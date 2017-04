Arsenal fick däng av Palace

Efter toppkonkurrenternas vinster var Arsenal mer eller mindre tvunget att ta en tre borta mot Crystal Palace.

Nu börjar slutspurten närma sig och jag vågar säga att Arsenal måste vinna i princip alla matcher för att sluta minst fyra. Man har råd med ett eller två poängtapp möjligen, men Wengers mannar måste visa vilja och spela bra för att lyckas med CL-spel.Arsenal kom till spel med mittbackarna Gabriel och Mustafi samt återigen med Welbeck från start och med Martinez i kassen. Rapporten sade att Arsenal spelarbuss blivit försenad på grund av trafikstockningar och att laget kom till Selhurst Park med endast 45 minuter kvar till match. Inte den optimala uppladdningen men Arsenal ska kunna lösa en vinst ändå, va?Arsenal ser lite stirriga ut de första minuterna och slarvar en hel del. Som ett resultat av Arsenals stirrighet kommer matchens första avslut redan efter ett par minuter då Cabaye får ett hyfsat läge, men missar totalt. Efter lite Hawaii-spel fram och tillbaka får Palace ytterligare ett avslutsläge och man börjar skjua in sig, då detta försök är närmare än Cabayes skott.Arsenal börjar bygga upp sitt första ordentliga anfall runt den åttonde minuten, Elneny avslutar bra och matchens första hörna, som blir resultatlös, skapas. Efter ungefär kvarten spelad kommer matchens första mål då Palace gör 1-0. En långboll slås och Gabriel förlorar duellen, bollen går ut på kanten och spelas in i målområdet där Townsend springer sig fri och slår in bollen. Mustafi är slarvig i markeringsspelet och 1-0 är ett faktum.Efter målet försöker Arsenal genast bygga upp anfall och lyckas något bättre än under första kvarten. Trots detta är matchen jämn och inga större målchanser utbyts. Sanchez och Welbeck försöker men avsluten räcker inte till. I Palace försöker Benteke gång på gång. Han kommer igenom på kanten – Martinez räddar. Martinez sköter sig bra hittills och det syns inte att han är orutinerad.Innan domaren blåser av har Gabriel en farlig nick rakt mot krysset, som undertecknad trodde skulle gå i nät, men målvakten hinner dit och lagen går ut i paus vid ställningen 1-0. Arsenal skulle möjligen haft en straff i mitten av halvleken när Sakho är på bollen med handen, men domaren väljer att fria.Andra halvlek börjar i samma anda som första; Gunners kommer inte riktigt nära och Palace känns relativt farliga. Benteke får en halvchans direkt och Palace är riktigt nära 2-0. Man behåller trycket genom hörnor och inlägg. Benteke har en boll i mål, men blir avblåst för offside (helt korrekt). Gunners får passa sig – släpper man in en kasse till blir det riktigt svårt att ta ikapp detta. Duon Gabriel-Mustafi känns mycket instabil och varken Xhaka eller Elneny har varit någon hit under första timmen.Runt minut 55 känns det som att om något ska vända denna matchen åt Gunners är det Sanchez fot eller en annan individuell prestation, för spelet hackar. Jag vill ha in Giroud i ett tidigt skede, även Chamberlain. Något som fungerar hyfsat för Arsenal är kantspelet, då Monreal kommer till inspel ett par gånger, samma med Bellerin. Nu beslutar sig Arsene för att det är dags att byta ut Welbeck och Elneny – in kommer Giroud och Ramsey.Bytet gör ingen skillnad och istället trillar både boll nummer två och tre in bakom Martinez. 2-0-målet står Cabaye för då han lobbskjuter bollen över Martinez in i bortre gaveln, från en kantposition i straffområdet. Snyggt. Som sagt, Arsenal försöker men det vill sig inte och man är inte tillräckligt bra för att skapa några heta chanser hittills i matchen. Man blir istället straffade på kontringen då Townsend faller i en duell med Martinez och Bellerin. En tydlig filmning när Townsend (Spursare som han är, han har väl lärt sig från Alli..?) fäller ut benet mot Martinez som inte gör något fel. Straff, 3-0 och ridå. Chamberlain kommer in men lyckas inte han heller.Kort efter straffen rinner Bellerin igenom på kanten men lobbinlägget över målvakten når varken mål eller Giroud och Palace-spelaren rensar några decimeter från mållinjen. Arsenal trycker på de sista femton minuterna men är inte i närheten av ett reduceringsmål. Giroud och kompani ropar på straff gång på gång, egentligen utan motivation. Arsenal uppträder knappast som ett topp fyra-lag denna afton och man betalar priset för det, 3-0 i baken.Arsenal har egentligen inte en enda målchans på hela matchen. Sanchez och Welbeck har varsitt skott i första halvlek, visst. Men usch vad dåligt och viljelöst det ser ut – Arsenal får Crystal Palace att se ut som The Invincibles. ”Wenger Out”-planscherna börjar vikas ut och de sista tio minuterna är en enda lång plåga; både för Wenger, spelarna och fansen. Var detta matchen då Arsenal definitivt tappade sin Champions League -plats?-Walcott och Ramsey var dagens kaptener. Ingen av dem är vinnarskallar – ingen av dem har ledarförmågor. Känns som att Wenger mest plockar den spelare som har varit i klubben längst och sätter armbandet på honom.-Mustafi, Mustafi… det blir nog dags för Arsenal att leta mittback igen i sommar om man inte väljer att satsa på Holding eller Chambers bredvid Kos, för Mustafi håller verkligen inte. Nybörjarmisstag gång på gång.-Özil ”försöker” men han kan ju så mycket mer. Besviken. Men han lägger i alla fall upp ''#YaGunnersYa'' på Facebook så det är okej.MatchfaktaBollinnehav: 28-72Skott: 17-11Hörnor: 5-8Passningsprocent: 67-84Källa: whoscored.com