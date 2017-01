Redaktionen summerar: December

Vi summerar november månad där vi rasade i tabellen men plåster på såren kom i avancemanget i FA cupen

Fyra ligamatcher och endast tre inspelade poäng, det bistra facit på bortaplan fortsätter i ligaspelet precis som i november lyckades vi inte näta borta. Avancemanget i cupen mot Curzon Ashton var en makalös upplevelse där fjorton magiska minuter med lite jävlar anamma resulterade i fyra mål och avancemang i cupen. Extra stort jubel när vi fick Sutton United en rival som vi har en långt gången historia med ett hett London derby.Spelarmässigt så lyfter vi fram treviktiga stommspelare som alltid ger allt för klubben och är otroligt viktiga, Robinson, Fuller och Reeves ni är december månads lirare.Månades besvikelse är matchen mot MK där vi sålde oss för lätt, en bedrövlig insats där vi gav bort tre pinnar till våra antagonister. Inte bra detta vill vi inte se i mars när vi som första gången någonsin står som värdar för detta hatmöte.Vi klagar som sagt över MK matchen men även över den bedrövliga avslutningen med två raka förluster. I bortaspelet har vi inte vunnit sedan oktober månad och för att göra det ännu värre har vi inte heller gjort mål enligt ovan månad.Vi blickar fram emot vårt FA cup möte mot Sutton där vi även har pubsamling i Stockholm på O´Connells den 7/1 det vill ni inte missa. Leffe från redaktionen drar till Thailand och överst i väskan ligger självklart en SweDons T-shirt.Nu kör vi häng med tyck till och kommentera!Månadens spelare:Leffe: Denna månad tänkte jag lyfta fram de spelare som gör ett enormt jobb i det tysta och som man tenderar glömma bort eftersom dom liksom bara finns med i truppen match, efter match, efter match, efter match. Det är inte de som skapar rubriker med spektakulära mål eller fyndiga kommentarer direkt men när spelet inte fungerar som det var tänkt, utan det börjar istället svaja ordentligt ute på planen, så är det dessa rutinerade och trygga spelare som brukar föra oss mot rätt kurs igen. AFC Wimbledon skall vara oerhört tacksamma och stolta över att ha två sådana spelare i sin trupp nämligen Barry Fuller och Jake Reeves Hittills denna säsong har Jake Reeves inte missat en enda ligamatch medan Barry Fuller bara missat matchen mot Fleetwood på grund av avstängning, ett imponerande facit minst sagt. Jag kan omöjligt välja ut en av dessa två så efter att ha singlat slant så går utnämningen Månadens Spelare till Barry Fuller.Henke: December månad gav sparsamt med poäng i ligaspelet då vi på fyra matcher tog en trea hemma mot Port Vale . Uteblivna poängen har även bidragit att vi rasat ner till mitten av tabellen. Äntligen dock utslagna ur Checkatrade Trophy vilket är bra och avancemanget i FA Cupen var det viktigaste i december månad med tanke på vad ett avancemang kan ge rent ekonomiskt.Spelarmässigt vill jag lägga min röst på den spelaren som förlorade Leffes slantsingling mittfätaren Jake Reeves. Mittfältsmotorn spelar alltid och han gör det alltid bra, i särklass enligt mig den viktigaste spelaren vi har. Reeves som är skolad hos Tottenham och Brentford har verkligen blomat ut hos Wimbledon där han fått stort förtroende. Frågan är hur länge vi kommer får behålla 23 åringen jag är i alla fall orolig.Pelle: Vår backklippa Paul Robinson har spelat samtliga minuter i alla matcher förutom träningsmatchen mot något U21-lag i checktrade-farsen. Ger alltid allt och har varit en av Wimbledons bästa spelare den här säsongen. Styr försvaret och tvekar aldrig att sätta dit skallen även om man själv garanterat skulle ha backat.Månadens besvikelse:Pelle: Avslutningen på året gav lite mer att önska. I och för sig två svåra bortamatchen men Wimbledon brukar kunna prestera bra på bortaplan och mot svårt motstånd. Istället blev det fem insläppta och inte ett enda gjort mål. En trist avslutning på ett annars fantastiskt Wimbledonår.Leffe: Inget att hymla om denna månad utan självklart var det förlusten mot MK "Drop The" Dons. Det var länge sedan jag tog en förlust så hårt och det gick nästan en vecka innan jag kunde släppa det hela och börja se framåt mot nästa match. En seger i den matchen hade ju varit ett sådant perfekt "Bet you didn't t see that one coming" sisådär en 14 år efter stölden av Wimbledon FC. Dessutom hade jag verkligen unnat Henke här på redaktionen en seger då han gjort resan över och var på plats i Buckinghamshire för att se matchen live.Henke: Helt klart matchen mot MK borta som jag var på plats och såg. Uppladdningen innan var helt enorm och det låg verkligen en laddning i luften och det var upplagt för att vi skulle plocka med oss alla poängen hem. Arenan gapade tom som vanligt bortsett från oss riktiga Wimbledon fans som verkligen stod för ett grymt bra tryck inne på arenan.Tyvärr så ville det sig inte spelet låste sig totalt och i första halvlek tror jag inte vi hade mera än två passar i rad och så fort vi fick bollen slog vi långt på Tom Elliott . Domaren Geoff Eltringham som man så gärna vill klaga på visade sig extremt hemmavänlig och troligen hade han kramp i ena eller så hade han delat säng kvällen innan med Peter Winkelman för det vara bara domslut åt ett håll. Kanske har Eltringham övertagit rollen som Wimbledon hatare tidigare under Wimbledon FC eran så hade vi Graham Poll som gärna hade strul med pipan när The boys in Yellow and Blue spelade.Månadens match:Henke: FA Cupen mot Curzon Ashton toppar allt för mig den gångna månaden och vi skrev ytterligare ett kapitel i vår historia. Hela matchen kändes trög från vår sidan och det såg bara så himla tungt ut trots övertagen i målchanser. Hjälten för dagen såg länge ut att blir Curzons Adam Morgan med tre fullträffar för dagen men icke. Fjorton magiska minuter och fyra mål Elliott x2, Barnet t och Poleon vände ett nattsvart nederlag mot något fantastiskt stort.Tankarna på upphämtningen studsar tillbaka till säsongen 1998 där Wimbledon på Upton Park hämtade upp ett 3-1 underläge till vinst med 4-3. Målskyttar då Gayle x2, Euell och Ekoku och för West Ham John Hartson. Dock skedde inte detta på fjorton minuter men det väckte känslor hamnade själv i en liten skärmytsling med en West Ham fan dagen efter på gymnasiet där känslorna kokade över rejält. Hello, hello, we are the Womble boys!Pelle: Eftersom jag tidigare i stort räknade in avancemang och vinst mot Curzon Ashton i FA-cupen så var chocken total när Curzton Ashton var laget som verkade gå mot en solklar seger med 3-0 och bara tio minuter kvar att spela. Vändningen Wimbledon stod för var fantastisk med tre mål på tre minuter och avgörande 3-4 i den sista tilläggsminuten. Men visst var det ett lag man skulle slå och Wimbledons 33 avslut mot Ashtons 4 visar att vändningen inte var helt oväntad.Leffe: FA Cup matchen borta mot Curzon Ashton den 4/12 är ju egentligen det självklara valet med tanke på den helt osannolika upplösningen av matchen. Underläge med 3-0 när matchuret tickat upp till 80:e minuten för att sedan göra 4 mål på den tid som är kvar och fixa avancemanget till 3:e omgången.........MEN.........Jag väljer istället att utnämna matchen mot stackars Port Vale hemma på Kingsmeadow den 17/12 till Månadens Match. Det var en smått makalös uppvisning The Dons stod för i den matchen med en förkrossande statistik över bollinnehav samt skott på mål. Port Vale fick helt enkelt vara de som Wimbledon tog ut sin ilska på efter förlusten mot MK veckan innan. Hade det dessutom inte varit för Jak Alnwick i Port Vale målet så skulle vi vunnit matchen med närmare 8-0 istället för 4-0. Alnwick gjorde nämligen några helt utomjordiska räddningar på vissa av Wimbledons avslut på mål. En match helt klart i paritet med bortamatchen mot Peterborough när det gäller överlägsenhet ute på planen.Klagomuren:Leffe: Visst var det onödigt av en så pass professionell spelare som Lyle Taylor att dra på sig två varningar och därmed få syna det röda kortet i bortamatchen mot Southend United den 26:e december. Konkurrensen om en plats i anfallet är ju redan stenhård som den är i Wimbledon så man behöver verkligen inte se till att på egen hand minska sina chanser att få spela nästa match.Henke: Vi behöver börja plocka poäng på bortaplan, inledningsvis var vi riktigt bra och tog tunga vinster och trepoängare men nu har det börjat gått troll. Vi har inte vunnit borta i ligan sedan den 22 oktober då vi besegrade Peterborough med 1-0. Sedan dess har vi inte gjort ett spelmål på bortaplan, detta behöver vi jobba bort. Kommande månad väntar både Gillingham och Chesterfield och dessa matcher är otroligt viktiga för tabell läget speciellt matchen mot The Gills. För att säkra kontraktet behöver man komma över 50 poängsstrecket och känner igen oror för att vi skall åka ut i år men några sköna bortapoäng behöver vi börja ta. I februari väntar Sheffield United borta och lite av årets bortamatch och kan vi vinna den då är det stort. Vi arrangerar även sneresa till denna match så skall ni åka ta kontakt med oss via redaktionsmejlen.Pelle: Att släppa in tre mål mot Curzton Ashton är för dålig och visat på att man troligtvis tog alltför lätt på uppgiften. Man får aldrig underskatta motståndet och även om en 0-3 till 4-3 vändning är underhållande så man aldrig hamna i den situationen mot ett så pass mycket sämre lag.Vad ser vi fram emot nästa månad:Pelle: TV-matchen borta mot Sutton United i FA-cupen är en match som jag verkligen ser fram emot. En match med en fantastisk historik bakom då Wimbledons första match som AFC var just borta mot Sutton United inför en slutsåld arena och en förbryllad hemmapublik. Det var då det blev klart för de flesta att det här kommer funka, Wimbledon kommer fortfarande ha ett fotbollslag.Henke: FA Cup matchen mot Sutton kommer bli något helt extra och vilket laddning, tufft London derby med mycket känslor. Historien går långt tillbaka med Sutton United och det är en av våra största rivaler så den matchen vill man inte förlora. Som sagt mycket historia och mycket har vi redan skrivit om detta och mera kommer det bli. Även pubsamling till denna match i Stockholm på O´Connells och vi ligger även i startgroparna för att få hjälp till kommande samlingar i Malmö samt Göteborg om det vill sig väl, vi håller tummarna.Sen har vi ett kommande transfer fönster där jag tror att vi får se upp för ett par spelare ligger nog i riskzonen för att tappas. Lyle Taylor, Jake Reeves och Dominic Poleon har haft radarn på sig och hoppas så innerligt att dessa blir kvar. Tror även att vi snart kommer få in en ny målvakt till hösten då James Shea behöver meriterad konkurrens så ett lån likt förra säsongen (Kelle Roos) ligger nog inte långt borta.Leffe: Matchen mot Oxford United hemma den 14:e januari skall bli intressant att följa och se om vi kan dominera lika stort som i bortamötet eller om det bara var tillfälligt som vi lyckades "jaga bort Oxford spöket" FA Cup mötet i 3:e omgången borta mot Sutton United den 7:e januari kommer bli en oerhört spännande historia att följa då seger där skulle betyda att vi för första gången, sedan återuppståndelsen, avancerar till 4:e omgången i FA Cupen.Sedan skall det bli intressant att se om vi agerar något på spelarmarknaden för att förstärka truppen eller om vi tappar någon spelare nu när transferfönstret öppnar igen i januari. Slutligen ser jag oerhört mycket fram emot min semestermånad i Thailand med start den 22:a januari:-)COME ON YOU DONS!!