Arsenal fick bortamatch i fjärde omgången

Jamen vad säger man om denna fullkomligt überiggade lottning? Spurs fick Wycombe, Chelsea Brentford och United Wigan och Liverpool fick Wolves. Alla på hemmaplan. Gunners åker troligtvis till Southampton om de slår Norwich och det lär de göra.Gunner s har gått långt i FA-Cupen de senaste åren. Förra årets katastrofala smolk i glädjebägaren var sanslös då Watford slog ut oss på hemmaplan när allt låg vidöppet för en trippel är glömt och begravet. Southampton eller Norwich på bortaplan 27-30 Januari kan stöka till detta år om nu inte Gunners återfår en form som inte bara består i att Giroud räddar matchen i nittiotredje minuten. Nu krävs det uppryckning och det behövs om vi skall knalla vidare till omgång fem.Lottningen nedan.1 Tottenham Hotspur v Wycombe Wanderers2 Derby County v Leicester City3 Oxford United v Newcastle United or Birmingham City4 AFC Wimbledon or Sutton United v Cambridge United or Leeds United5 Plymouth Argyle or Liverpool v Wolverhampton Wanderers6 Southampton or Norwich City v Arsenal7 Lincoln City or Ipswich Town v Brighton & Hove Albion8 Chelsea v Brentford9 Manchester United v Wigan Athletic10 Millwall v Watford11 Rochdale v Huddersfield Town12 Burnley or Sunderland v Fleetwood Town or Bristol City13 Blackburn Rovers v Barnsley or Blackpool14 Fulham v Hull City15 Middlesbrough v Accrington Stanley16 Crystal Palace or Bolton Wanderers v Manchester City