Bayern slog ut Arsenal

Arsenal blev återigen krossade av Bayern och slutresultatet skrevs till totalt 10-2 i tyskarnas favör.

Inte för att den här matchen skulle ge något rent sportsligt, men min personliga förhoppning var att den skulle ge lite hopp inför topp-fyra striden och framförallt ge fansen bevis på att spelarna bryr sig. Icke sa Nicke, och även om Arsenal fick en något billig straff mot sig och en märklig utvisning på Koscielny så lämnar matchen en mycket bitter eftersmak.Arsenal gick som väntat inte upp med hela laget och tokpressade, utan tog matchen som en ’vanlig’ stormatch – det vill säga utan alldeles för stort risktagande eller offensivlusta. Man sökte ändå ständigt bollar upp i plan men Bayern är duktiga och Arsenal fick inte fram många bollar till anfallet första tjugo minuterna.Bayern försökte kontrollera matchen och visade både vilja att delvis gå framåt men framförallt att kontrollera bollinnehav. Även om matchen inte var helt kontrollerad av Bayern så hade tyskarna minst sagt inte börjat äventyra sin ledning. Men: Arsenal fick in ledningsbollen i den tjugonde minuten, när Walcott rann igenom på högerkanten av straffområdet och satte dit bollen i nättaket, på riktigt Zlatan-manér. Snyggt mål, även fast Neuer borde gjort det lite bättre i den situationen.Arsenal fick lite offensivanda efter målet men lägena som uppstod i slutet av andra halvleken var inte tillräckligt heta för att Gunners skulle pricka in en boll. Den bästa chansen hade Giroud som nickade precis över på ett relativt bra läge mitt i målområdet.Halvleken passerar och Arsenal går in i paus med 1-0-ledning. Stabilt och om matchen fortsätter så här kan Arsenal definitivt gå rakryggade från Emirates. Bayern stack upp en hel del och borde kanske prickat in någon boll i första halvlek.Andra halvlek började ungefär som första, med en jämn matchbild. Däremot kommer den absolut matchavgörande incidenten i den 55:e minuten, när Koscielny fäller Lewandowski (eller Lewandowski faller lite tveksamt på Koscielnys ben) och domaren pekar på straffpunkten, plus att Kos åker på rött kort. Det verkar som att han först får ett gult kort och sedan ytterligare ett – ska jag vara ärlig såg jag inte om det var rött direkt eller om han fick ett gult och sedan ytterligare ett för tjafs. Hur som helst så sitter bollen i mål; det är lika i matchen och Bayern har en spelare mer. Detta kan bara sluta på ett sätt, eller? Jag hoppades på att Arsenal skulle hålla emot och åtminstone klara ett oavgjort resultat.Men Bayern utnyttjade Arsenals svagheter och satte dit fyra mål till i andra halvlek. Arsenal vek ned sig igen och jag vill inte ens redogöra för hur målen kom till. En riktigt platt insats av Gunners i andra halvlek och detta utnyttjar såklart Bayern. Tyskarna är fruktanvärt effektiva och gör mos av ett decimerat Arsenal i andra halvleken.Synd att det ska sluta på det här viset. Arsenal visade ingenting och Bayern vann mycket välförtjänt.Alexis känns iskall både på och utanför planen, och det förvånar mig inte om det slutar i något av en måltorka för Chilenaren resten av säsongen. Vi vet sedan hans tidigare år i Arsenal att han är en ”periodspelare”, som brukar falla undan under en 4-6-veckorsperiod per säsong och inte göra mycket mål. För Gunners skulle får vi tillbe högre makter att detta inte blir fallet – Wenger behöver en Sanchez i bra form om han ska klara topp fyra igen.Walcott gjorde ett Zlatanmål. Snyggt, Theo.Bollinnehav: 42-58Skott: 10-16Hörnor: 5-7Passningsprocent: 83-88Källa: whoscored