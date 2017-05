"Så här mycket mer pengar kommer jag att tjäna i Millwall!"

Tom Elliott lämnar AFC Wimbledon för Millwall FC.

Vi nåddes idag av nyheten att anfallaren Tom Elliott, 26 år, går som free transfer till Millwall FC. Tom Elliott var AFC Wimbledons bäste målskytt under den gångna säsongen med sina 13 mål och blev även utnämnd till Player Of The Year av klubbens supportrar.

Först av allt skall vi klargöra att ingen av klubbarna har gjort något offentligt uttalande kring att övergången skulle vara klar men tre olika tidningar har idag på webben gått ut med uppgifter om att det bara är en tidsfråga innan Tom Elliott formellt blir klar för Millwall FC.

Spekulationerna har ju dessutom redan varit i gång en tid rörande Tom Elliotts framtid i AFC Wimbledon då han inte ville skriva på det nya kontraktsförslag han fick av klubben tidigare i vår.

Enligt uppgifter från News At Den var Millwall nära att få till en övergång redan i januari men bestämde sig för att avvakta tills dess säsongen var över för att se hur det hela utvecklade sig.



Tom Elliott kom till AFC Wimbledon från Cambridge United i juli 2015 och gjorde sammanlagt 19 mål på 90 matcher för The Dons under de två säsonger han fick den stora äran att dra på sig Wimbledontröjan.

Vi på redaktionen skulle självklart önska att vi kunde säga "Lycka till i Millwall Tom och tack för allt du bidragit med under dina två år i klubben" men det börjar bli väldigt tröttsamt att läsa uttalanden från spelare som ena dagen höjer klubben till skyarna för att sedan lämna den när ett bättre anbud kommer från en annan klubb. Givetvis när kontraktet dessutom är på väg eller har gått ut lämpligt nog så det smakar gratis.

Vi på redaktionen nöjer oss därför med att rycka på axlarna och konstatera att även om vi trodde mer om Tom Elliott så är det så här fotbollen ser ut idag och vi kommer självklart få uppleva det igen.



Vi avslutar med ett citera Tom Elliott i egen hög person när han intervjuades av South London Press i början av maj 2017:

"Neil Ardley has told me he doesn’t want to lose me and I really appreciate that. I love Wimbledon and everything about it. I’ve loved every minute since I moved to London.

I can’t thank everyone at AFC enough. I’m from Leeds but from when I moved down here two years ago it feels like home. I don’t want to leave it.

“It’s been a very, very special season for me. That’s down to everyone making me feel special, feel at home and putting a smile on my face. It has given me a base to perform.

“I had to fill some big shoes with Bayo Akinfenwa going but I didn’t think too much about it. I just took it in my stride. First of all the gaffer gave me a great chance to express myself in a higher league. I wanted to repay him for having that faith.

“The supporters have had my back all season. They chanted my name. Everyone is just there supporting me.”



WOMBLE TILL I DIE!

