Arsenal möter Lincoln i FA-cupens kvartsfinal





The Imps är ute på en riktig jäkla resa och det känns lite i hjärtat när de nu ska besöka London och få stryk. Matchen spelas den 11 mars och Lincoln åker oavsett resultat hem med hälften av biljettintäkterna vilket borde vara nån slags tröst. För det borde inte finnas en snöbolls chans i helvetet att de slår ut Arsenal? Efter gårdagens besök hos Sutton står det klart att Arsenal möter Lincoln i nästa omgång i FAcupen. Vi rör oss alltså uppåt i National Legaue. Nu sitter alla och fnular på om jag menar North eller South men icke, det är DEN National League. Och Lincoln toppar denna liga. Lincoln slog senast ut Burnley och har innan dess gått igenom Altrincham, Oldham, Ipswich och Brighton . För att få ännu mer perspektiv på det hela så har de även gnetat sig igenom ett kval där man klev in i sista rundan och sparkade ut Guiseley. För de som vill veta mer om Lincoln så kom man femma i second division så sent som 1902 och innehar det smickrande rekordet på flest säsonger i the League utan att ha tagit sig till högsta divisionen.The Imps är ute på en riktig jäkla resa och det känns lite i hjärtat när de nu ska besöka London och få stryk. Matchen spelas den 11 mars och Lincoln åker oavsett resultat hem med hälften av biljettintäkterna vilket borde vara nån slags tröst. För det borde inte finnas en snöbolls chans i helvetet att de slår ut Arsenal?

2017-02-21 10:09:49

