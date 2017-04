Arsenal 1-0 Leicester (0-0)

Arsenal vann till slut efter mycket om och men. Ett självmål av Robert Huth avgjorde matchen sent.

Efter senaste matchen mot Man City i FA-cupen återvände Arsenal till ligaspelet för att ta emot Leicester på hemmaplan. Vinst var återigen ett måste och Wenger, som fortsatte med 3-4-3-formationen, valde att rotera en del i laget. Bellerin ersatte Oxlade-Chamberlain, Gibbs tog Monreals plats som i sin tur tog Holdings mittbacksplats och Walcott kom in istället för Giroud som spelade föregående match. Coquelin ersatte Ramsey och bildade det inre mittfältet tillsammans med Xhaka. I Leicester kom inte kapten Morgan till spel och Ulloa spelade istället för Okazaki. I övrigt en väntad elva från gästerna.CechGabriel - Koscielny - MonrealBellerin - Coquelin - Xhaka - GibbsWalcott - Alexis - ÖzilMartinez, Ramsey, Giroud, Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Welbeck, ElnenySchmeichelSimpson - Benalouane - Huth - FuchsMahrez - Ndidi - Drinkwater - AlbrightonUlloa - VardyZieler, Chilwell, Musa, King, Amartey, Okazaki, GrayEn halvlek som inte gav mycket för Arsenal - få målchanser och bara enstaka perioder med etablerat tryck. Leicester försökte sitt bästa på sina fasta situationer och kom till en del farligheter, bland annat när Mahrez avlossade ett skott i straffområdet som Cech kunde göra en bra räddning på. I övrigt spelade Arsenal ganska direkt i perioder men saknade den sista passen för att på riktigt skapa den där stora målchansen. Mot slutet ryckte Alexis sig loss och kunde få iväg ett bra skott utanför straffområdet som gick i ribban och över. 0-0 i halvtid och Arsenal verkade sakna en riktig uppspelspunkt och de inlägg som slogs in blev aldrig några farligheter eftersom man saknade spelare som kunde utmana Leicesters försvar i luftrummet.Öppningen av andra bådade inte gott och visade tecken på att det skulle bli en svår och tuff andra halvlek. Alexis var dock i början av andra nära att få iväg ett avslut men hann inte komma till skott i straffområdet innan Huth kunde bryta. Xhaka hade ett skott som styrdes och Schmeichel fick göra en nödvändig räddning. Just Xhaka var bäst i första halvlek, men i andra halvlek varvade Özil upp och var förmodligen Arsenals bästa spelare.Welbeck byttes in i mitten av halvleken mot Gibbs och Gunners gick över till sitt gamla 4-2-3-1-spel. Giroud och Ramsey kom också in lite senare och man kunde börja sätta lite mer tryck på Leicester som än så länge enkelt hade hanterat Arsenals ganska svaga anfall. Med bara några minuter kvar sköt Nacho Monreal iväg ett skott på chans som styrdes på Huths bröst och in i bortre hörnet av målet - 1-0. Målet visade sig bli matchens enda och ledde till vinst, trots Leicesters försök att komma till målchanser precis i slutet. En stor lättnad för alla fans, spelare och inte minst tränare Wenger.Inte mycket att glädjas åt ikväll förutom resultatet. Målet kommer slumpartat och mot spelets gång. Den mest vanliga utgången av en sådan här match slutar 0-0. Alexis var usel i första halvlek och för en gångs skull var han inte bra som central anfallare. Avsaknaden av Giroud var väldigt tydlig och det framförallt i första halvlek. Xhaka gjorde dock en bra prestation, framförallt i första halvlek, och Özil fyllde på med en bra insats i andra. I övrigt var försvaret inte särskilt hotat, men de gånger man var det var Leicester nära att göra mål och kom till bra målchanser. Det är definitivt oroväckande och saknas Holding, tro? Walcott gjorde ingen bra insats och inte heller Coquelin. Dessutom finns mycket mer att hämta ur Bellerin, som borde kunna göra den där höger-wing-back-positionen till sin, men Chamberlain ser utan tvekan bättre ut för tillfället i den positionen. Allt som allt en insats som saknade mycket av det som man kunde se i semifinalen mot Man City i FA-cupen.Wengers kommentarer:”Leicester var svåra att bryta ner, men vi var tålmodiga och släppte inte till några chanser. Vi skapade några farliga chanser.””Vi hade några tunga ben men vi var seriösa. Till slut belönade vinsten laget som tog initiativet i matchen.””Varje vinst ger lite mer momentum.”Spurs vann tyvärr mot Crystal Palace med 1-0 och under torsdagkvällen spelar de båda Manchester-klubbarna mot varandra i ett hett derby på Etihad. Hur den matchen än går kommer något lag tappa poäng vilket såklart gynnar Arsenal. Arsenal har gått upp på 60 poäng och kan, om man vinner mot Tottenham i helgen, sätta rejäl press på övriga konkurrenter. Just matchen mot Tottenham kommer bli en oerhört tuff match och är man klok som Arsenal-supporter går man in i den matchen och inte förväntar sig någonting, med tanke på den senaste prestationen och hur bra Tottenham har varit den här säsongen. Arsenal har visserligen inte förlorat de senaste tre mötena som alla slutat oavgjort, men man har heller inte vunnit mot sina antagonister i ligan sedan Rosicky smällde in en kanonvolley i bortre krysset på White Hart Lane några sekunder in i matchen för tre år sedan.Efter matchen mot Spurs väntar ännu en svår match - hemma mot Manchester U nited - och kan man plocka alla tre poäng där har man plötsligt skaffat sig ett ganska bra läge, men mycket talar för att Arsenal får med sig två poäng från de kommande två matcherna, eventuellt bara en. Topp fyra är i och med kvällens vinst absolut ingen omöjlighet men fortfarande något man inte bör hoppas på allt för mycket.Målskyttar, Arsenal: Huth (självmål, 86)Bollinnehav: 69% - 31%Skott: 9 - 5Skott på mål: 5 - 3Hörnor: 12 - 1Frisparkar: 17 - 17Offsides: 7 - 6Räddningar: 3 - 5Gula kort, Arsenal: Xhaka, AlexisGula kort, Leicester: Simpson, Fuchs, Benalouane, Huth