Arsenal 1-2 Watford (0-2)

Efter en usel inledning återigen, fick Arsenal ligga som man hade bäddat. Watford tog sin första seger sedan 1988 mot Arsenal en regnig tisdagskväll i London.

En hemmamatch mot Watford bör resultera i tre poäng och så löd alla sorts förväntningar. Wenger fortsatte sin avstängning och såg matchen från läktaren med hörsnäcka, samtidigt som assisterande tränare Steve Bould fortsatte ta hand om ansvaret nere i det tekniska området. Regnet föll tungt den här kvällen och ledde till en ovanligt blöt Emirates-plan där spelarna ibland verkade påverkas av skyfallet.Laguppställningen hos Arsenal , som gjorde tio förändringar från senaste matchen i FA-cupen mot Southampton , var väntad. Watford gick ifrån sin 5-3-2-uppställning och ställde upp med ett 4-1-4-1-system, där Niang fick göra debut från start efter att ha fullbordat sin lånflytt från Milan häromdagen.CechGabriel - Mustafi - Koscielny - MonrealRamsey - CoquelinIwobi - Özil - AlexisGiroud: Ospina, Gibbs, Lucas Perez, Walcott, Oxlade-Chamberlain, Bellerin, Maitland-NilesGomesCathcart - Kaboul - Prödl - BritosBehramiJanmaat - Cleverly - Capoue - NiangDeeney: Arlauskis, Mariappa, Success, Doucoure, Watson, Mason, OkakaWatford tog kommandot direkt och satte en hög press som Arsenal hade väldiga problem med. De rödklädda försökte med några direkta bollar men som bara ledde till bolltapp och Watford kunde återta kontrollen. Efter bara tio minuter satte Kaboul 0-1 på en frispark som Mustafi gett bort några meter utanför straffområdet. Skottet styrdes på Ramsey och ställde Cech som inte kunde göra mycket mer än att se bollen gå in i nät. Stor besvikelse men inte chock för Arsenal, som var underlägsna såhär långt.Chocken kom väl cirka tre minuter senare istället, när Gabriel kastade ett inkast till Ramsey som inte lyckades kontrollera bollen och Capoue tilläts promenera igenom försvaret och få iväg ett avslut. Returen hamnade hos Deeney som enkelt kunde placera in bollen i öppet mål. 0-2.Arsenal fortsatte sedan slarva i uppbyggnadsfasen och Watford fortsatte sätta hög press och vinna bollar högt upp. Ramsey tvingades sedan utgå den när han tog sig för vaden och Ox kom in i hans ställe. Arsenal fick först i slutet av halvleken lite mer momentum i sitt spel och lyckades sätta lite mer press på Watford, men 0-2 stod sig till halvtid.Walcott och Giroud bytte av varandra innan andra halvlek drog igång och Alexis tog plats allra längst fram centralt. Det innebar stora förändringar i spelet och Arsenal kunde koppla greppet ommatchen. Efter ett par fina chanser för Walcott och Iwobi kunde den sistnämnde, från assist av Alexis, lägga in bollen i mål i den 58:e minuten. Med mer än en halvtimme kvar kunde man börja hoppas på minst en poäng.Pressen fortsatte för Arsenal de följande minuterna men man hade svårt att skapa klara chanser i det här skeendet och snart hade matchen blivit mer jämn igen. Plötsligt stod matchklockan på 80 minuter och Gunners hade inte lyckats skapa några fler stora målchanser. Nästa målchans kom när Nacho Monreal drog till med ett tungt volleyskott men som gick strax utanför. Strax efter det hade Lucas ett dundrande skott i ribban men närmre än så kom inte Arsenal ett kvitteringsmål.Matchen slutade 1-2 och det känns som att ligatiteln nu är omöjlig att vinna. Återigen gör man en usel start. Man kommer allt som oftast tillbaka, antingen direkt efter insläppt mål, eller i andra halvlek, men den här gången såg man trötta ut när kvitteringen skulle forceras in. Trots att Lucas, Walcott och Ox kom in kunde man inte komma igenom tillräckligt många gånger till klara målchanser. Oroväckande för Arsenal som lär få slåss om en topp fyra-placering."De var skarpare än oss och bättre i duellerna. Vi startade inte som vi ville och då förlorade vi tålamodet mot slutet."Som tidigare nämnt har Arsenal återigen startat en match på ett dåligt, till och med uselt, sätt. Hur ska Wenger åtgärda det? Klart är att något måste förändras, men vi Arsenal-supportrar är ju vana vid kontinuitet oavsett vad det gäller.Ramsey fick bytas av på grund av en vadskada, vilket lämnar Arsenal med enbart Coquelin som naturlig central mittfältare. Chamberlain gjorde det rätt bra igen centralt i banan men att åka till Stamford Bridge med honom och Coquelin som centrala mittfältare känns skakigt när titelstriden kan avgöras helt och hållet.Man svarade okej på sitt 0-2-underläge men hur svarar man på en sådan dålig, totalt sett, insats när man nu åker till Chelsea ? Contes mannar bör vara rejält sugna på att tre poäng när man nu misslyckats med att vinna mot Liverpool , efter straffmiss mot slutet. Förhoppningsvis kan Gunners använda Watford-matchen som tändvätska och göra en bra insats på lördag, men om Arsenal får med sig en poäng hem till norra London lär man få vara nöjda.Bollinnehav: 65% - 35%Skott: 10 - 6Skott på mål: 6 - 5Hörnor: 9 - 5Frisparkar: 15 - 13Offsides: 1 - 1Räddningar: 3 - 4Gula kort, Arsenal: Gabriel, Monreal, AlexisGula kort, Watford: Prödl, Okaka, Cleverley