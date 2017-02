Chelsea - Arsenal 3-1 (1-0)

Det var en nattsvart lördag för Arsenal som förlorade klart mot serieledaren. Gunners har nu tolv poäng upp till Chelsea och får, som vanligt vid den här tiden, börja rikta in sig på striden om Champions League-platserna.

Inför matchen var de flesta medier och fotbollskunniga eniga. Arsena får inte förlora matchen om man ska ha en realistisk chans på ligatiteln. Tolv poäng är alltid tolv poäng men det känns oändligt mycket mer med tanke på hur starka Chelsea sett ut sedan förlusten på Emirates i höstas. Arsenal inledde matchen med hög press och lyckades störa Chelseas backlinje till misstag. Alexis fick så när tag på en boll som Courtois spelade våghalsigt (eller dumdistrigt) till Azpilicueta. Matchen stod och vägde de första tio minuterna. Trots att Arsenal lyckades störa Chelseas uppspel vid några tillfällen störde det inte serieledarna märkbart.I 13:e minuten kunde Pedro slå ett precis inlägg till Costa som nickade bollen via Cechs fingertoppar upp i ribban. Bollen gick i en hög båge mot en stillastående Bellerín. Chelseas vänsterback Marcos Alonso hoppade högst och fick huvudet på bollen. 1-0 till Chelsea. Bellerín blev liggande och reprisbilderna visade tydligt hur Alonso gick in med armbågen före i duellen och totalt knockade Bellerín som sedan inte kunde fortsätta matchen. Solklar frispark. Hade det hänt på mittplan hade diskussionen snarare varit om det skulle vara kort än frisparkens vara eller icke vara. Att det råder diskussioner på sociala medier huruvida målet borde godkännas eller ej är en gåta.I och med att Bellerín fick lämna planen med en hjärnskakning kom Gabriel in och tog hand om högerbacksplatsen. En tydlig försämring både offensivt och defensivt. Hela Arsenal kändes alldeles orimligt skakade av Chelseas ledningsmål och tappade huvudet ganska omgående efter det insläppta målet. Det dröjde fram till slutet av halvleken innan Arsenal kunde vaska fram en ordentlig målchans. Då var det Gabriel som fick ett utomordentligt nickläge efter att Chelseaförsvaret varit långsamma på att hinna upp för att ställa offside. Brasilianarens avslut gick dock rakt på Courtois i Chelseamålet. Ett läge Gabriel helt klart borde ha kunnat förvalta bättre. Ner med bollen i backen så hinner Courtois aldrig dit.Strax efter Gabriels chans fick Özil öppet läge på bortre stolpen men tog för lång tid på sig när han skulle lägga över bollen på sin vänsterfot och skottläget försämrades. Han fick dock bollen på mål men utan problem för Courtois. Här stod det klart att Arsenal behövde bli mer kliniska i sina avgörande lägen för att kunna få med sig något från den här matchen.Den som hoppades på ett taggat och aggressivt Arsenal till den andra halvleken blev snabbt besviken. Lika trögflytande och passivt som i första halvlek. Tappade bollar, slarviga passningar och framförallt förlorade dueller var kännetecken för Arsenals match. Matchen i matchen på mittfältet vann Chelsea totalt. De var alltid i numerärt överläge och Arsenal fick i princip aldrig igång något snabbare passningsspel.Men så länge det bara var ett mål som skilde fanns fortfarande hoppet. Det släcktes dock i den 53:e minuten när Eden Hazard rann igenom hela Arsenalförsvaret och placerade enkelt in 2-0. En situation som kan ses på två olika sätt. Å ena sidan är det en fin soloprestation från Belgaren och å andra sidan är det otroligt passivt och svagt försvarsspel från Arsenals centrallinje.Efter 2-0-målet bytte vikarierande manager Steve Bould in Giroud och Welbeck utan att få någon större effekt. Arsenal fortsatte passa runt utan att komma till några större farligheter än en nick från Welbeck i slutet av matchen som Courtois klarade med vissa bekymmer. På efterföljande hörna fick Shkodran Mustafi ett helt öppet läge att reducera men missade hela målet med nicken.I 85:e minuten fick Cech ett halvtaskigt inkast kastat mot sig och skulle volleypassa till Mustafi. Han missriktade dock passningen och passade istället till gamle Arsenalkaptenen Fábregas som blivit inbytt för Chelsea. När Cech, av någon outgrundlig anledning, inte tokspringer bakåt mot mållinjen kunde Cesc enkelt lobba in bollen över den 1,96 meter långe tjecken.3-0 till Chelsea och matchen var definitivt avgjord. Giroud lyckades dock snygga till siffrorna med ett reduceringsmål i 91:a minuten efter ett fint inlägg från Monreal.En typisk Arsenalförlust. Hur många sådana här matcher har vi inte sett de senaste åren? Inte bara att man förlorar mot ett bättre lag, det känns som att man viker ned sig i varenda möjliga närkamp samtidigt som spelidén är obefintlig. Chelsea är helt enkelt ett mycket bättre taktiskt lag på alla positioner. Petr Cech : Det händer ofta att spelare gör sina bästa matcher mot sitt förra lag. Det har dock inte gällt för den förre Chelseamålvakten. I dag är han svag på de första två målen och direkt ansvarig för det tredje. Har inte varit den skottstoppare och poängräddare som man hoppades på i och med övergången 2015. Tar Ospina över förstahandskarna snart?Gabriel: Han har fysiska kvaliteter. Snabb och stark. Men bristen på spelintelligens är nästan smärtsam ibland. Inkastet mot Watford som orsakade ett mål minns vi med fasa. Tar i dag också flera beslut som känns rent korkade. Väljer sällan rätt passningsalternativ och det känns som en säkerhetsrisk att han tar inkast på egen planhalva.Alexis: Han får mycket beröm när han är bra men sällan tillräckligt med kritik när han inte är det. Katastrofal i dag. Tappar mycket boll utan att uträtta det minsta framåt. Inte alls den Alexis vi är vana att se. Sjuk eller småskadad kanske?Mål: Alonso (13), Hazard (53), Fábregas (85), Giroud (91)Skott: 13-9Skott på mål: 6-5Hörnor: 10-13Gula kort: Matic (Chelsea), Mustafi (Arsenal)