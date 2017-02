Redaktionen summerar: Januari

Vi summerar januari månad där förlusten i FA Cupen svider lite utöver det vanliga, Sutton United varför!

I ligan kan vi glädjas åt en endaste vinst men den kom mot Oxford som för oss är en mardrömsmotståndare i årets ligaspel har vi kammat hem full pott mot The U´s, vem hade kunnat trott det när säsongen kickade igång. Månadens Londonderbyt mot Millwall gav återigen delad pott lagen emellan och i bortaspelet fortsätter kräftgången då vi har svårt att vinna.Att plocka fram en månadens lirare är inte det lättaste men ungdomen i form av ”Ginger Messi” Alfie Egan lyfts fram även nyförvärvet Tom Soares får ros trots att han inte spelat en minut ännu kan verka skumt.Vi blickar fram mot en februari månad som kickar igång med tufft bortamöte mot topplaget Sheffield United där redaktionen finns på plats och representerar. Måstematcher väntar mot Coventry Shrewsbury samt Gillingham. Tuffa uppgifter väntas när vi tar oss an serieledaren Scunthorpe borta och vi står som värdar när ännu ett Londonderby skall avverkas när Charlton gästar.Månaden blir lite av en vågskål om vi skall följa botten eller toppen upp till bevis grabbar nu grabbar!Nu kör vi häng med tyck till och kommentera!Redaktionen når ni viaLeffe: Jag väljer denna månad att lyfta fram vår mittfältare från ungdomsakademien, Alfie Egan, som fick göra sin första match från start i A-laget mot Chesterfield den 21:a januari. Alfie har gjort en del inhopp tidigare under säsongen och då visat att han är ett namn för framtiden. När han så fick chansen från start så gjorde han helt godkänd insats i en annars rätt så trist 0-0 tillställning och Neal Ardley var efter matchen mycket nöjd med vad Alfie Egan visat ute på planen. Härligt när våra ungdomar visar att det går att ta sig hela den långa vägen upp till en plats i A-laget!Henke: Känns otroligt tufft att lyfta fram någon denna månad då jag anser att vi underpresterat kraftigt. Sortin ur cupen är bedrövlig och vi kommer aldrig upp i nivå mot Sutton United. Anfallaren Tom Elliott levererar fortfarande enligt mig över förväntan men denna månad finns det inte någon som sticker ut. Jag är lite bitter när jag lägger min röst på Tom Soares nyförvärvet från Bury som jag förväntar mig gå direkt in i laget. På den centrala mittfältspositionen är vi väldigt sårbara om Jake Reeves går sönder och nu har vi fått ett komplement som skall ställa upp sida vid sida med Mr Reeves. Soares besitter rutin och Bury som fått agerat slagpåse åt oss under säsongen i liga och cup var riktigt besvikna när han valde att vända hemåt mot London. Soares kommer göra gott för oss och strategisk viktig position att förstärka om vi skall bibehålla vår tabellposition.Pelle: Även i en ganska på tung månad så an man alltid hitta något att glädjas över. Alfie Egan Wimbledons "Ginger Messi" fick starta mot Chesterfield efter ett inhopp tidigare i månaden. Detta var akademiproduktens första ligastart för Wimbledon och visst är det alltid extra speciellt att se egna produkter ta steget in i A-laget. Inte för att han var Wimbledons bästa spelare i januari men jag tycker det är värt att lyfta fram en egen talang.Pelle: Både 0-0 borta och 1-3 hemma mot Sutton i FA-cupen var två riktiga besvikelser, speciellt efter den svaga insatsen i första mötet och domarinsatsen i det andra. Oförmågan att skapa något i 0-0 matchen kanske ändå är värst sett till besvikelser. Att Suttons fans i halvlek kände att det här tar vi och var besvikna med 0-0 i slutet säger en hel del om hur lite vi lyckades gå in och dominera matchen mot ett sämre lag. Att vi sedan misslyckades med att besegra Sutton hemma i returen gör den svaga insatsen i första matchen ännu värre. För i returen kunde vi i alla fall skylla på domaren.Leffe: Vår sorti ur FA cupen mot Sutton United. Riktigt svagt att vi inte kunde vinna omspelet hemma på Kingsmeadow den 17:e januari. Även om domaren var synnerligen inkonsekvent med sitt blåsande i pipan så skall vi kunna kräva mer av grabbarna. Paul Robinson och Tyrone Barnet t får båda bära hundhuvudet lite mer än övriga spelare med sina katastrofala insatser i den matchen. En direktsänd TV-match hemma mot Leeds United i 4:e omgången stod dessutom på spel och borde sporrat spelarna till en bättre prestation. Det enda positiva som kom från den förlusten är att vi nu kan fokusera till 100% på att hålla oss kvar i League One.Henke: Debaclet i cupen svider otroligt hårt och att dessutom få respass av Sutton United som är en av våra antagonister är tungt. Med tanke på lottningen visste man på förhand att det skulle bli tufft och det blev det. Första bytet kom i slutminuterna av andra samt att vi dessutom försökte mönstra en så pass stark elva som möjligt trots att vi kom från två förluster och ett kryss med svaga insatser bakom oss. I returen hemma så fick vi en utvisning på Paul Robinson och den kuggen var spelaren i elvan som jag verkligen inte ville få utvisad. Sutton jobbade sig in i matchen och gjorde det bra med lite assistans av domaren men men.Känns som om vi bordet kastat in Alfie Egan, Joe McDonell, Tom Beere Toyosi Olusanya samt även Seth Owens för att nämna några unga som borde fått mera speltid i dessa mötena. En svag coaching insats av Ardley och Cox ungdomarna borde fått mera att säga till om tror dom kunnat ge den extra energin som saknades i matcherna.Henke: Oxford matchen som för övrigt var enda vinsten under månaden men som vi alla nämner här på redaktionen så var det stort med tanke på hur tufft vi haft mot The U´s under årens lopp. Två matcher mot Oxford har genom åren aldrig varit synonymt med sex poäng men historia har skrivits säsongen 2016/2017.Pelle: Månadens enklaste, vinsten mot Oxford United vilket innebär att vi från att inte ha besegrat Oxford nu har tagit samtliga sex poäng mot vårt tidigare boogie-team.Leffe: Det får bli vår enda seger i januari nämligen matchen hemma mot Oxford United den 14:e januari där vi vann med 2-1. Vi visade där prov på stark lagmoral när vi vände ett tidigt underläge till seger och därmed var "Oxford spöket" definitivt bortsopat då vi ju även vann bortamötet i Oxford den 9:e oktober.Leffe: Det är sällan jag skyller förluster på domarens insats men vi har nu tyvärr fått se prov på riktigt undermåligt dömande både mot MK borta i december och i de två matcherna mot Sutton United i januari. Det håller inte på League One nivå att småtrötta, långsamma och självgoda domare får döma matcher bara för att få 90 minuter som självutnämnd huvudrollsinnehavare i viktiga fotbollsmatcher.Henke: Vi tappar mark och rasar i tabellen när resultaten uteblir vilket behöver vändas, för att var någorlunda säker behöver vi komma över 50 poängsstrecket i tabellen under våren. I skrivande stund har vi tretton pinnar upp innan vi går en tuff matchserie till mötes under februari månad. För att få ordning på detta har vi tagit ett steg rätt och det är värvningen av mittfältaren Tom Soares som blir en central tillgång på mittfältet där han skall in som parhäst till Jake Reeves. Vi måste bara få igång en pålitlig målskytt och Lyle Taylor behöver vakna till liv och ge oss en repris på fjolårsvåren då han var galet bra. Res er ur askan och borsta av er bortafacit där Peterborough borta i slutet av oktober är senaste segern borta, varför inte vända detta till helgen mot Sheffield United på Bramall Lane.Pelle: Drömmen om att gå långt i FA-cupen kommer alltid ställa till det när det kommer till förväntningar och mål. Med en TV-sänd hemmamatch i potten så var det otroligt viktigt att få ett resultat mot Sutton och när sedan en inkompetent domare visar ut Robinson efter en kvart så började man ana vart det hela barkade. Viktiga inkomster i potten och förväntningarna på avancemang från fansen skapade tillsammans med en riktigt dålig domarinsats den tyngsta sortin ut cupen på länge. Hade det inte varit för vikten av den extra inkomsten så kanske det hade varit lite enklare att spela mer avslappnat och kanske vi kommer vara där när den nya stadion ger möjligheter till större publik och inkomster. Extra surt när Sutton sen besegrade Leeds och gick vidare.Pelle: Riktigt många spännande matcher mot lag som Sheffield United, Charlton, Coventry och ligaettan Scunthorpe i en månad som kommer avgöra vad vi ska sikta mot när serien ska avgöras med 8 poäng upp och 10 ner till playoff så kan ju allt hända. Det och att få se var nyförvärvet Tom Soares kan bidra med.Henke: Helt klart bortamötet mot topplaget Sheffield United som kommer ses på plats från Bramall Lanes bortasektion. Årets bortaresa helt klart med tanke på uppgiften där United snittar nästan 20 000 per match så kommer bli David mot Goliat och med vårt bortafacit så finns det väl inte många som tror att Wimbledon kommer skrälla. Skall vi vända en negativ trend så är detta ett ypperligt tillfälle utan press samt att truppen fått vila i 1,5 vecka kommer göra succé, tro mig.Leffe: Hela sex ligamatcher i februari mot både toppen och botten som motståndare. Det kommer bli oerhört tufft mot Sheffield United borta den 4:e februari samt borta mot Scunthorpe den 28:e februari. Matcherna mot Shrewsbury och Coventry MÅSTE vi bara vinna för att hålla oss kvar i mitten av tabellen. Sedan skall det bli oerhört intressant att se vad vårt senaste nyförvärv, Tom Soares, kan bidra med och om han tar en plats direkt från start i matchen mot Sheffield den 4:e februari. En match där vi för övrigt har Henke från redaktionen med oss på plats.COME ON YOU DONS!!!