Arsenal 3-0 West Ham (0-0)

Arsenal tog en efterlängtad seger i ligan. Efter 0-0 i paus kunde man genom Özil, Walcott och inhoppande Giroud vinna med till slut 3-0.

Avbytare:

Avbytare:

Formen har varit kass och självförtroendet i botten. Efter att inte ha vunnit i ligan sedan den elfte februari var Arsenal piskat att vinna. Man kunde inte tappa poäng för att ha någon chans på topp fyra. Efter att Man United under gårdagen misslyckats att vinna och med svår bortamatch för Spurs var det en chans till tre poäng man inte hade råd att missa.Laguppställningarna bjöd på en överraskning när Ospina inte kunde komma till spel. Argentinaren Emiliano Martinez ersatte colombianen och fick göra sin första Premier League -match för säsongen. Coquelin var också skadad och fanns inte med på bänken, där Elneny kom in istället. I övrigt en väntad startelva, där Walcott hade kaptensbindeln istället för Koscielny som skadade sig i matchen mot Man City. West Ham i sin tur gjorde några förändringar, där Antonio, Noble och Masuaku kom in istället för Snodgrass, Feghouli och Cresswell som spelade senast mot Hull. Diafra Sakho fanns för första gången på länge med på bänken, samt Arsenal-bekantingen Nordtveit.OspinaBellerin - Mustafi - Gabriel - MonrealElneny - XhakaWalcott - Özil - AlexisWelbeckMacey, Gibbs, Mertesacker, Ramsey, Giroud, Oxlade-Chamberlain, IwobiRandolphByram - Fonte - Collins - MasuakuKouyate - NobleAyew - Lanzini - AntonioCarrollAdrian, Nordtveit, Feghouli, Snodgrass, Sakho, Calleri, FernandesMatchen höll ett bra tempo under de inledande 45 minuterna men kom aldrig till riktigt stora målchanser. Stundtals var det lite ryckigt med kortare anfall, även om Arsenal ibland försökte med längre anfall med mycket bollrullande på offensiv planhalva. Arsenal skulle dessutom förmodligen fått en straff när Masuaku såg ut att ha fällt Walcott i straffområdet. Matchen var i övrigt jämn, och verkade kräva något litet extra för att det skulle bli mål i första halvlek. Under halvlekens avslutande minuter hade Arsenal bra press på West Ham men fick inte in bollen i nät.Snodgrass ersatte Antonio inför andra, samtidigt som Arsenal behöll samma spelare på plan. Tempot skruvades upp ytterligare och Özil med flera var nära ett par gånger att komma till riktigt bra lägen, innan Özil precis utanför straffområdet kunde skjuta in 1-0 i det bortre hörnet i den 58:e minuten. Det var protester för hands på Walcott precis i momentet innan Özils skott, och även protester om att Alexis skulle befinna sig i offsideposition och ha stört målvakten Randolph. Två svårbedömda situationer, samtidigt som Randolph borde ha tagit skottet.De första 20 minuterna av andra halvlek var Arsenals bästa period och Welbeck hade två riktigt bra chanser att göra 2-0. Det andra målet kom också i den 68:e minuten efter ett jättefint anfall som avslutades av Walcott i mitten av straffområdet efter ett inspel av Özil. Den andra halvleken av just Özil var riktigt bra och han visade verkligen vad han kunde uträtta. Efter det hade Bellerin en jättebra chans att helt och hållet stänga matchen, men skottet gick utanför.I den 83:e minuten kunde inhoppare Giroud göra 3-0 efter att den andre inhopparen Oxlade-Chamberlain tagit fram bollen till den sista tredjedelen med en bländande fart och serverat Giroud, som kunde avsluta med ett fint avslut i bortre hörnet. I slutet skulle Monreal haft en straff som verkade solklar, men domare Atkinson, som inte hade sin bästa dag på jobbet, valde att fria.En bra andra halvlek gav resultat, även om den första halvleken, som vanligt hemma på Emirates, lämnade en del att önska. Alexis var återigen bra och bör vara med i diskussionerna om säsongens spelare i Premier League och Özil gjorde en bra andra halvlek och var direkt avgörande med ett mål och en assist. Xhaka var bra med bollen och bjöd på en fin tunnel i första halvlek på Mark Noble, och det var kul att se Elneny starta för första gången på länge och Ox göra några minuter efter att ha varit borta en kortare tid. Mustafi och Gabriel gjorde också några fina brytningar här och där och Bellerin visade att han kanske är påväg till sin forna form. Emellanåt var anfallsspelet lite för stillastående men totalt sett gjorde man det bra offensivt sätt. Martinez fick bara ett skott på sig i hela matchen och kom när matchen nästan var slut, vilket vittnar en del om hur matchen såg ut. För övrigt kunde Arsenal passera 100 gjorda mål för säsongen efter tre ikväll.”Det är en bra kväll för oss för att det har varit ett tag när det inte gått så bra för Arsenal alls. Vi behövde den här vinsten, och i de två senaste matcherna har våra supportrar varit riktigt bra, mot City och sedan ikväll.””Vi vet att vi har en väldigt bra anfallsfront och att vi kan göra mål, man såg det ikväll igen och även Giroud som inte startade men kom in och gjorde mål. Vi har en bänk av kvalitet, och vi har gjort många mål.””Låt oss visa vad vi är gjorda av och fortsätta spela med samma fokus.”Arsenal vann tack och lov med 3-0 och sätter därmed press på framförallt Man United, Man City och Liverpool i topp fyra-racet. Liverpool fick bara 2-2 hemma mot Bournemouth, samtidigt som Swansea inte kunde hålla igen i de sista minuterna när man ledde med 1-0 mot Spurs, som till slut vann med 3-1. Man City förlorade borta mot Chelsea och har en match mer spelad än Arsenal. Just nu ligger Gunners femma med 29 matcher spelade och 54 poäng, två matcher mindre än Liverpool som ligger trea med 60 poäng. Liverpool har en bättre målskillnad för tillfället men Arsenal kan gå upp på samma poäng, när man åker till Selhurst Park för att möta ett tufft, Allardyce-tränat Crystal Palace på måndag kväll. Efter det väntar ytterligare en bortamatch när man åker norrut till Middlesbrough. Tar man sex poäng känns topp fyra helt och hållet öppet igen och inte lika hopplöst som efter dåliga insatser under mars månad.Att sluta ovanför Tottenham är resultatmässigt irrelevant men får en att känna att säsongen gav i alla fall någonting. Förra säsongen hade en oerhört osannolik avslutning och lär inte upprepas igen tyvärr. Topp fyra känns absolut inte självklart, men i alla fall realistiskt.Målskyttar, Arsenal: Mesut Özil (58), Theo Walcott (68), Olivier Giroud (83)Målskyttar, West Ham United: -Bollinnehav: 60% - 40%Skott: 13 - 5Skott på mål: 8 - 1Hörnor: 5 - 0Frisparkar: 7 - 16Offsides: 2 - 2Räddningar: 1 - 5Gula kort, Arsenal: Hector Bellerin, Shkodran MustafiGula kort, West Ham United: Manuel Lanzini, Sam Byram