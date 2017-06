Arsenals Silly Season - 29 Juni

Amerikanske författaren Mark Twain sade "Det finns tre storters lögn. Lögn, förbannad lögn och statistik". Låt oss skicka in Silly Season också. Välkomna.

"Aldrig ljugs det så mycket som före en jakt, under ett krig eller före ett val."

Otto von Bismarck var en legendarisk gammal tysk rikskansler. Stor mustasch och hjälm med stor spets. Jodå, Bismarck var en härlig gammal tysk. Varför starta en Silly Season-artikel med honom, jo för att Gunners har inlett säsongen med att handla Sead Kolasinac, som är född i tyskland och spelar för Bosnien. Schalke 04 släpper talangen utan kostnad och wengers planering för året har börjat.



Silly Season är säsongen då allt är tillåtet. Ljug, skvaller, lösa rykten, hårda rykten, pajkastning, elakheter och sanning. I alla fall med en viss nypa salt Samtidigt är det säsongen då lagen kraftsamlar inför ett nytt spelår och Gunners är i ett läge de inte varit på 20 år. En höst utan Champions League. Hur skall det gå att hålla kvar stjärnspelarna som naturligtvis hellre spelar inför 60 000 mot Barcelona en tisdagkväll än att möta Flora Tallinn inför 12000 på Emirates Stadium.



Redan innan säsongen avslutades så var det rykten om Sanchez-Özil, Oxlade-Chamberlain-Koscielny, Lucas Perez å Hector Bellerín, Jack Wilshere och Ospina. Giroud är på tapeten nu och alla tittar på Wengers stora skattkista som han fått av Gazidis och Kroenke. Blir det samma gamla vanliga Wenger. Moderata pengar. Sena investeringar och besvikna fans. Eller blir det något nytt, annorlunda och överraskningar. Som ett Kinder-ägg? Wenger säger "Between a maximum of two or three. We cannot spend as much as many other clubs because some clubs have external resources that allow them to be basically unlimited. We can spend money because we have managed the club well. Let’s not forget the amount of money spent is not a guarantee of success. We have to be clear what we understand as a big signing,”



Sommaren får bestämma och Gunners-redaktionen gör sitt yttersta för att bevaka detta. Denna Silly Seasin-artikel kommer att uppdateras löpande under hela sommaren. Längst upp så läggs de senaste nyheterna upp. Sedan följer en sammanställning och längst ned listar vi Gunners trupp. Låter lika solklart som en dag i November på östgötaslätten. Då åker vi..



**********************

29 juni

* Historierna går isär gällande Arsenals silly season. Nu har David Ornstein på BBC Sport, som ofta agerar oberoende språkrör åt Arsenal när klubben vill ha kontroll över medienarrativet, med en flodvåg av tweets slagit fast att:

Inga bud kommit in på Alexis Sanchez och att det ska väldigt mycket till för att en försäljning av Arsenals fixstjärna ska ske inom Premier League.

och att det ska väldigt mycket till för att en försäljning av Arsenals fixstjärna ska ske inom Premier League. Förhandlingarna om Thomas Lemar inte är så långt gångna som andra medier rapporterar och att köpet vore mindre troligt än Lacazette.

inte är så långt gångna som andra medier rapporterar och att köpet vore mindre troligt än Lacazette. Första budet på Alexandre Lacazette förkastats men att förhandlingar pågår med såväl Lacazette som Monaco.

förkastats men att förhandlingar pågår med såväl Lacazette som Monaco. Arsenals transfersommar försvåras av Mesut Özil och Alexis Sanchez kontraktsituation, men inte i den grad att den hindrar eventuella inkommande transfers.

* Juventus ska ha lagt ett bud på 16 millioner euro för att säkra Wojciech Szczesny, rapporterar italienska Tuttosport.

* Enligt franska L'Equipe så har Lyon gjort ett seriöst försök att locka till sig Olivier Giroud.

* Engelska Sunday People hävdar att Liverpool och Jürgen Klopp lagt ett bud på Alex Oxlade-Chamberlain samtidigt som The Sun rapporterar att Arsenal fortsätter jobba på spelarens kontraktförlängning.



14 juni

* Många medier rapporterar att Wenger är ute efter en fransk trio bestående av Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette och Thomas Lemar. De vore väldigt välkomna, alla tre.

* Vi väljer även att greppa tag i ett halmstrå som säger att Arsenal är intresserade av Manchester Uniteds försvarare Chris Smalling.

* West Ham letar förstärkning på anfallspositionen och sägs vara ute efter Olivier Giroud. Detta enligt tidningen London Evening Standard.

* Det kommer väl heller inte som någon chock när The Telegraph rapporterar att Arsenal är villiga att lyssna på bud för Carl Jenkinson och Mathieu Debuchy.



11 juni

* Enligt Sunderland Echo så är Gunners ute efter Sunderlands unga svenskar Joel Asoro (18 år) och Benjamin Mbunga-Kimpioka (17 år). £5 miljoner sägs vara det utsatta priset för en så kallad double swoop.

* Liverpool sägs vara intresserade att få över Alex Oxlade-Chamberlain till sig i sommar. Summan sägs vara £40 miljoner för Oxen som går in på sitt sista kontraktsår. Arsenal ska, enligt samma artikel, ha ett kontrakt på bordet för oxen värt £100,000-a-week. Vi får se hur detta slutar..



10 juni

* Krystian Bielik, försvarare som förra säsongen var utlånad och gjorde ett bra jobb i Birmingham är enligt ett citat från honom själv på g till Norwich för ytterligare en viktig säsong på lån.

Försvararen kommer spela u-21 EM för sitt hemland och värdnation Polen (mot bland annat Sverige). Håll ögonen öppna, han är en for the future.

* Aleksandr Golovin heter en 21 årig central rysk mittfältare som haft en av de tyngre rollerna för sitt CSKA under den gångna säsongen. Enligt sport.ru är övergången till Gunners på £10 miljoner nära. Dealen innehåller dock att Golovin går direkt tillbaka på lån till CSKA alternativt till Hull för att möta upp sin gamle tränare Leonid Slutsky.

* Det har gått bra för Chris Willock i Premier League 2 under den gångna säsongen. Kontraktet med Arsenal går ut inom ett par veckor och ett flertal klubbar som tex. Borussia Dortmund och Manchester City är ute efter vår talangfulla 19 åring. Vi får se om kontraktet förlängs eller ej.



9 Juni

* På hemsidan konstateras att Arsenal släpper fyra spelare. Yaya Sanogo, Stefan O'Connor, Kristopher da Graca och Kostas Pileas. Ingen av dem har gjort något strre avtryck eller intryck i Gunners och släpps nu fria som vinden.

* Frågan om Alexis Sanchez framtid studsar upp och ned. Den ena dagen läser man att Gunners förbereder ett monsterbud för att få honom att skriva på ett nytt kontrakt. Den andra delen av dagen kopplas han ihop med Manchester City eller Bayern München. Det är Silly Season det.

* Kieran Gibbs framtid avgörs inom kort. Newcastle, Watford eller Brighton ruvar på något ägg som Kieran Gibbs skall äta på. Brighton är det senaste laget som vill ha vänsterbacken.

* David Colina - en Colina med hår - är en kroatisk ytterback som är modiga 16 år gammal och hett eftertraktad. Gunners är alltid där och river och sliter. Så på med intressekepsen även här.

* Ryktena om Hector Bellerín fortsätter. Katalanen säger att han har sin framtid i London, men Barcelona fortsätter att kasta ut kommentarer om hans framtid. "It ain't over until the fat lady sings"..helt enkelt.

* Sedan finns det en lillebror Hazard som heter Thorgan Hazard. (Hur kom man på det namnet? Thorgan? Låter som Alfons Åbergs låtsaskompis) Han har varit lysande i Borussia Mönchengladbach och han kopplas ihop med Gunners. Gladbach vill bara ha näpna 30 MEURO för gossebarnet. Köp Mållgan istället.

* En italiensk forward vid namn Andrea Bellotti från Torino. Han har gjort mycket mål i år och naturligtvis nämns namnet Arsenal. Jag säger nej tack. Tror inte på italienska forwards utanför sydeuropa. Några har lyckats i PL. Pelle, Ravanelli och Zola. Möjligen ett par till, men mängden misslyckade värvningar är desto fler.