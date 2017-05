Redaktionen summerar: April

Vi summerar en mållös månad på bästa sätt vi kan. Det vill säga med samma ambitioner som Wimbledon avslutade säsongen med.

Så var säsongen över för denna gången. Även om det inte fanns mycket att spela för så avslutade Wimbledon starkt och tog en respektabel plats i tabellen… eller.. nja.. inte riktigt. Man slutade snarare spela fotboll med en månad kvar och de som trots allt dök upp verkade inte alltför sugna på att vinna några matcher. Att reservkeepern Joe McDonnell lyckat ta hem månadens spelare hos samtliga skribenter efter att endast ha spelat tre av sex matcher i april är knappast ett bra tecken. Annars är det mest klagomål och en stilla önskan om förändring som dominerar månadens sammanfattning. Inte har det varit lätt att skriva om april då livsglädjen sakta försvinner ju mer man dyker ner i den sörja som presterats under månaden.Nu kör vi häng med tyck till och kommentera!Redaktionen når ni viaLeffe: Jag tycker det var otroligt starkt av vår andre målvakt, Joe McDonnell, att komma in och hålla nollan två matcher i rad mot Swindon samt Peterborough . Joe McDonnell har inte fått många minuters speltid i Wimbledontröjan direkt så det imponerade på mig att han presterade så pass bra när det blev allvar. Månadens spelare är alltså Joe McDonnell.Henke: Vem lyfter man denna månad när resultaten verkligen uteblivit och framåt inte ett enda mål! fan det är sjukt så en anfallare denna månad är knappast troligt att plocka fram. Min tro kännare Jake Reeves som är motorn i laget är inte heller något het kandidat att plocka fram denna månad. Ett tag var vår maskot Haydon The Womble min kandidat alltid glad och go när han lufsar omkring och bankar på sin trumma för att lyfta hemmapubliken. Men men icke denna gång utan jag hoppar på samma spår som föregående talare och tar givetvis fram Joe McDonnell vår andremålvakt som sällan får stå i rampljuset. Tre matcher varav två hållna nollor mot Peterborough samt Swindon det är respekt.Pelle: Ja det kan ju omöjligt bli en spelare med någon form av offensivt ansvar den här månaden. Så det får bli vår backup keeper Joe McDonnell som kom inte och höll nollan mot Swindon och Peterborough när James Shea inte kunde spela.Pelle: April var mest en stor besvikelse om jag får säga så. Inte ett enda gjort mål och tre förluster på sex matcher. Verkar som att laget tog semester efter att man hade säkrat spel i League One även nästa säsong. Ett perfekt sätt att tona ner hypen kring laget.Leffe: Den dystra poängskörden, inga mål gjorda och att vi släppte MK förbi oss i tabellen. Vår mittfältare, Tom Soares, bröt dessutom ankeln och blir borta större delen av försäsongen.Henke: Vad håller vi på med en kraftig ledarfråga när man inte kan motivera grabbarna in i det sista när det fortfarande fanns poäng kvar att spela om trots att laget slog av på tempot när man säkrade kontraktet mot Rochdale i den 40:e omgången. Hade helt klart min förhoppningar till att komma före MK Scum och det var mer eller mindre än möjlighet ända in i sista omgången. Hade gett bra klang om vi i vår första säsongen i League One hade mäktat med att komma före våra antagonister. Vem hade trott det 2002-2003 när vi påbörjade jakten i The Combined Counties League.Henke: Pass kanske man inte kan svara på denna fråga så lyfter bortamatchen mot Swindon. Ett fäktande Swindon med en pressad Tim Sherwood på läktaren som Commercial Director of Football behövde verkligen poängen för att hålla the Robins dröm om ett nytt kontrakt vid liv. Joe McDonnell gjorde en kanonmatch mellan stolparna och vi åkte hem med en pinne, stort.Får även tillägga glädjen att vi återigen fick vara ett gäng svenskar över och kolla match då vi hade vår årliga Swedons resa mot Bristol Rovers. En bra resa med ett grymt gäng!Pelle: Ja vad ska man välja... Var det 0-0 mot Swindon eller 0-0 mot Peterborough som var månadens match? Eller kanske var det 0-0 mot Oldham som var grädden på moset den här månaden. Jag har ingen aning om vilken man ska välja så pick one…Leffe: Inte helt lätt att välja ut något positivt från den gångna månaden men i sista matchen för säsongen hemma mot Oldham så dominerade vi med ett kraftigt spelövertag i alla fall. Vi gjorde tydligen det mesta rätt förutom mål då förstås.Leffe: Attityden hos några av spelarna har varit bedrövlig den senaste tiden och det kommer bli en rejäl rensning i truppen nu enligt Ardley. Dominic Poleon har redan tankarna någon annan stans verkar det som och Tyrone Barnet t kommer vi inte se i Wimbledontröjan nästa säsong kan jag lova er. Truppen är för dålig helt enkelt för att vi skall kunna mäta oss med de bättre lagen på den här nivån vilket blev pinsamt tydligt i 0-3 förlusten borta mot Bradford City Henke: Bitter har jag väl varit genomgående på mina svar denna månad och vi skall väl vara glada istället nu när solen tittar fram och en sommar snart nalkas. Så nu avslutar jag med att vara lite grinig en sista gång och gillar inte att vi låter vår unga talangfulle anfallare Toyosi Olusanya sticka iväg och träna med Chelsea som är superheta på snubben efter fjolårets bravur i FA Youth cup där dom fick upp ögonen för vår anfallare. Lyckades under fjolåret se hans första A-lags mål på straff mot Newport på plats. Glömmer aldrig när han slog in straffsparken där vår Bayo Akinfenwa lämnar över bollen till vår ungtupp som får dunka in the framför ett utsålt Chemflow End. Får fan inte bli första och enda målet för oss.Pelle: Att någon drar igång ett rykte om att Wimbledon skulle straffas med ett nio poängs avdrag två dagar innan sista matchen vilket skulle innebära nedflyttning är inget man behöver oroa sig över. Att sedan hitta något som visat att det inte stämmer är ju helt omöjligt liksom att hitta något som visar på att det stämmer. Så är det ju mad de flesta rykten och ibland så har det ju hänt att folk läcker info de inte bör så man kan aldrig vara helt säker på att det inte stämmer. Det hade ju inte varit första gången som Wimbledon hade straffats med poängavdrag. Skönt att det endast var ett rykte.Pelle: Det här blir lite mer en önskelista eftersom det är svårt att veta vad man kan förvänta sig av maj. Att vi får behålla Tom Elliott , även om det inte är så troligt. Att vi värvar en riktigt bra målvakt och en riktigt bra anfallare. Hade även önskat mig ett mål men avsaknaden av matcher gör detta lite svårt.Henke: Ser helt klart fram emot The Cut vilket innebär vilka spelare som lämnar efter säsongen och inte får förnyat förtroende av Mr Ardley och grabbarna. Finns helt klart ett par självklara namn som Chris Robertson George Oakley samt sist men inte minst Tyrone Barnett som jag i min vildaste fantasi ej kan förstå om vi vill ha kvar under nästa säsong. I Gråzonen ligger säkerligen Dannie Bulman som kommer falla på åldersstrecket med sina 38 år men Chris Whelpdale kan även hänga löst.Klubben har även lagt fram tydliga ambitioner om att man skall möta lönekraven på Tom Elliott, Lyle Taylor samt Jake Reeves som varit under QPR ´s radar under en längre tid. Elliotts frånvaro under slutet har även ryktesvist berott på att det finns intressenter från andra klubbar, hans nya agent har flitigt figurerat på Kingsmeadow och kanske har vi sett det sista av Tom.Sen blir det ut och resa igen i fotbollens tecken men inte England utan nu styr vi mot Nederländerna och match med Groningen den 7/5 när dom möter PSV, tungt!Leffe: Depeche Modes turnépremiär på Friends Arena i Solna den 5:e maj. En liten SweDons träff i slutet av maj är även det på planeringsstadiet.