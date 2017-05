FA-Cup Final Countdown - D-Day - 18 : Bröderna Compton tog oss vidare

Lite jobbigt att börja gräva i gamla artiklar och ta fram en som är två år gammal, men just detta handlar om Chelsea och en fantastisk match på White Hart Lane i FA-cupen. är det inte lustibt att Spurs måste bjuda in andra lag för att fansen skall få se på lite bra fotboll?Året var 1950 och Gunners mötte Chelsea i en semifinal som skulle gå till historien.Chelsea hade ett hyfsat lag med den gamle engelske centern Goulden som stor stjärna. Gunners var på efterkrigstidsmarsch; hade vunnit ligan 1948, men bestod samtidigt att ett lag som inte var så ungt och snabbt, men ålderstiget och spelskickligt. Kapten Joe Mercer ledde laget som vanligt denna dag i April.Chelsea tog ledningen med 2-0 och en svag sordinsk stämning lade sig över Gunners. Spelet gick på kryckor och Mercer kände inte igen sina spelare. Men strax före paus kom reduceringen. Freddie Cox var en ytter, som värvats över från Spurs och kunde varenda tuva på planen. Han tog en hörna från höger i första halvlekens slutskede och knorrade in bollen i mål. Efteråt hävdade han att det inte var hans avsikt, men målet gladde kanonjärerna , som kom ut med ett heltr annat mod i andra halvlek.I Gunners spelade även klubbens kanske mest kända brödrapar - Denis och Les Compton. Två eleganter och som på sin andra del av dygnet var engelska landslagsspelare i Cricket.Med några minuter kvar fick Gunners hörna igen. Denis Compton löpte ut för att ta den och broder Les löpte upp i boxen. Joe Mercer skrek åt honom att inte ta löpningen, men när Denis slog hörnan, så var Les Compton framme och nickade in kvitteringen. 2-2 i nittionde minuten. Compton fattade inte att han fått bollen i mål, men av jublet att döma , så förstod han. Bröderna Compton var dåtidens kanske mest kända brödrapar i brittisk fotboll. Eleganter med Cricket som bakgrund. Troligtvis Eton, en vit skjorta och Tweedkostym på det. Men trogna gooners var det och spelade Gunners till ett omspel, där Freddie Cox avgjorde och tog klubben till final.********Packlista för finaldag:- Skruvdobb- benskydd- benskyddstejp- en snygg mössa. Naturligtvis med Arsenal tryck- en ölsejdel med Gunnersstämpel. Det kan ju möjligtvis serveras något- en gammal Arsenal-fotboll, som är halv och omgjord till skål, där man kan ha sina grillchips- papper och penna för att skriva upp laguppställningar och för att kunna skriva "idiot" efter Diego Costa - mobiltelefon för att kunna SMSa alla Chelsea-anhängare när Gunners gör sitt fjärde mål i andra halvlek- En bild på John terry att hänga upp på darttavlan.- En lite staty av poslin som ser ut som Dennis Bergkamp- Min tröja från 1982, som jag köpte i Weymouth. Jag kommer fortfarande i den, men ser ut som en Bratfwurst- halsdukar- tre stycken- En bild på Chelsea Clinton(eller vad hon nu heter) att ge till förtappade fans i sportpuben som inte vet vad fotboll är. "Detta är Chelsea".- En kanon. Jag har beställt en från mobiliseringsförrådet och inte fått svar. Jag är själv gammal artillerist och van vid Modell 40, 10,5 cm kaliber. Kan möjligen väcka lite uppmärksamhet om jag rullar in en kanon. Men spelar Gunners, så har man en kanon.Kan ha glömt något.