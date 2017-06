Kapten Paul Robinson leder laget i året upplaga av League One 2017/2018

Spelprogrammet 2017/2018 släppt, Äntligen!

Är man bara inte för lycklig äntligen är den här så redaktionen guidar bland årets matcher hemma som borta





Premiären och dess premiärer har alltid varit ett faktum med Wimbledon mått att vi aldrig någonsin får några lätta öppningar på säsongen. Fjolåret var det Walsall borta och i år small det till igen Scunthorpe bort på Glanford Park den 5/8, tufft återigen med andra ord.



Om man ser till kalendern vad vill man inte missa denna säsong och om man skall ut och resa vart skall man åka, Redaktionen guidar med tips.



Augusti månad är tuff rent generell första fighten hemma är



Om man ser till hemmamatcherna så har vi ett endaste derby att se fram emot och det är Charlton hemma den 3/3, ett lag som vi inte direkt har någon rivalitet till men derby är alltid derby. Sen har vi matchen mot Pompey hemma den 9/9 räkna med att det kommer bli en hel del gliringar till gänget från sydkusten med tanke på att lagets supportar valde att gå från landets största medlemsägda klubb till att styras av Michael Eisner en gammal 75 årig amerikan lika rik som farbror Anka med tankes på hans intjänade miljoner på bland annat Walt Disney. En hel del känslor inblandade här sydkustgängets lösning på girighet kommer inte ses med blidka ögon här.



Sist men inte minst har vi självklart mötet mot våra egna antagonister MK scum som går av stapeln den 29/3. Vill ni uppleva tryck på Kingsmeadow då är detta match ni skall välja vi som upplevde fjolåret var helt chockade hur tung stämningen var. Grabbarna på The Chemflow End fick fasen igång hela arenan, respekt.

Ser vi till bortamatcherna i år så fortsätter vi på inslagen väg och låter september månad öppna med två tunga drabbningar borta mot Blackpool den 2/9 för att sedan återigen resa norrut för möte mot Blackburn den 16/9.



Annandagen med Boxing Day bjuder på Portsmouth borta och för er som inte upplevt Fratton Park åk den är tung. Arenan kommer säkerligen vara fullsatt och runt december månad lär vi nog klart och tydligt se om Kalle Anka pengarna gett effekt för sydkustlaget.



I januari den 13/1 så åker vi till Buckinghamshire för möte mot MK och för er som vill ha bortamatcher nära är detta ett alternativ. Värt att komma ihåg här att ni måste vara medlemmar i The Dons Thrust för att köpa biljetter är ni Wimbledon fans och ni tänker att det löser sig ändå så går det inte då kommer ni hamna på MK sektionen och det vill ni inte.

Övriga matcher nära är Southend den 9/9 Roots Hall är en häftiga arena med bra tryck men även Charlton bort den 28/10 kommer bli tung på The Valley och räkna med att det blir en hel del häcklande här med tanke på The Addicks tränare Karl Robinsons bakgrund i MK.



För er som vill ut på lite längre turer vilket man egentligen i behöver när man kan flyga till andra städer så är Manchester en bra knutpunkt för Bury, Wigan, Oldham, Bradford, Blackpool, Blackburn, Fleetwood men även Scunthorpe. Ett het tips alltså flygbiljetter och hotell betydligt billigare än London.



För er som är Stockholmsbaserade finns även möjligheten att flyga till



Redaktionen här på SF kommer självklart som föregående säsonger ta förslag på båden en gemensam borta samt hemma match, vill ni komma med tips tveka inte att mejla redaktionen på: wimbledonred@gmail.com



Här nedan följer spelprogrammet för ligaspelet 2017/2018 lägg märke till att Liga Cupen, Checka Trade Trophy samt FA cupen ej är upptagna med datum så räkna med förändringar.





Augusti 2017

5/8 Scunthorpe United (b)

12/8 Shrewsbury Town (h)

19/8 Fleetwood Town (b)

26/8 Doncaster Rovers (h)



September

2/9 Blackpool (b)

9/9 Portsmouth (h)

12/9 Gillingham (h)

16/9 Blackburn Rovers (b)

23/9 Milton Keynes Dons (h)

26/9 Southend United (b)

30/9 Rochdale (h)



Oktober

7/10

14/10 Northampton Town (b)

17/10 Rotherham United (h)

21/10 Plymouth Argyle (h)

28/10 Charlton Athletic (b)



November

11/11

18/11 Bristol Rovers (b)

21/11 Oldham Athletic (b)

25/11 Walsall (h)



December

9/12 Bury (b)

16/12 Wigan Athletic (h)

23/12

26/12 Portsmouth (b)

30/12 Gillingham (b)



Januari

1/1 Southend United (h)

6/01 Blackburn Rovers (h)

13/1 Milton Keynes Dons (b)

27/1 Bradford City (b)

Februari

3/2 Rotherham United (b)

10/2 Northampton Town (h)

13/2 Plymouth Argyle (b)

17/02 Bristol Rovers (h)

24/2 Peterborough United (b)



Mars

3/3 Charlton Athletic (h)

10/3 Oxford United (h)

17/3 Rochdale (b)

24/3 Shrewsbury Town (b)

31/3 Fleetwood Town (h)



April

2/4 Doncaster Rovers (b)

7/4 Scunthorpe United (h)

14/4 Walsall (b)

21/4 Oldham Athletic (h)

28/4 Wigan Athletic (b)



Maj

5/5 Bury (h)







COME ON YOU DONS!!!

2017-06-24 15:15:00

