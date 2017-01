Arsenal - Crystal Palace 2-0 (1-0)

Na na na nanananaaa nanananaaa Giiirouuud!

En matchrapport känns svår att skriva och är nästan överflödig efter ett sånt fatastiskt mål vi fick se på Emirates stadium första dagen år 2017, Olivier Giroud , 16e minuten, 1-0. [ LÄNK ] Jag gör ett försök till en sammanfattning ändå. Det ska också tilläggas att pizzagubben som lovat mig en pizza inom 30 minuter snuvade mig på hela första halvlek då det blev ca 45min tillägg på den beställningen. Därför blir rapporten inte så detaljerad.Startelvan för Arsenal blev den förväntade förutom att Mesut Özil fick stå över till följd av sjukdom. Alex Iwobi fick äran att agera playmaker och in kom istället Lucas Perez. Riktigt roligt att Perez får chansen att visa upp sig i Premier League . Även Elneny fick chansen ifrån start vilket placerade Coquelin på bänken. Värt att notera är att Wenger valt att ha med Maitland-Niles och Reine-Adelaide på bänken. Kanske så dem får känna lite på det innan eventuell startplats mot Preston i FA-cupen till helgen?CechBellerin – Gabriel – Koscielny – MonrealElneny – XhakaPerez – Iwobi – SanchezGiroudAvbytare: Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Coquelin, Ospina, Mustafi, Maitland-Niles, Reine-AdelaideHennesseyKelly – Dann – Tomkins – WardPuncheon – FlaminiTownsend – Cabaye – ZahaBentekeArsenal rullar igång matchen på ett fint Arsenal maner. Trion Sanchez, Iwobi och Perez är extremt rörliga och skapar omgående oreda på Crystal Palace planhalva. Tio minuter in i matchen så har Arsenal kommit både loss och igenom men det är bara nära nära än så länge för bland annat Giroud och Perez som båda är tåspetsar ifrån att göra mål. Matchen fortsätter i samma anda tills DET händer. I 16e minuten bryter Lucas Perez en Crystal Palace passning några meter utanför Arsenals straffområde, bollen går sedan som ett snöre genom Arsenals planhalva och ut till Sanchez till vänster samtidigt som fem Arsenalspelare dundrar mot Crystal Palace mål, Sanchez tittar upp och lägger en fin boll mot Giroud som får bollen lite bakom sig vilket får honom att dra till med en skorpion klack vilken går i en lagom hög båge över först fransmannens rygg och sedan in kryssribbans underkant, ett fantasimål! Detta sker alltså efter drygt en kvarts spel och sedan följer ett märkligt lunk i 30min där Arsenal fortsätter ha mycket boll och skapa mycket halvchanser men skärpan verkar ha glömts kvar vid hörnflaggan när Girouds mål firades.Med undantag för en kort period i matchen när Crystal Palace får en handfull hörnor och frisparkar med sig vilka skapar problem för Arsenalförsvaret så fortsätter andra halvlek precis som den första. Arsenal spelar runt bollen bekvämt och fint på Crystal Palace planhalva, Sanchez har fullständig lekstuga med vilsna försvare och chilenaren borde verkligen fått med sig ett mål idag. Precis som i första halvlek så orkar heller inte Crystal Palace stå mot Arsenals tryck full ut och i den 55e spelminuten nickar Iwobi in 2-0 för Arsenal efter att Sanchez lagt en superb pass till Monreal vars inlägg ingen Crystal Palace spelare riktigt får bort utan istället kan Iwobi hoppa upp och nicka in bollen i bortre. Så mycket spänning blir det aldrig riktigt utöver Crystal Palace enda riktiga kvalitativa period i matchen. Inbytta Oxlade-Chamberlain hinner med ett pantenterat The Ox ryck några minuter ifrån slutet och Sanchez får skrika ut sin frustration ett antal gånger över sina blinda och för stunden värdelösa lagkamrater. 2-0 till Arsenal och det känns väldigt gött.Det går att sammanfatta matchen med att Arsenal var väldigt överlägsna matchen igenom. Det var väldigt kontrollerat och behärskat spel ifrån Arsenal om än slarvigt i många situationer när det vankades mål. Crystal Palace agerade virrigt, fram för allt i försvaret och offensivt fanns ingen passningskvalité alls.Possession 64%-36%Passningsprocent 85%-74%Skott 22-7Skott mot mål 7-4Olivier Giroud 16’Alex Iwobi 55’– Har nästan cementerat sin position på mitten nu. Schweizaren levererer klockrena passningar av alla dess slag. Korta hårda, långa cross, behärskade yttersidor, höger, vänster, framåt, bakåt. Vilken kille! Snor en målande beskrivning ifrån de brittiska tablåiderna ”quietly impressive”.– Ibland undrar man om Sanchez bara spelar fotboll för sig själv. Lite som Ronaldo eller Messi aldrig riktigt kan vara nöjda med en match om dem inte fått göra mål så agerar Sanchez som om inte en vinst och tre poäng är gott nog. Om det beror på att han tycker alla spelare borde göra som han och köra skiten ur allt och alla i nittio plus stopptid så känns det som man kan leva med hans utbrott och uppgivna armar.– I en match där motståndarnas offensiv är närmast obefintlig känns det oerhört tryggt att Cech ändå är såpass alert att han efter en timmes spel helt plötsligt kan dominera sitt straffområde och göra några svettiga räddningar fastän han måste varit stelfrusen som en piggelin i brist på action.Tätt matchande nu, införrapporten inför Bourmouth är redan ute, god läsning!