FA-Cup Final Countdown: D-Day - 25 : FA-Cup-finalen 2002

Countdown fortsätter

Historien berättar att Gunners 1931 på denna dag avslutade sin första säsong som ligamästare. Med 5-0 mot Bolton så vann man sitt första ligaguld och Jack Lambert gjorde 38 mål på 34 matcher. Skapligt snitt. 2 Maj är annars en dag som man normalt sett tillbringar med att plocka vitsippor, binda kransar kring getter och bara allmänt ogin åt alla Spursare. Det är jag för övrigt jämt och väldigt ofta, men just den andra maj känns rätt förträffligt bra för en sådan aktivitet. Men å andra sidan skall man inte ge sig in i diskussion med dem. Det finns ett ordspråk som säger "sänk dig aldrig till en diskussion med mindfe belevade, för de vinner en sådan på rutin".****Senast Gunners mötte Chelsea i FA-cup-final var 2002. Den är väl egentligen känd för sina två mål mest. Spelet i övrigt var lite halvdant och Gunners gick mot sin tredje och senaste "dubbel". Målen kom i slutet av matchen och det är mest kommentarerna kring det första målet " It's only Ray Parlour", som komentatorn säger när Romford-Pelé får bollen på mittfältet och vet att mittfältaren med en frisyr som stammade från 70talets pop-år oftast träffade läktaren med sina skott. Men Parlour tittar upp och prickskjuter 1-0 bakom Ed de Goey i Chelseas mål. Strax efter hade Henry en jättechans innan vår egen Fredrik Ljungberg rusar igenom Chelseas försvar och på Henry-vis knorrar in bollen i bortre hörnet.Gunners tar sin tredje dubbel och tåget genom Inslington är magiskt.Nedan ser ni målen:Historia är skriven och när jag nu sitter i ett hotell i Norra Tyskland och funderar på detta så var det ändå en väldigt fin stund. Får gärna komma åter.