FA-Cup Final Countdown: D-Day - 20. : Ted Drake

"Han gör en hypnotisk gest".Man minns trollkarlen med den svarta slängkappan. Mandrake. En konstnär, en magiker och en lebermann.När vi nu närmar oss FA-Cupens final, så tar vi fram en annan Man-Drake. En rekordman i Gunners färger som förde Chelsea till ära och rikedom. Trevligt att kunna glädja alla denna dag. Namnet? Ted Drake.Vafalls? Spelade Ted Drake för Chelsea? Nejdå. Inte alls. Ted Drake var ingen 30-tals Judas. Han kom från Southampton i början av 30-talet och skulle visa sig vara den kanske bäste skarprättare som någonsin spelat i Gunners. Överdriver jag inte nu? Nej, jag undrar om jag gör det. 139 mål på 184 matcher. Det innebär mål i nästan varje match. Om inte andra världskriget hade kommit när Drake var 27 år gamnal, så hade han troligtvis gjort fler mål än Henry. Förvisso gäller det troligtvis en annan spelare-Cliff Bastin- också, men Bastin levererade inte lika ofta och lika hänsynslöst som Ted Drake, som var en fullkomlig Nemesis för motståndarna. 42 mål på 41 matcher 1934/35 är fortfarande klubbrekord his Gunners. 3 hattrick och 4 matcher med fyra mål. Jo, Drake kunde göra mål. Värst var han året efter då han gjorde alla sju när Gunners slog Aston Villa med 7-1. Sju mål i en ligamatch i högsta ligan. Det rekordet står sig ännu.Om Ted Drake sades " en typisk centerforward. Hård i kroppen, bra på huvudet, bra första-touch och en spelare som aldrig tänkte länge".Efter att andra världskriget passerat så avtog Ted Drakes karriär och han blev tränare för Reading där han på kort tid förvandlade dem från ett halvtråkigt mediokert lag till ett anfallsglatt lag som gjorde massor av mål. Hans rykte som en tränare med hårda nypor och stark vilja flyttade runt och i början av 50-talet knackade Chelsea FC på dörren. Ted Drake tog över manager-rollen på valborgsmässoafton 1952. Det blev en massivskillnad på Stamford Bridge. Han ändrade på smeknamnet "Pensioners" och tillsåg att laget kallades "The Blues". Han ändrade på klubbmärket som sedermera fick "Lion Rampant Reguardant"- innebörden och han införde en rätt sträng regim när det gällde att vara på träningar och hur man tränade. Efter en skakig inledning på manager-karriären blev Ted Drakes Chelsea starkare och starkare och vann 1954/55 Engelska Ligan för första gången. Ted Drakes vilja att ändra Chelsea och dess fans via orden" Too many people come to Stamford Bridge to see a football match instead of cheering Chelsea. For years now the players must have been thoroughly sick of all the music-hall publicity. Let’s have people eating, sleeping and drinking Chelsea." .. hade lyckats.Tack vare den gamle kanonjären Ted Drake. Tyvärr var det hans enda stora titel och han gjorde en "Leicester " med Chelsea efteråt och landade långt ned i tabellen året efter. 1961 sparkades han från klubben efter att misslyckats att etablera dem i toppskiktet.Ted Drake dog 1995 och lämnade ett fotbollsengland sörjande efter sig. En av de mest karismatiska målskyttarna i mellankrigstiden och den förste personen som vann ligatiteln som både spelare och manager gick ur tiden. En intressant fotnot i sammanhanget är att han var assisterande tränare åt Vic Buckingham för FC Barcelona 1970. Det är få britter förunnat.