevaras till eftervärlden. Bladder och trams rent ut sagt.Vår ordförande, Eric Samuelsson, var förstås mycket nöjd med beslutet att det är helt ok att låta jämna Wimbledon Stadium med marken och äntligen påbörja bygget av den nya arenan.Om nu inget mer kommer i vägen så hoppas man att arenan ska kunna stå klar till säsongen 2019/20.För en utmärkt redogörelse av händelseförloppet kring arenafrågan fram till onsdagens nyhet så rekommenderar jag varmt min redaktionkollega, Henrik Persson, tidigare artikel i ämnet:WOMBLE TILL I DIE!

0 KOMMENTARER 62 VISNINGAR 0 KOMMENTARER62 VISNINGAR LEIF VIKLUND

2017-06-23 23:43:47 2017-06-23 23:43:47

ANNONS:

Fler artiklar om AFC Wimbledon

AFC Wimbledon

2017-06-23 23:43:47

AFC Wimbledon

2017-06-17 13:49:00

AFC Wimbledon

2017-05-29 21:42:33

AFC Wimbledon

2017-05-26 22:45:00

AFC Wimbledon

2017-05-21 21:15:00

AFC Wimbledon

2017-05-16 18:47:17

AFC Wimbledon

2017-05-14 11:00:00

AFC Wimbledon

2017-05-12 14:25:00

AFC Wimbledon

2017-04-30 11:15:00

AFC Wimbledon

2017-04-22 14:15:00

ANNONS:

I onsdags nåddes vi av den efterlängtade nyheten att "The Secretary of State for Culture Media and Sport" INTE tar upp Wimbledon Stadium på sin lista över "Buildings of Special Architectural or Historic Interest".En föraning om att nästa säsong inte är alltför långt borta är när första omgången i ligacupen lottats. Det blir derbydags för AFC Wimbledon då man lottades hemma mot Brentford FC. *Uppdaterad 2017-06-23* Matchen kommer spelas tisdagen den 8:e augusti klockan 20:45 svensk tid på Kingsmeadow GroundVi nåddes idag av nyheten att anfallaren Tom Elliott, 26 år, går som free transfer till Millwall FC. Tom Elliott var AFC Wimbledons bäste målskytt under den gångna säsongen med sina 13 mål och blev även utnämnd till Player Of The Year av klubbens supportrar.Rubriken antyder precis som den låter AFC Wimbledon är på besök i SverigeDet var med stor förvåning vi kunde ta del av fredagens uttalande från EFL vad gäller Checkatrade Trophy. Efter att man låtit samtliga klubbar i League One och League Two röstat i frågan så kommer Checkatrade Trophy, med några små ändringar, behålla sitt nuvarande format fram till säsongen 2019/20.Hur en brokig skara från sydvästra London lyckades med det omöjliga.Vi summerar en mållös månad på bästa sätt vi kan. Det vill säga med samma ambitioner som Wimbledon avslutade säsongen med.Sista matchen för säsongen spelas mot Oldham Athletic på hemmaplan.Två matcher kvar att spela denna säsong för The Dons som idag ställs inför svårast tänkbara motstånd då man möter Bradford City på bortaplan