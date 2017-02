Andries Jonker lämnar för tränarjobb i Wolfsburg

Huvudtränaren för vår akademi Andries Jonker byter tjänst och blir huvudtränare i sin före detta klubb VFL Wolfsburg.

Jonker lämnar sitt uppdrag som ansvarig för Arsenals akademi efter att Wolfsburg sparkat sin tränare Valérien Ismaël. Efter fredagens förlust mot Werder Bremen så rann bägaren över och sparken blev ett faktum. Wolfsburg är ett lag i småkris och ligger endast två poäng över nedflyttningstrecket.

Jonker anslöt från just Wolfsburg till Arsenal sommaren 2014, då som assisterande tränare. Innan dess har han erfarenhet från tränarjobb tillsammans med Louis van Gaal i Barcelona, Bayern München och holländska landslaget.



Jonker tycks ha lämnat rejäla avtryck och varit med och utvecklat akademin och dess anläggning de senaste åren.

Ivan Gazidis stämmer in i hyllningskören och säger följande till Arsenals hemsida:

"This is a great opportunity for Andries and we wish him every future success. Under Andries' guidance, we have made huge progress in our academy operations."

Den gode Ivan tycks heller inte vara orolig inför jakten av ny akademitränare:

“Arsenal is known around the world for its development of young players and we are confident we will find the right person to continue to lead our progress."



Jonker själv hyllar Arsenal och människorna han arbetat med på följande vis:

"I have had a wonderful three years at Arsenal. We have made significant progress and it has been great to be part of a club which puts such an emphasis on developing young players through its academy. I leave a great team of people who will continue to do a terrific job and I would like to thank everyone, including the board, chief executive Ivan Gazidis and Arsène Wenger for all the support. There are some top young players in the Arsenal academy. I look forward to seeing them progress their careers."



Om Jonker får behålla sitt jobb hos Wolfsburg ett tag framöver så känns det heller inte helt omöjligt att vi får se ett par utlåningar av våra yngre förmågor till Tyskland och Wolfsburg framöver.

Det ryktas löst om att Barcelonas Pep Segura är näste man för jobbet. Vi får väl se hur det blir med den saken...



Stort tack och lycka till önskar vi Andries Jonker!