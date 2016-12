Arsenal - West Bromwich 1-0 (0-0)

Ett sent mål från Giroud gav Arsenal en viktig trepoängare i lagets sista match under 2016. Gunners ligger därmed kvar på en fjärdeplats i ligan.

Wenger ändrade om en del i laget efter förra veckans svaga insatser. Kieran Gibbs fick chansen på vänsterbacken samtidigt som Olivier Giroud gjorde sin första start i Premier League den här säsongen. Någonting som gjorde att höstens succéman Alexis flyttade ner på vänsterkanten från sin strikerposition. Lagen ställde upp så här:



Arsenal

Cech

Bellerín, Gabriel, Koscielny, Gibbs

Xhaka, Coquelin

Iwobi, Özil, Alexis

Giroud



WBA

Foster

Dawson, McAuley, Evans, Nyom

Yacob, Fletcher

Chadli, Phillips, Brunt

Rondón



Första halvlek

Redan efter några minuter stod det klart att West Bromwich inte hade några större ambitioner att spela fotboll på Boxing Day. Mittfältet satte sig direkt i knät på försvaret som redan satt i knät på målvakten Foster. Maskandet inleddes också redan innan matchuret hunnit upp på tvåsiffrigt. En tydlig matchplan från Tony Pulis som frustrerade Arsenal.



Gunners tog dock tag i taktpinnen tidigt och fick redan från början ett stort bollinnehav. Som så ofta på Emirates där motståndarlagen sjunker djupt och låter Arsenal passa runt hade hemmalaget svårt att få till klara målchanser. Ett antal halvdana distansskott från Alexis, Xhaka och Giroud blandat med blockerade skott för Özil och Iwobi. West Bromwich hade inte några större farligheter under första halvleken och Arsenal kändes stabila bakåt.



Andra halvlek

Arsenal höjde tempot direkt i inledningen av andra halvlek och tvingade Foster till ett flertal kvalificerade räddningar. Den första stora chansen kom efter ett lågt skott från Iwobi där Foster släppte en retur som Alexis så nära kunde stöta in. Den efterföljande hörnan damp ner framför Alexis som rundade två-tre WBA-försvarare innan han slog bollen i stolpen. Strax efter fullbordade Alexis sitt chans-hattrick med ett hårt skott som Foster tippade över.



Även Giroud var på tårna och kunde sånär sätta ledningsmålet efter en fin kroppsfint. Bara Fosters tåspetsar var i vägen. West Bromwich största chans kom efter en hörna där Claudio Yacob fick fritt skottläge på halvvolley i bortre delen av straffområdet. För en defensiv mittfältare i vilket lag som helst är placeringar på halvvolley inte någon egenskap som värdesätts särskilt högt. I ett Tony Pulis-lag är det i det inte ens något som dokumenteras. Yacob visade detta när han smällde iväg bollen två-tre meter över Petr Cechs ribba.



Efter en fin insats sparkade Gibbs ihop med Yacob och gick sedan ut skadad i 72:a minuten. Ett dubbelbyte där också Iwobi gick ut. De två ersattes av Monreal och Pérez. Strax efter byttes Ramsey in istället för Coquelin. Tre byten som gav effekt då Arsenal återfick lite energi och fortsatte pressa för ett segermål.



I 84:e minuten fick Ben Foster äntligen sitt gula kort för maskning. Något han hade förtjänat sedan ungefär minut 20. Men domarna bedömer ju alltid maskning som något som är värre i 80:e minuten och sällan varnar innan slutet på matchen, trots att det ofta kan förtjänas tidigare. Noterbart är att han en gång höll bollen i 18 sekunder efter att ha räddat ett skott. Reglerna säger att det efter sex sekunder ska dömas indirekt fripark till motståndarlaget.



Men ibland kommer ett sånt segermål som bara känns så fruktansvärt rättvist. Mesut Özil vände upp och hittade Girouds panna med ett pricksäkert inlägg. Olivier Giroud vann duellen mot McAuley och nickade in bollen i högra hörnet. 1-0 till hemmalaget i 86:e minuten och tre välbehövliga poäng.



Tre saker i fokus



Användandet av Coquelin

Det var ju inte någon större överraskning att WBA skulle sitta djupt och låta Arsenal ha bollen på offensiv planhalva. Vad är då meningen med att spela Coquelin på centralt mittfält jämte Xhaka? Visst, han är bra på att bryta upp kontringar och återerövra bollen. Men är det inte bättre att ha en passningssäker och offensivt starkare spelare som Elneny eller Ramsey? Bristen på djupledshot från innermittfältet är en av anledningarna att Arsenal är mållösa fram till 86:e minuten



Det huvudlösa jagandet efter ett 2-0-mål

Jag vet inte om det var fler som reagerade på det men jag satt i alla fall med hjärtat i halsgropen under sista minuterna. Arsenal jagade framåt för ett 2-0-mål istället för att bara hålla i bollen och säkra resultatet. West Bromwich fick kontringsmöjligheter vid underläge med 1-0, något som inte ska få hända. Jag tycker att det är lite oroande att Wenger lät det hända.



När ett lag som maskat hela matchen helt plötsligt har jättebråttom.

Det är ju bara för jävla roligt.



Matchfakta

Bollinnehav: 76% - 24%

Skott: 26 - 3

Skott på mål: 11 - 1

Hörnor: 6 - 5

Fouls: 11 - 7

Varningar West Bromwich: Foster

Varningar Arsenal: Giroud, Gibbs, Ramsey



Gott nytt år önskar vi på Arsenalredaktionen!