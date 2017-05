Arsenal 2-0 Sunderland (0-0)

Det blev vinst för Arsenal igen och den goda formen resultatmässigt fortsätts.

Många säten gapade tomma när Arsenal var tvunget att vinna för att hoppas på Champions League -spel till nästa säsong. Med 69 poäng och två matcher kvar kunde man som mest nå 75 poäng inför matchen. Wenger ställde upp med en 3-4-3-formation och gjorde två förändringar från senaste matchen, där Ramsey kom in istället för Coquelin och Gibbs ersatte skadade Koscielny. Det avsågade Sunderland gjorde i sin tur några förändringar, där till exempel Oviedo startade. På pappret ställde man upp med en fyrbackslinje, men verkade vara mer av en fembackslinje sedermera i matchen.CechHolding - Mustafi - MonrealBellerin - Ramsey - Xhaka - GibbsÖzil - Giroud - AlexisAvbytare: Ospina, Gabriel, Walcott, Iwobi, Welbeck, Coquelin, ElnenyPickfordManquillo - Jones - O’Shea - Koné - OviedoNdong - Larsson - Cattermole - BoriniDefoeAvbytare: Mannone, Rodwell, Lescott, Love, Gibson, Januzaj, GoochArsenal hade precis i början av matchen en boll i mål, när Alexis sköt utanför straffområdet. Bollen tog på Girouds hand och gick i mål och blev rättmätigt underkänt. Sunderland stack upp flera gånger och fick iväg några avslut samtidigt som Giroud hade en jättechans när han kom fri, men Pickford gjorde en jätteräddning. Oväntat nog skulle Pickford spela en huvudroll matchen igenom. Därefter skapade Arsenal några halvchanser samt en bra chans när Holding stod fri i straffområdet och nickade rakt på Pickford. Allt som allt var den första halvleken inte mycket att jubla över. 0-0 i paus.I början av andra halvlek uppstod en märklig situation när Monreal skulle slå hem bollen till Cech. Passen gick lite snett och Cech tog med händerna för att rädda ett eventuellt självmål, även om bollen hade gått utanför. Domaren dömde indirekt frispark som Larsson tog hand om, men som bara ledde till en hörna som i sin tur togs undan. Efter det följde en mindre bra period och Sunderland fick en bra chans på en fast situation men Jones missade nicken. Sedan försökte Arsenal på riktigt sätta tryck. Vid det här laget började pressen öka och det började mer och mer kännas som om det kunde sluta 0-0.Arsenal tryckte på och bytte in Welbeck och Iwobi mot Gibbs och Ramsey, som verkade utgå skadad. Till slut kom målet genom Alexis. Özil spelade Xhaka, som lyfte in bollen tillbaka till Özil som sedan kunde hitta Alexis fri framför mål. Chilenaren gjorde inget misstag och satte bollen i öppet mål - 1-0. Därefter flög Arsenal fram i anfallen, som man alltid verkar göra efter att ha satt den första bollen. 2-0 kom cirka tio minuter efter det första och också det genom Alexis. Mustafi slog in bollen på högerkanten till Giroud som fick iväg ett bra avslut med vänsterfoten. Pickford gjorde en jätteräddning men Alexis kunde nicka in bollen, återigen i öppet mål. Repriser visade att Alexis befann sig i offsideposition och målet borde därav ha underkänts.Pickford fortsatte att rädda de bollar som kom emot honom och matchen slutade 2-0.Arsenal gör det bra när matchen började gå mot sitt slut, men det var i övrigt en medioker insats. Det första målet är ett jättefint mål och är värt att titta på igen. Framförallt Özil gjorde en väldigt bra match i andra, samtidigt som Pickford i Sunderland-målet gjorde en fantastisk match. Det är förståeligt att många större klubbar har ögonen på honom. Sunderland kom dock upp flera gånger på kontringar och det var långt ifrån en perfekt insats från Arsenal. Cech fick faktiskt göra flera bra räddningar, och Sunderland hade kunnat få in en boll med tanke på de chanser man skapade. Bollinnehavet var såklart Arsenals men återigen påvisas det att laget är sårbara, framförallt på kontringar och fasta situationer. När Iwobi kom in var han företagsam och energisk och tog bra hand om mittfältet tillsammans med Xhaka.Wengers kommentarer:”Det var en match vi var tvungna vi att vinna. Vi behövde vara tålmodiga för vi spelade söndag, onsdag, lördag, tisdag.””Det är en tisdagkväll mot Sunderland och alla förväntar sig att vi ska vinna. Jag räknade inte antalet människor på läktaren.”Man City spelade ungefär samtidigt hemma mot West Brom och vann klart och tydligt med 3-1. Det betyder att Arsenal måste hoppas på att City förlorar sin match borta mot Watford och det med några bollar samtidigt som man själv måste vinna med några hemma mot Everton , eftersom City har bättre målskillnad. Så länge Arsenal vinner mot Everton är dock den största chansen till Champions League-spel nästa säsong att Liverpool misslyckas att vinna hemma mot ett redan nedflyttat Middlesbrough . Liverpool har haft svårt att vinna mot sämre lag på hemmaplan den här säsongen, men man bör inte hoppas på för mycket där. Topp fyra är alltså inte helt orealistiskt men Arsenal är definitivt det lag som har minst chans på det, då både Liverpool och Man City har det i egna händer.Målskyttar, Arsenal: Alexis x 2 (72, 81)Bollinnehav: 55% - 45%Skott: 25 - 4Skott på mål: 17 - 3Hörnor: 17 - 3Frisparkar: 11 - 17Offsides: 5 - 2Räddningar: 3 - 15