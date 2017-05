Arsenal och Wenger överens om nytt kontrakt

Efter mötet med Kroenke igår blev det idag officiellt, Arsene Wenger är Arsenals manager tills (åtminstone) 2019.



“Our ambition is to win the Premier League and other major trophies in Europe. It’s what the fans, players, staff, manager and board expect and we won’t rest until that is achieved. Arsène is the best person to help us make that happen. He has a fantastic track record and has our full backing.”

Det är alltså ett tvåårs-kontrakt som skrivits på, och enligt pålitliga David Ornstein på BBC innefattar det en "no break-clause" vilket man kan anta betyder att kontraktet inte går att bryta efter första året. Om detta bara gäller styrelsen eller om Wenger själv inte kan gå ifrån kontraktet är oklart. Ivan Gazidis och Wenger ska enligt kommunikén ha gjort en grundlig genomgång av klubbens personal, både på och av planen, för att identifiera "areas of improvement" att uppgradera för att kunna genomföra en ordentlig titelutmaning. Wenger själv säger:



“I love this club and I am looking forward to the future with optimism and excitement. We are looking at what we do well and how we can be stronger everywhere. This is a strong group of players and with some additions we can be even more successful. We’re committed to mounting a sustained league challenge and that will be our focus this summer and next season.



“I am grateful to have the support of the board and Stan in doing everything we can to win more trophies. It’s what we all want and I know it’s what our fans around the world demand.”



Gazidis lade sen till lite mera corporate-talk som avslutning på det hela:



"There is no complacency anywhere at this club. Our goal is to compete for and win trophies here and in Europe. Everything we do is designed to make that happen and we will be working hard on and off the pitch this summer to improve and make a strong challenge next season. The club has grown beyond recognition in every aspect in recent years and we have the platform to be successful and meet the ambitions we and our fans share.”



Oavsett var man står angående nytt kontrakt eller inte så är det åtminstone positivt att det äntligen finns lite klarhet i frågan. Nu vet man i alla fall vad man har att förhålla sig till, för de närmsta två åren.

Detta annonseras nu ut av den officiella hemsidan, som skickar med ett citat från Stan Kroenke, som inte verkar sugen på att göra sig av med sin andel av klubben i första taget: