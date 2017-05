Arsenal-Everton 3-1 (2-0)

Trots seger mot Everton blev det tillslut en femteplats för Gunners.



Inför omgången var det enda hoppet att Liverpool skulle köra fast hemma mot Middlesbrough , något som de också gjorde i ungefär 45 minuter. Sedan blev det 3-0 och saken var biff. Under tiden hann Arsenal vinna med 3-1 mot Evertom som var relativt svagt idag.Koscielny kom till start för Gunners, likaså Welbeck och återigen Holding i mittlåset. När Oxen nu är borta klev Bellerin in på höger wingback och gjorde en fin insats.Arsenal börjar matchen väldigt bra, man har högt tempo och skapar oro i Everton s straffområde. Man vaskar fram några halvchanser första tio minuterna, och man ser att Özil är på spelhumör idag. Det händer relativt mycket första kvarten, då matchen hinner vända en och två gånger. Matchens första mål kommer efter knappt tio minuter spelat då Özil slår in en boll mot en heeelt fri Danny Welbeck, men i sann Welbeck-anda (förlåt…) så missar han ett helt öppet mål. Vår älskade Danny har då ändå lite flyt eftersom bollen han missade styr på foten till Hector Bellerin som kommer framrusande och slår in 1-0 i öppen kasse. Skönt för Hector som haft en dålig säsong och varit petad de senaste månaderna när Arsenal använt trebackslinje.Även efter målet fortsätter Arsenals höga tempo och bolldriv, men matchen skulle få ännu en vändning efter 14 minuter. Valencia kommer igenom på Arsenals vänsterkanten, ungefär 10 meter framför mittlinjen, och fälls brutalt av en hårt satsandes Laurent Koscielny . Kos kommer in med dobbar, fötter och halva jupiters massa mot Valencias fot och färgen på kortet är blodrött. Oerhört onödigt av den gode Koscielny som mycket väl vet vad han gör i den situationen, som kommer leda till att vi inte får spela med vår kapten i den kommande FA-cupfinalen.Även om Everton naturligt får mer boll efter utvisningen så är det Arsenal som för matchen. Ett 2-0-mål runt den tjugonde minuter skulle göra det väldigt svårt för Toffees att komma tillbaka, med tanke på hur rappa Gunners ändå är. Sagt och gjort, Alexis pangar (nåja) dit sitt 24:e mål för säsongen, (vilket bevisar att det inte var en skyttekung Arsenal har saknat) på ett ganska konstigt sätt. Arsenal får en spelvändning och bollen spelas fram till Welbeck som missar sitt läge. Då verkar Evertons backlinje och mittfält tro att det är avblåst och de slår helt av. Welbeck står nästan still i straffområdet och undrar vad det är som händer, innan han spelar bollen till Sanchez som enkelt sätter dit den. Märkligt mål.Halvleken spelar färdigt och det står 2-0 i paus. Stabil halvlek från Gunners.Finns egentligen inte så mycket att analysera i andra halvleken, Everton får en straff då Monreal får bollen på handen efter ett inspel från vänsterkanten. Klantigt av spanjoren och Lukaku sätter dit bollen.Arsenal gör 3-1 sent i matchen, då Aaron Ramsey snyggt sätter dit bollen. Ramsey får bollen i kanten av straffområdet, vänder om och skruvar dit bollen precis in i krysset. Han tittar inte ens upp mellan det att bollen kommer till honom och det att den sitter i klykan, snyggt.-Jag gillar verkligen det jag ser av Holding hittills. Känns som given i början på nästa säsong.-Sanchez gjorde sitt 24:e mål och jag vet inte var Gunners skulle vara utan honom.-Så sjukt dumt av Koscielny att gå in så hårt i en duell i en match som Arsenal leder, när man dessutom har en final om någon vecka. Icke kaptensaktikt.Det var länge sedan livet som Arsenalsupporter var såhär ovisst. Jag vet inte vilka som spelar i laget nästa säsong, vem som tränar, om jag ens kommer titta på EL-matcher eller om jag känner något sug. Fan.Var tar vi vägen nu?Bollinnehav: 50-50Skott: 17-22Hörnor: 4-6Passningsprocent: 84-86Källa: whoscored.com