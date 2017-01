Debut av Cohen Bramall

"Buster-sagan" rullar vidare.Från Hednesford FC och en bil-handel till proffskontrakt med Gunners och uttalande från Wenger som säger "promising talent; he has all the ingredients,, need to adapt" etc. Cohen Bramalls steg från ingenstans till London Colney är väl värd en film och historien fortsatte igår med hans första match.Arsenals U23 mötte Southampton på Staplewood Training Ground och vann med 3-1 efter att Nkietah,Mavididi och Chris Willock nätat. På vänsterbacken spelade Cohen Bramall under 83 minuter och efter vad jag förstår från rapporter och twitter-inlägg, så gjorde han en bra match och visade goda egenskaper för en vänsterback med snabbhet, bra passningar, lugn och rigorösa offensiva utflykter. Hans första match i en Gunners-tröja och han beskrev det som "obeskrivligt" och man ser fram emot nästa steg.Han kommer med största sannolikhet att fortsätta att fostras i U23 för att få följa med på någon pre-season-Tour i sommar.