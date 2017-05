CUPMÄSTARE IGEN! FA-cupfinal: Arsenal 2-1 Chelsea (1-0)

Det blev seger för Arsenal i ytterligare en FA-cupfinal! Nu är Gunners det lag som vunnit flest FA-cuper någonsin.

Wembley Stadium öppnade sina portar för att återigen vara värd för en kväll fylld av förväntan och förhoppningar. Favoritskapet låg på Chelsea , som med en väldigt bra form och som ligavinnare kom till matchen med förmodat bra självförtroende. Arsenal i sin tur hade också en fin form att komma in till matchen med, men med en misslyckad säsong i ligan fanns inga större förhoppningar på att Arsenal skulle kunna stå emot engelska mästarna.Arsenal valde att starta med Ospina istället för Cech, vilket sågs som ett djärvt drag i en sådan viktig match. Eftersom Mustafi och Gabriel var skadade och Koscielny avstängd var en matchotränad Mertesacker tvungen att starta i en trebackslinje tillsammans med Holding och Monreal. Det blev inte Gibbs till vänster, som inte var med i truppen på grund av skada, utan Oxlade-Chamberlain, som spelat för det mesta till höger de senaste veckorna. Bellerin tog den platsen, samtidigt som övriga spelare längre fram i plan var de väntade. Chelsea startade precis med den väntade elvan och hade inga avstängningar eller skador att oroa sig för.OspinaHolding - Mertesacker - MonrealBellerin - Ramsey - Xhaka - Oxlade-ChamberlainÖzil - Welbeck - AlexisAvbytare: Cech, Lucas, Giroud, Walcott, Iwobi, Coquelin, ElnenyCourtoisAspilicueta - Luiz - CahillMoses - Kanté - Matic - AlonsoPedro - Costa - HazardAvbytare: Begovic, Fabregas, Zouma, Aké, Willian, Batshuayi, TerryArsenal var alltså underdogs inför matchen och Chelsea mästare och favoriter. En bra start krävdes av Arsenal, och det var precis det man fick. Arsenal började rulla runt och efter bara fyra minuter kunde Alexis göra 1-0 på ett kontroversiellt sätt. Flaggan kom upp för offside när Ramsey stod i offsideposition och gick mot bollen. Ramsey påverkade dock inte spelet, eftersom han inte obstruerade någon eller skymde sikten för målvakten, och domare Anthony Taylor tog beslutet att döma mål. Dock borde målet blivit bortdömt for hands på Alexis när han tog fram bollen i sin första bollkontakt, något som ingen av domarna upptäckte. 1-0 alltså!Direkt efter hade Costa en bra möjlighet men tre Arsenal-spelare kastade sig framför skottet och kunde tillsammans avvärja Chelseas första chans. Arsenal hade dock fått sin ledning och fortsatte bygga upp fina anfall. Alexis spelade fram Özil till höger i straffområdet men en sämre första touch gjorde att det initiala jätteläge som Özil fått försvann en aning. Özil kunde ändå få iväg ett bra avslut med högerfoten när han chippade över Courtois, men på mållinjen kunde Cahill rensa bort bollen precis innan en framrusande Welbeck kunde få foten på bollen. Inte långt därefter nickade Welbeck i stolpen på en hörna och returen överraskade Ramsey som inte kunde sätta dit bollen utan fick bollen i stolpen igen. Costa fick en riktigt bra chans när Holding hade svårt att hantera hans löpning, men en bra räddning från Ospina gjorde att det fortfarande stod 1-0.Det här var Arsenals halvlek. Man var det klart bättre laget, framförallt på offensiv planhalva. Welbeck skulle få ytterligare en chans när han väggade sig fram med hjälp av Bellerin. Det riktiga avslutet uteblev dock och efter lite studsar fram och tillbaka kunde Cahill återigen rensa på mållinjen. Xhaka hade sedan ett volleyskott som Courtois tvingades stöta ut till hörna. 1-0 stod sig till paus, trots det stora chansövertaget för Arsenal.Chelsea kom ut som ett nytt lag och de stundtals sömniga Chelsea-spelarna såg ut att ha vaknat till ordentligt. Kanté avlossade ett skott som styrdes och Moses sköt lågt, men Ospina var med på noterna och gjorde två bra ingripanden. Contes lag tryckte framåt, och det dök då upp en kontringsmöjlighet för Bellerin som försökte spela in bollen till en fristående Ramsey, men Courtois kunde ta hand om bollen. Pedro skruvade därefter bollen precis utanför och de flesta Arsenal-fans hade nog hjärtat i halsgropen. Arsenal hade klarat av den värsta anstormningen och ytterligare en kontring uppstod med Welbeck i spetsen. Bollen kom till slut fram till Bellerin som avslutade lågt mot det bortre hörnet, men Courtois räddade lugnt och säkert.Anthony Taylor var i fokus i två situationer under kvällen - först i Arsenals 1-0-mål och sedan i följande situation. Moses drev fram bollen och hade Oxlade-Chamberlain bredvid sig. Moses föll och sökte straff, men Taylor synade Moses bluff. Moses, med redan ett gult, fick varning för filmning och blev därmed utvisad. Chelsea var nu med tio man på plan mot Arsenals elva. När man trodde att saker skulle reda ut sig kunde Diego Costa bara åtta minuter senare sätta dit kvitteringen. Ospina fick en hand på bollen och med starkare handleder är det möjligt att han kunde ha motat bort bollen. 1-1 med en kvart kvar.Nervositeten började ta sig mer och mer men skulle bytas ut mot lättnad när Ramsey kunde sätta dit 2-1 bara tre minuter efter Costas kvittering. Alexis spelade fram den precis inhoppande Giroud, som med ett perfekt inlägg kunde servera en framrusande, nickande Aaron James Ramsey. Det här var Ramseys andra FA-cupfinalmål, men skulle det räcka till seger ännu en gång?Svaret skulle visa sig vara ett ganska säkert ja. Bellerin hade en möjlighet när han på en kontring sprang och sprang och till slut tog sig fram i avslutsläge, men skottet gick utanför. Med fem minuter kvar av ordinarie speltid fick Chelsea sin sista chans, när Costa med en vänstervolley sköt mitt på Ospina som kunde göra en till fin räddning. I nästa attack från Gunners fick Özil bollen igen till höger i straffområdet, vände snyggt bort Aspilicueta, men skottet gick i den första stolpen. Det skulle inte spela någon roll - Arsenal var FA-cupmästare för en 13:e gång!Arsenal har slagit rekord i antalet vinster i FA-cupen, inget lag har vunnit fler. Manchester U nited kommer tvåa på tolv segrar, men räcker inte till i den mätningen. Wenger är också nu den mest framgångsrika manager i FA-cupens långa och anrika historia. Inför lördagens match hade han sex FA-cuptitlar att stoltsera med och tillsammans med den gamla Aston Villa -managern George Ramsey delad etta i den som vunnit flest. Nu kliver han upp som ensam etta på den listan.Gunners gjorde en fantastisk match mot engelska mästarna Chelsea. Framförallt första halvlek var Arsenals bästa halvlek hela säsongen tillsammans med första halvlek mot Chelsea i ligan under hösten. Matchen slutade 2-1 men kunde slutat med större siffror. Arsenal dominerade i längre perioder bollinnehavet och hade flera klara målchanser. Samtliga spelare var individuellt väldigt skickliga - framförallt Mertesacker, Ramsey och Özil - men det här var i första hand en fantastiskt bra laginsats. När Chelsea kontrade och Ramsey gått upp i ett anfall, och därför lämnade Xhaka ensam på det centrala mittfältet, tog Welbeck löpningen hem. När Holding missade en brytning var Mertesacker precis bakom och tog bollen med ett av sina långa ben. När Oxlade-Chamberlain sprungit så att benen inte orkade längre, med ingen Gibbs på bänken, kom Coquelin in och gjorde sitt jobb som ovan vänsterytterback för sitt lags skull.Men framförallt var det här en seger för Arsène Wenger. Efter att ha missat Champions League för första gången under sin tränarsejour i Arsenal var kritiken och pressen större än någonsin. Att då få bli den tränare som vunnit FA-cupen flest gånger någonsin är en av engelsk fotbolls största bedrifter. Wenger själv sa efter matchen att just det är han väldigt stolt över, tillsammans med hans största bedrift - när han med sitt Arsenal gick obesegrade genom en hel ligasäsong.Wenger sa följande efter matchen:”Det känns speciellt för vi slog rekordet för att vinna cupen och vi behövde två fantastiska prestationer i finalen och semifinalen.””Idag var kvaliteten av vår insats helt exceptionell från den första till den sista minuten. Lagandan var väldigt bra. För mig personligen, är det den sjunde FA-cupen [som jag vinner]. Att bara ta sig till final [är bra] men att ha turen att vinna den sju gånger är helt exceptionellt.””Det är den första medaljen som jag kommer behålla för det är den sjunde. Det har aldrig gjorts förut så jag kommer behålla den här.””Jag skulle säga att moralen hos spelarna [var nyckeln till segern]. Jag är väldigt stolt över den moral vi visat de senaste två månaderna.””Vi bestämde för att ena oss och gå för det. Till den sista sekunden av säsongen, gjorde vi vårt jobb. Det är en av de mest stolta ögonblicken den här säsongen för mig. Varför? För att vi testades. Man har säsonger där allt går bra och den här säsongen har vi lidit, och återhämtat oss från lidandet. Därför är jag väldigt stolt över mitt lag.”Ja, vad säger den? Wenger har, som vi alla vet, ett utgående kontrakt och har inte låtit helt säker efter matchen om att han kommer stanna. Efter matchen sa han till BBC: ”Vi har ett möte med styrelsen på tisdag så på onsdag eller torsdag kommer det att bli klart. Nu ska vi njuta av vinsten och inte oroa oss för framtiden.” På det uttalandet låter det som att han inte har någon aning om hur det kommer bli. Det låter också som att Wenger skulle skriva på ett nytt kontrakt under våren men att styrelsen ändrat sig i sista stund och nu ska de diskutera framtiden nästa vecka. En väldigt invecklad situation, minst sagt. Många har nog frågat sig själva om de vill att Wenger ska stanna nu eller inte, efter gårdagens triumf. De flesta är nog dock överens om att en förändring är nödvändig för att kunna utmana på riktigt om ligatiteln igen.Just nu kan man dock inte hålla med Wenger mer om att man ska njuta så mycket som möjligt. Se målen tio gånger till, se firandet igen, och lyssna på alla hyllningar till en fantastisk laginsats en härlig kväll i den tidiga sommaren, i sena maj. Det här är varför vi älskar Arsenal.Målskyttar, Arsenal: Alexis (4), Ramsey (79)Målskyttar, Chelsea: Costa (76)Bollinnehav: 52% - 48%Skott: 10 - 12Skott på mål: 4 - 5Hörnor: 7 - 5Frisparkar: 11 - 14Räddningar: 4 - 2