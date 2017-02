Cazorla missar resten av säsongen, Elneny borta i tre veckor

Uppdateringar har trillat in vad gäller skadade mittfältare i klubben. Cazorla, Elneny, Özil och Iwobi har samtliga fått sina skadestatusar reviderade.





Mohammed Elneny, nyss hemkommen från Afrikanska mästerskapen, åkte på en smäll mot ankeln i matchen mot Sutton och förväntas missa upp till tre veckor. Han missar därmed matcherna mot



Lite positivare är uppdateringen kring Iwobi, som själv hintade på snapchat att han var skadad genom att publicera en bild på sin tungt bandagerade fot efter matchen mot Sutton. "Big 17" tog dock till samma medium igår för att klargöra att hans bandagering bara var för en "knock" och att han kommer vara redo att spela mot Liverpool.



När det kommer till Özil blir det lite luddigare. Enligt rapporterna har Wenger givit honom ledigt för att behandla ett ryggproblem han dragits med den senaste tiden. Givetvis startade detta spekulationer om det är denna ryggskada som har dragit ner tyskens form på det senaste, eller rent av att ryggskadan bara används som en ursäkt att ta Mesut ut ur skottlinjen för ett tag och låta honom hitta tillbaka till lugnet och formen. Hursomhelst har vi ännu inte fått några rapporter hur länge Özil förväntas vara borta, eller om han alls kommer missa några matcher i och med att vi inte spelar igen förrän 4e mars.



2017-02-23 12:23:54

