2017-02-15 20:45

Bayern München - Arsenal

5-1



Aj.

Bayern spelade bort Arsenal

Återigen är Arsenal borta ut leken efter en besvikelse till förstamatch. Bayern var bättre på alla positioner.





Bayern fortsatte dominera efter målet och Arsenal hade inte mycket alls. Det var knappt att Gunners hade bollen under kontroll på tyskarnas planhalva mer än 2 minuter i rad någon gång i första halvlek. Trots detta lyckades man kvittera när Lewandowski sparkade Koscielny på benet och domaren pekade, helt rättvist, på straffpunkten. Alexis tog, Alexis missade, Alexis missade returen, men Alexis satte returen på returen! 1-1 och det var match igen. Målet kom i den trettionde minuten och efter det så var matchen lite jämnare. Arsenal stack upp lite oftare och hade dessutom ett ypperligt läge att ta ledningen när Oxen hittade en helt fri Xhaka i mitten av boxen, men avslutet kom rakt på Neuer som bara tackade och tog emot. Dessutom rann Özil igenom i slutet av halvleken men avslutet från halvusel vinkel var svårt att få till. Bayern ropade också på straff när bollen tog på Bellerins hand, men domaren valde att fria, tack för det.



I andra halvlek gick saker from bad to worse för Gunners. Bayern verkade bestämda att de skulle göra ett mål tidigt och så blev det också. Innan detta målet oundvikligen skulle komma skadade sig dessutom kaptenen Koscielny och var tvungen att bytas ut mot Gabriel. Där och då kändes det som att Gunners omöjligt skulle komma ifrån Allianz med ett kryss - speciellt eftersom försvarsgeneralen saknades. Bayern gjorde 2-1 i den 53' minuten efter ett inlägg i världsklass av Lahm, ett inlägg som Lewandowski enkelt nickade in. Återigen tveksamt försvarsspel av Gunners.



Efter 2-1 målet gick saker och ting utför. Trean kom (Thiago) endast ett par minuter efter och nu var läget i princip dött. 3-1, en backlinje utan Kos och den tyska maskinen som verkligen ångade på i detta skede av matchen. Thiago gjorde sitt andra mål till 4-1 i den 63' minuten och Muller satte femman i den 88' minuten.



För att sammanfatta det här så kan man säga att Arsenal är samma gamla lag som inte klara att stå upp i Europa. Arsenal är helt enkelt för dåliga. Laget är inte i närheten av tillräckligt bra för att kunna tävla med de bästa. Tråkigt, men sant. Vad ska man göra åt det då? Ja, eftersom problemet omöjligt kan vara spelartruppen så måste slutsatsen bli att tränaren Wenger inte är tillräckligt bra för att föra Arsenal vidare i Europa.



Matchfakta

Bollinnehav: 74-26

Skott: 24-7

Hörnor: 9-2

Gula kort: 3-1



Bayern München-Arsenal Manuel Neuer

Philipp Lahm

Javi Martinez

Mats Hummels

David Alaba

Xabi Alonso

Arturo Vidal

Arjen Robben

Thiago

Douglas Costa

Robert Lewandowski



Avbytare

Juan Bernat

Kingsley Coman

Joshua Kimmich

Thomas Muller

Rafinha

Renato Sanches

Sven Ulreich

David Ospina

Hector Bellerin

Shkodran Mustafi

Laurent Koscielny

Kieran Gibbs

Francis Coquelin

Granit Xhaka

Alex Iwobi

Mesut Ozil

Alex Oxlade-Chamberlain

Alexis Sanchez



Avbytare

Petr Cech

Mohamed Elneny

Gabriel Paulista

Olivier Giroud

Nacho Monreal

Theo Walcott

Danny Welbeck



2017-02-16 21:36:47

