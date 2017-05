Alisher Usmanov lägger miljardbud på klubben

Den Uzbekiske metallmiljardären har lagt ett bud på över en miljard pund för Stan Kroenke's andel av Arsenal FC.

Det händer saker i klubbens ledning! Det är inte ofta man kan skriva den meningen. Men nu har Alisher Usmanov, länge kritisk över Kroenkes frånvarande ägarstil, tvingat fram reaktioner genom att enligt flera pålitiliga källor, bland annat BBC, lägga ett stort bud på amerikanens andel av klubben. Usmanov äger i dagsläget 30% av klubben men har ingen plats i styrelsen, och alltså inget att säga till om när det kommer till skötseln av klubben. Detta har han nu försökt ändra på genom ett officiellt bud på över 1 miljard pund till den tyslåtne amerikanen. Kroenke, som äger 67%, uppges ha inte avfärdat budet direkt, men efter lite övervägande valt att tacka nej, dock inte officiellt i skrift till Usmanov.Under kvällen har rapporter dykt upp att Usmanov är beredd att höja sitt bud, men också motsägande rapporter som menar att Kroenke vägrar sälja till Usmanov av etiska skäl, och att Usmanov därför är beredd att ta sitt pick och pack och sin förmögenhet till Everton , där hans tidigare affärspartner Farhad Moshiri äger ca 49%.Usmanov anses av många sitta på "blodspengar", och att han bokstavligen har gått över lik under Sovjetunionens fall för att nå sin förmögenhet. Hans kontroverser inkluderar bland annat en fängelsevisit för bedrägeri, som blev benådad på order av en Uzbekisk knark-kung, och ett avskedande av de anvariga på ett mediebolag han äger efter att dessa tryckt en Putin-kritisk story i en veckotidning. En av dessa sparkade journalister hittades mystiskt mördad bara några veckor senare.Privat är Usmanov god vän med Chelsea 's ägare Roman Abramovic, och skulle Usmanov ta över klubben kan man tänka att den skulle drivas liknande Chelsea's modell, med den väsentliga skillnanden att Usmanov är god för mer än dubbelt så mycket som Abramovic. Uzbekens nettoförmögenhet uppskattad till $19.6 miljarder gör honom enligt Forbes till den 37 rikaste människan i världen. Abramovic den stackarn sitter bara på futtiga $7.6 miljarder.David Ornstein från BBC rapporterar nu på morgonen att Kroenke har ånyo uttryckt att han har ett långsiktiskt engagemang i klubben, och att målet är att vinna PL och bli ett "powerhouse" i Europa. Det är lätt att himla med ögonen åt det här uttalandet då "Silent Stan" knappast har visat med handling att detta stämmer, och absolut inte med ord. Den som sagt tystlåtna ägaren öppnade faktiskt munnen för något halvår sen och pratade om sin syn på ägandet av Arsenal under en sport-business konferens i Boston: "If you want to win championships, you'd never get involved".