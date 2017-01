Danny Welbeck är tillbaka

Det tog nästan åtta månader. Tandagnisslan, ångest, tårar, testcykel, stretching, promenader och sedermera ökad belastning. Alla ni som varit knäskadade - ni vet vilket gissel det är (själv stukade jag bara foten, men det berodde nog mest på att jag aldrig gick in i en närkamp)- och hur låbg tid det tar att komma tillbaka. Danny Welbeck har siktats på läktaren på Emirates Stadium. Någon gång med Ramsey, någon gång med Wilshere. Viljan att komma tillbaka till ett högpresdterande Arsenal har varit stark och när Gunners åkte till Prestons Deepdale var det dags. Lite extra speciellt för Welbeck som en gång i tiden var utlånad till just Preston North End och nu fick han göra sin efterlängtade comeback. Åtta månader efter knöskadan i våras. Arsène Wenger hade inte några betänkligheter alls, så han sett hur Welbeck blivit starkare och starkare. Samtidigt är tålamodet en dygd när man är skadad, menar fransmannen. "To miss the European Championship and on top of he missed the start of the season, but he worked hard and certainly victory [in his comeback match] will make him stronger. But you have to go through it and that was a very difficult moment for him. I think he suffered a lot, but I hope, touch wood, he will now have a dream career.". Wenger menar också att det är mentalt frusterande att vara skadad eftersom man ser alla på träningsanläggningen och man inte kan deltaga. Därför brukar Wenger skicka iväg spelarna från anläggningen, så att de får en mental kick. “When the players are injured they are a little bit out of my sight because I sent him away as well. When a player has a long-term injury, sometimes it’s better you get him out and away, that he lives without the players and people who are injured as well. Because when he comes in he sees everybody go out there and you have to stay inside… the football club is built for people who are competitive. So sometimes mentally it’s difficult, so we let him go outside and miss this time. "Nu börjar nästa steg för Welbeck. Att återta någon form av plats i en stark starttrupp.