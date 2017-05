FA-Cup Countdown: D-Day -- Gametime!

Man vaknar med ond rygg. Min kollega har väckt

tjejerna med Lars Winnerbäck. Själv har jag sovit som en gnu i ett frysfack. Lätt förvånad och med viss kyla. Luften i mitt liggunderlag gick ur redan halv två på natten. Mitt idoga blåsande gjorde att jag idag förmodligen fått i mig mer inandningsluft än kroppen kan förkrafta och kommer att pysa under dagen. Jag kommer att låta som ett cykeldäck med punktering när jag pratar. Men det är "Game-time". Efter 27 dagars nedräkning med hisoria, spelare och en kraftfull analys där Gunners sopade hem matchen med klara 4-0, så är vi framme. Det är matchdags och tröjan skall fram. "67 FALK" ligger framtagen, utlagd. Långärmad tröja. Jo, de hade ingen kortärmad. Det blev en långärmad- med Nike som sponsor. Jag har bara en tröja med mitt namn. Jag vill inte ha någon som det står Wilshere, Bergkamp eller Adams. De försvinner, men jag finns alltid kvar. De kan gå till vilket lag som helst eller sluta. Jag finns alltid kvar med min 67 FALK.

Jag är med nu. Jag är laddad. Det är dags nu. Att se om världens mest vansinnige coach - Conte(som enastående nog skriker lika mycket för 1-0 som för 7-0) - eller den mest envisa av alla (Wenger) positionerar sitt lag helt rätt. Håller Gunners nykomponerade försvar? Vem vinner målvaktsmatchen? Två liknande spelsystem, vem går segrande ur matchen.



Det är matchdag. Om några timmar är vi där. Game-Time. Come on you Gunners. Come on. Avsluta denna säsong på ett värdigt sätt. Ta hem en buckla till norra London. Vi behöver den. Vi behöver den så mycket. Game-Time! Nu kör vi!

0 KOMMENTARER 143 VISNINGAR MAGNUS FALK

2017-05-27 12:30:00

Ligan är avslutad och färdigspelad. Arsenals enda chans till en titel den här säsongen hänger på den här matchen.Trots seger mot Everton blev det tillslut en femteplats för Gunners.I något så ovanligt som ett officiellt (!) uttalande (!!) via nyhetsbyrån AP kommenterar nu majoritetsägare Stan Kroenke uppgifterna om en eventuell försäljning av klubben till Alisher Usmanov.