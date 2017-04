Uppdaterad reseinfo SweDons resan 8/4!!!

Äntligen tid för årets SweDons resa!

Här följer lite bilder från våra tidigare resor.

John Henke och en glad finsk supporter Dagenham & Redbridge borta



2013



Svenska supportrar från Stockholm, Norrköping, Uppsala samt Skåne på plats





Första annordnade gemensamma Swedons resan





Självklart besöktes Fox and Grapes stället där det allt började 1889

The Chemflow End

Äntligen har det börjat att dra ihop sig för den årliga SweDons resan som väntar nästkommande helg när Wimbledon möter Bristol Rovers hemma på Kingsmeadow lördagen den 8/4.Totalt är vi elva personer som kommer resa över och det är lite sprida skurar när folk ankommer under fredagen. Flera av oss kommer bo ute i Kingston och ett stort gäng av oss bor på Travel Lodge på Old London Road. Självklart nära till allt både till arenan, pubarna och stationen Kingston.Fullt fokus ligger självklart på lördagen och uppladdningen inför matchen där vi precis som förra året har två tider för värmningen.Första anhalten är Bricklayers Arms på Hawks Road 53 där barägaren Zoe tar emot svenska fann med öppna armar. Vi möts på plats 12:00 – 12:30 och avnjuter vid bra väder en pint i hennes Beer Garden.Vägbeskrivning från Kingston Station – The Bricklayers Arms:Sen tar vi den korta promenaden längs med Kingston Road upp mot arenan där vi möts i The Back Bar runt 13:30 för den sista samlingen innan det är hög tid att gå in på The Chemflow End.Vägbeskrivning från Kingston Station – Kingsmeadow:Efter matchen så blir det som vanligt show när Ivor Heller tar upp micken och summerar matchen med ”Player of the match awards” brukar bli hysteriskt roligt. Kvällen avslutar vi på kvällen med middag på den nyöppnade indiska restaurangen Moksha på Kingston Road.Hoppas alla är laddade!!!Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på sidan om ni har frågor inför resan2012 var vi iväg ett gäng och såg AFC Wimbledon Shrewsbury Town och 2013 bar det av för att bevittna AFC Wimbledon – Accrington Stanley. 2015 spenderade vi påsken med att se Wimbledon - Northampton samt bortamatchen mot Dagenham & Redbridge. I maj 2016 var vi över och såg sista hemmamatchen mot Newport.Som alltid så avslutade vi kvällen på Sesame med ännu ett glatt resegängEn trevlig middag på indiska haket Sesame bara ett stenkast från arenanAlltid gemensam middag på Sesame efter matchenHemmaarenan ligger ute i Kingston i södra delen av London så är ett bra förslag att man tar och bor på Travel Lodge Hotel på Old London Road första natten av resan. Hotellet ligger väldigt nära stationen sen är det promenadavstånd upp till arenan och självklart nära Bricklayers där pubägaren Zoe alltid hänger upp flaggan när svenska supportar gästar för en pint eller två.Travel Logde:Matchbiljetter bokas lättast via hemsidan och där är tipset att man bokar biljett på kortsideläktarendär det är som bäst tryck under matcherna. Biljetterna här är även onumrerade så bra för större sällskap.Hemsida biljetter:Har ni frågor så tveka inte att höra av er till redaktionen på mejladressen:COME ON YOU DONS!!!