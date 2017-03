Redaktionen summerar: februari

Vi summerar februari månad där Wimbledon avslutar månaden med en förlustfri svit på tre matcher så häng med när redaktionen tycker till.

Då vi summerade av utträdet ur cupen i föregående månad så kunde nu all fokus läggas på ligan och den så berömda 50 poängsgränsen som mer eller mindre behövs för att säkra kontraktet inför kommande säsong.Vi fick oss en fotbollsläxa som hette duga när februarimånaden inledes på bortaplan mot ligaledaren Sheffield United som körde över oss på Bramall Lane med 4-0, ajaj det gjorde ont. Istället fick vi glädjas åt stordåd då laget klappade in det första bortamålet sedan den 22 oktober då Andy Barcham slog in 1-1 och den så historiska måltorkan på bortplan skrevs till 778 minuter, det gjorde också ont då det inte räckte hela vägen utan Shrewsbury gjorde 2-1 i den 90:e matchminuten.Vi höll oss obesegrade hemma och största trumfen var helt klart när vi tog oss an ett formstarkt Walsall och matchhjälten om inte vår Lyle Tylor baby, snyggt! Omgången efter kom vinsten borta mot ligatvåan Scunthorpe och det var helt klart pricken över i:et.Månadens spelare så har vi tre olika kandidater som aspirerar på titeln men samtliga i redaktionen lyfter sin gamla beprövade kort. I klagomuren så luftas återigen arena frågan och kommande match mot Mk Scum.Nu kör vi häng med tyck till och kommentera!Redaktionen når ni viaLeffe: För andra gången denna säsong lägger jag min röst på Andy Barcham. Sicken comeback han gjort efter sin skada och han är i mitt tycke den spelare som i mångt och mycket bidragit till att vi på slutet av månaden äntligen vände vår negativa trend. Två mål har det även blivit från Andys sida under månaden som gått och han börjar mer och mer etablera sig som en av de stora i AFC Wimbledon.Henke: Förra månaden var jag bitter då nyförvärvet Tom Soares fick min röst trots att han inte hade spelat en endaste minut i Wimbledon tröjan. Missnöjets pricken över i:et var helt klart den dystra cupsortin mot Sutton där ett möte mot Leeds låg i botten. Soares spåret jobbar jag vidare på även denna månad men nu får han iklä sig rollen som en av kuggarna på mittfältet som måste snurra om vår mittfältsdirigent Jake Reeves skall få tid att jobba. Reevsie är och förblir enligt mig den viktigaste spelare truppen bär i dagens läge och vi kommer få jobba hårt i sommarens transferfönster för att behålla honom.Pelle: Enkla svaret skulle, som alltid, vara Tom Elliott men med tanke på de två sista matcherna så finns det ju lite alternativ. Will Nightingale fick gå in från start mot Scunthorpe i en trebackslinje som tidigare användes i andra halvlek mot Gillingham när man lyckades kvittera och nästan vinna efter en skranglig första halvlek. Mot Scunthorpe var Will en av planens jättar och var starkt deltagande till att Wimbledon kunde ta tre poäng.Pelle: Att inte slå Coventry hemma är bara för dåligt. De har ju knappt tagit poäng på bortaplan och ibland vill man bara att det ska kunna finnas enkla poäng att plocka. Hemmamatch mot tabelljumbon ska vara tre sådana poäng.Leffe: Barry Fullers skada i matchen mot Charlton 11/2 visade sig vara så pass illa att Barry blir borta resten av säsongen. En enorm besvikelse såklart. Spelet på bortaplan har varit knackigt ända sedan den 22/10 och där måste vi skärpa till oss även om vi lyckades ta en tung skalp i månadens allra sista match borta mot Scunthorpe. Sedan fortsätter Tyrone Barnett att vara en konstant besvikelse månad efter månad. Jag har gått hårt åt karln i några av mina artiklar, det är jag medveten om, men faktum kvarstår ju: Tyrone Barnett visade sig vara en katastrofal värvning.Henke: Var på plats på Bramall Lane och bevittnade förlusten mot Sheffield och någonstans i mitt inre så hoppades jag självklart på en skräll. Kunde inte ha mera fel än jag hade och The Blades lekte med ett blekt Dons som bara slog långt på Elliott och Taylor på topp och första skotten på mål hade vi i den 88:e matchminuten. Månaden vi lägger bakom oss är helt kanon och om vi ser på det mänskliga motståndet där räknar jag inte in United som kommer leka hem ligan i år utan matchen mot The Shrewsbury där vi släpper in ett mål i den 90:e minuten och tappar 1-1 till 2-1 det kändes riktigt tungt.Henke: Bortamatchen mot Scunthorpe där klubben även körde tv sändning hemma på Kingsmeadow för fansen som inte kunde resa upp till Glanford Park. Otroligt stort att slå ligatvåan borta trots att hemmalaget kom med sviktande form. Segern för Wimbledon var en rejäl boost för självförtroendet och dom var väl värda detta när den obesegrade sviten förlängdes till tre matcher.Pelle: Självklart 2–1 segern borta mot Scunthorpe där man mycket tack vare Neal Ardleys taktiska uppställning lyckades stå emot Scunthorpes anfallsspel och tidvis spela riktigt bra. Tre mycket viktiga poäng inför seriens avslut. Dessutom gjorde den segern att februari inte blev helt misslyckad.Leffe: Vi fick till det i månadens absoluta slutskede mot Walsall och Scunthorpe men eftersom Scunthorpe inte vunnit på fem raka matcher innan vi mötte dom så utnämner jag segern mot ett formstarkt Walsall till månadens match.Leffe: Arrangemanget inför biljettförsäljningen mot Milton Kenyes hemma den 14/3. Märkligt att man inte i förtid kan ange dag och klockslag när biljetterna skall släppas, att man måste uppfylla näst intill omöjliga kriterier för att få köpa en biljett och dessutom en enda biljett per person. Ok, jag är medveten om att det är vår största match hemma någonsin och att säkerheten kommer vara rigorös men det blir ju skrattretande att det ena dagen står att Chemflow End är utsåld bara för att nästa dag se att man helt plötsligt kan beställa biljetter till just Chemflow End. Skärpning!Henke: Återigen är det nya arenan som varit i fokus när organisationen Historic England jobbat med en inkommen överklagan där vår motståndare vill att The Greyhound Stadium som skall rivas för kommande The New Plough Lane skall få Greyhound arenan skyddad då den är en del av det engelska kultur arvet. Fansen har återigen uppmanats att skriva och inte be dem sätta upp arenan som ett kulturarv och nu pågår handläggningstid för att se om dom häver sin dom från första ansökan. Vi håller självklart tummarna så att vi kan se framåt och arenan planerna inte bromsas på grund av detta.Pelle: Visst är det skillnad på lag i denna division. Förlusten mot Sheffield United visade detta tydligt. Förlust med 4–0 inför 20 000 åskådare visade vilken skillnad det kan vara. Hemma ligger vi på strax under 4500 åskådare per match och då finns det inte många bra platser kvar på arenan. Ska vi kunna hävda oss i League One så behöver vi nya Plough Lane. Till dess så kan man bara hoppas att fansen fortsätter det fantastiska jobb de gör för att Neal ska ha en spelarbudget som räcker till. Påminn mig om att jag måste köpa lite fler souvenirer på Swedons-resan i april.Pelle: Fyra hemmamatcher och förhoppningsvis fyra segrar. Annars ser jag fram emot att vi tar de poäng vi behöver för att vara helt klara för spel i League One nästa säsong. Något jag inte kan säga annat än att jag är väldigt nöjd med.Henke: Återigen resa över till det förlovande landet för att bevittna matchen mot MK Scum där Peter Winkelmans lakejer gästar en riktig fotbollsklubb med riktiga fans. Får se hur denna matchen ter sig bortamatchen i december visade på en hätsk stämning jag aldrig upplevt tidigare med Wimbledon mått. Jag hoppas verkligen att min fjärde match denna säsong ger oss tre pinnar och att jag inte bär med mig någon förbannelsen från Sverige Bradford (h) 2-3, Mk (b) 2-1 samt nu senast Sheffield United (b) 4-0 torsk visar upp ett skrämmande facit.Leffe: Matchen borta mot Bolton den 4/3 blir en bra värdemätare på om vi kan fortsätta på det nu inslagna vinnarspåret. Sedan ser vi ju såklart fram emot matchen mot Milton Keynes hemma den 14/3 där både undertecknad samt Henke från redaktionen kommer befinna sig på plats. En match utöver det vanliga och jag hoppas innerligen att det inte spårar ur med tråkigheter som man inte vill förknippa med AFC Wimbledon.COME ON YOU DONS!!!