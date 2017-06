Arsenals Silly Season - 8 Juni

Amerikanske författaren Mark Twain sade "Det finns tre storters lögn. Lögn, förbannad lögn och statistik". Låt oss skicka in Silly Season också. Välkomna.

"Aldrig ljugs det så mycket som före en jakt, under ett krig eller före ett val."

Otto von Bismarck var en legendarisk gammal tysk rikskansler. Stor mustasch och hjälm med stor spets. Jodå, Bismatck var en härlig gammal tysk. Varför starta en Silly Season-artikel med honom, jo för att Gunners har inlett säsongen med att handla Sead Kolasinac, som är född i tyskland och spelar för Bosnien. Schalke 04 släpper talangen utan kostnad och wengers planering för året har börjat. Silly Season är säsongen då allt är tillåtet. Ljug, skvaller, lösa rykten, hårda rykten, pajkastning, elakheter och sanning. I alla fall med en viss nypa salt Samtidigt är det säsongen då lagen kraftsamlar inför ett nytt spelår och Gunners är i ett läge de inte varit på 20 år. En höst utan Champions League. Hur skall det gå att hålla kvar stjärnspelarna som naturligtvis hellre spelar inför 60 000 mot Barcelona en tisdagkväll än att möta Flora Tallinn inför 12000 på Emirates Stadium. Redan innan säsongen avslutades så var det rykten om Sanchez-Özil, Oxlade-Chamberlain-Koscielny, Lucas Perez å Hector Bellerín, Jack Wilshere och Ospina. Giroud är på tapeten nu och alla tittar på Wengers stora skattkista som han fått av Gazidis och Kroenke. Blir det samma gamla vanliga Wenger. Moderata pengar. Sena investeringar och besvikna fans. Eller blir det något nytt, annorlunda och överraskningar. Som ett Kinder-ägg? Wenger säger "Between a maximum of two or three. We cannot spend as much as many other clubs because some clubs have external resources that allow them to be basically unlimited. We can spend money because we have managed the club well. Let’s not forget the amount of money spent is not a guarantee of success. We have to be clear what we understand as a big signing,”

Sommaren får bestämma och Gunners-redaktionen gör sitt yttersta för att bevaka detta.

Denna Silly Seasin-artikel kommer att uppdateras löpande. Längst upp så läggs de senaste nyheterna upp. Sedan följer en sammanställning och längst ned listar vi Gunners trupp. Låter lika solklart som en dag i November på östgötaslätten. Då åker vi..



**********************

8 Juni

Rykten- IN

* Riyad Mahrez är hett eftertraktad av Gunners och flera lag. Wenger är sugen på den spelskicklige algeriern som vill lämna ett kraschat Leicester.

* Kylian Mbappé dyker väl upp hos allas Silly Season. Nja, han kanske inte går till Stoke, men i övrigt. Men 100 MGBP för en 18åring. Jag avråder direkt och tycker han skall stanna i Monaco. Tror prislappen blir för tung på hans axlar och en säsong gör ingen lycklig. Men Wenger och Monaco är goda kopplingar så möjligheten finns alltid.

* Michael Seri från Nice har gjoert en lysande säsong i Ligue 1 och från mittfältet skapar han både mål och målchanser. En kraftfull ivorian som kommer att ha en god framtid. Hos Gunners? Nja, jag är tveksam. vart skall han spela och vem skall han ersätta?

* Kassetten Alexandre Lacazette sägs vilja lämna Lyon efter några år utanför toppfotbollen och gå till en större klubb. Så fort det är en fransman, så lyfts Arsenal upp, men själv säger han att han tycker att BVB är en bra klubb. Klart killen vill spela Champions League.. eller?

* En av Gabons stora stjärnor - nä inte Aubameyang - är Mario Lemina och satt på planen med sitt lilla gossebarn efter att Real Madrid hade vunnit CL. Han har haft svårt att ta plats i Juventus och Arsenal nämns som en adress. Watford också för övrigt, så jag vet inte hur aktuellt detta är.

* Man kan undra hur seriös en sida är som skriver "Arsenal is looking to sign a versatile danish forward" och det är en notis om Emil Forsberg. Men ryktena om Lill-Foppa förekommer och RB Leipzig kan nog sälja om det blir intressant. Samtidigt - RB Leipzig spelar i Champions league nästa år och vill Forsberg missa det?

* En ManCity-reject vid namn Florian Lejeune? Jo, han spelar i spanska Eibar och Gunners lär ha haft scouter på matcherna för att kolla denne mittback.

* Helder Costa är en portugis i Wolves som gjort en del mål i år och enligt rapporter är Wenger och Gunners där och tittar och intresserar sig.

* I MVV Mastricht spelar en lovande nigerian, som gjort bra ifrån sig i år. Kelechi Nkwakali. På tillväxt och väldigt spännande. I Belgiska Eupen spelar Henry Onyekuru, som öst in mål i år och han har vitt och brett berättat om att Gunners lagt ett bud på honom. 24 mål i år av den 19årige nigerianen. Blir det något av honom?

* James Rodriguez. Han heter väl för fan "Djäms" sade jag till min 12åring för några år sedan. "Nä, han heter "chaames". Då heter han så, fast hans föräldrar har sagt fel i alla år. Häpp. Denne gosse, som slog igenom med skytteligavinst i VM 2014 har som många andra skyttekungar i stora mästerskap- aldrig slagit igenom i Real Madrid riktigt och nu vill han röra på sig. Arsenal? Nja, jag tror han går någon annanstans. Men det är ju en bra spelare. Tror England är för kallt dock. Han kommer att spela med handskar som José Antonio reyes och det funkar aldrig. Att stå och frysa i Burnley i November har inte gjort någon glad.

* En handfull talanger brukar även kastas in i Arsenals ungdomsled under sommrarna. Ethan Ampadu är född år 2000 och spelar a-lags fotboll för Exeter City, som mittback. Son till Arsenals U-18 tränare Kwame Ampadu gör kopplingarna till Arsenal naturliga. Även Chelsea bland annat är med i fighten om den walesiska talangen.



Rykten-UT

* David Ospina har varit jagad av Fenerbahce sedan mitten av Maj. Redan innan cupfinalen skrevs det om att kontakter var tagna. Förvisso lite lugnare på sistone, men intresset finns.

* Hector Belleríns katalanska bakgrund drar honom möjligen till barcelona. han har aviserat att han vill vara kvar i London, men när Barcelonas ledning lättar på plånboken, så blir han nog intresserad. Pep Guairdiola är en annan katalan som är sugen att värva honom.

* Sagan om en frånspringande skyttekung vid namn Alexis Sanchez fortsätter. besviken på uteblivna ligatitlar och möjligheter att spela i finalen i Champions league, så vill han lämna klubben och kopplas ihop med Chelsea, Manchester City eller Bayern München. Wenger säger "As long as you have a contract, I ask you to respect your obligations".. till sanchez, fast på spanska eller något. Vill Arsenal riska att tappa 40 miljoner pund eller vad man nu får för Sanchez genom att hålla honom ell år och gå för CL 2018/19 och hoppas att han då är kvar..? To be continued

* Kieran Gibbs hare varit i Gunners så länge att man inte ens minns när han kom fram. Men hans speltid har blivit mer och mer begränsad och inför nästa år vill han möjligen se sig om efter en grönare gräsmatta. Både West Bromwich och Newcastle sträcker ut sina händer och klämmer på Gibbs just nu.

* Olivier Giroud gjorde hattrick mot Paraguay nyligen och vill gärna fortsätta i Gunners, men inte sitta på bänken för mycket. Olympique Marseille är intresserade.

* Laurent Koscielny kan möjligen vara i krokarna hos Olympique Marseille också. Något rykte har uppstått, men jag håller det för osannolikt.

* Yaya Sanogo lär lämna klubben efter sommaren. I L'Equipe säger han "The adventure ends. I maybe did not always do what was necessary to impose myself. But Wenger is a great manager and he taught me a lot."Skall vi fälla en tår? Nä, va..

* Jag gillar Lucas Perez målsnitt. Det räcker med att han dyker upp på planen så är det mål. Men han spelar för sällan och då vill han iväg. Nu verkar turkarna ha avancerade samtal med honom. Perez agent säger "We have spoken with Arsenal and we have explained that we want to leave.They have said that they are not going to put obstacles in the way, but they are not going to give the player away as a gift either.

* "Han kom som en nysning en sommardag. Med ett paket cigg runt halsen. " Om Strindberg hade skrivit om Hemsöborna och lagt en polsk anknytning på det, så hade Wojciech Szczesny spelat huvudrollen. Efter en fantastisk historia om att han rök i duschen efter en miserabel match mot Southampton, så åkte han ut med duschvattnet och lånades ut till Roma. Två lyckade säsonger blev det och nu verkar det bli fortsättning i Italien, fast i Juventus. Det pratas om 16 MEURO för polacken, som då slutligen lämnar klubben.



KLARA

IN

Sead Kolasinac, Schalke 04



UT



Truppen 2017/2018

Målvakter

Petr Cech

David Ospina

Emiliano Martinez



Backar

Sead Kolesinac (NY)

Nacho Monreal

Kieran Gibbs

Gabriel Paulista

Rob Holding

Calum Chambers (åter efter lån)

Per Mertesacker

Shkodran Mustafi

Laurent Koscielny

Hector Bellerín

Mathieu Debuchy

Carl Jenkinson



Mittfältare

Granit Xhaka

Mohamed Elneny

Francis Coquelin

Aaron Ramsey

Santi Cazorla

Jack Wilshere (åter efter lån)

Alex Iwobi

Alex Oxlade-Chamberlain

Jeff Reine-Adelaide

Mesut Özil



Forwards

Theo Walcott

Olivier Giroud

Alexis Sanchez

Danny Welbeck

Yaya Sanogo

Lucas Perez