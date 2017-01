Chuba lånas ut till Brighton & Hove Albion

Chuba Akpom sätter sig på tåget och siktar så långt söderut från London han kan komma, närmare bestämt till den härliga kust- och turiststaden Brighton, där han skall spendera resterande säsong.

Efter en skadefylld höst (ryggproblem) får Chuba Akpom äntligen chansen och visa vad han går för i Championship klubben Brighton & Hove Albion som i skrivande stund leder Championship och sitter och dinglar med ena benet i Premier League till nästa säsong.Åtta poängs marginal ned till kvalstrecket och en match mindre spelad innebär att Brighton satt sig i en mycket god sits inför våren.Brighton har en tydlig spelidé och spelar allt som oftast med en 4-4-2 formation, något som Chuba tror kan passa honom:“It’s always good to play with another striker, you can bounce off each other and there’s more support than usual. There’s always going to be competition and it keeps the team strong.”21 åriga Chuba fortsätter intervjun på ett vettigt och ambitiöst sett:“They’re all experienced players and they know how to play in this league. It’s going to be good to learn from them, and we’ve all got something different to offer. The main thing for me now is impress the boss here and show my teammates and the fans what I can do. That's my main aim.”Akpom kommer först och främst konkurrera med anfallarna Glenn Murray, Sam Baldock och Tomer Hemed. Det positiva är att Brighton oftast spelar med två anfallare vilket ökar hans chanser för speltid vilket i sin tur ökar hans chanser att visa vad han går för.Det här känns som en sista chans att visa att han håller måttet och att han har en framtid i Arsenal. Chuba är en spelare som jag har hoppats på länge. Han har varit Arsenal trogen sedan han var sex år och har sedan han klev upp i a-laget visat upp god teknik och vassa avslut.Han gjorde det bra i Hull förra säsongen och tanken var väl att ta det riktiga klivet i höstas, istället så bråkade ryggen och det blir nu ytterligare en utlåning.Jag hoppas han håller sig frisk och får speltid så han får gå in i nästa säsong med Arsenal fyllt av självförtroende.Vi önskar Chuba Akpom all lycka till i Brighton & Hove Albion!Källor: