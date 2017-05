FA-Cup Final Countdown: D-Day - 21: Arsenal slår ut Chelsea fyra år på raken

Det känns alltid jobbigt att säga " Under storhetstiden", men tyvärr måste man kallt konstatera att Gunners inte tagit ligaguld sedan 2004 och knappt luktat på det heller, så då får man slita upp gamla äss ur rockärmen och njuta av det gamla och hederliga. Om 21 dagar snurrar huvudet på oss Gunnersfans. Själv är jag på fotbollscup i Västerås men har givits ett löfte att kunna avvika och se finalen på lämpligt hak å hittar jag inget så ringer jag på hos valfri familj, bjuder dem på ett bigpackpaket glass och fyra Zingo och TV-Soffan är min. När man nu inser att det är Chelsea med en vibrerande och vansinnig Conte vid sidan och som gått som tåget en stor del av året, så dras man tillbaka till "storhetstiden" i början av 2000-talet när Gunners var orubbliga, svårslagna och med ett spel som alla ville efterapa. Under fyra år i början av seklet var också detta Gunners en riktig cup-nemesis för Chelsea, som stötte på oss i cupen under fyra raka säsonger. Med samma utgång.38000 såg Gunners med Igors Stepanovs i fyrbackslinjen vinna med 3-1 effer att Henry nätat på straff, JimmyFloyd Hasselbaink kvitterat, bara för att se Silvain Wiltord bytas in och göra två mål.Gunners vidare och sedermera till final, där Liverpool tyvärr vann.Ett känt faktum detta. Ljungberg och Ray Parlour tog Gunners till seger. Minns det som igår.Året efter att Gunners vunnit FA-cupen var det dags igen. En gråkall dag i mars så vankades det kvartsfinal inför ett kokande Highbury. 38000 satt på läktarna och småfrös. Solen tittade fram och log över North Bank. Ett Gunners med en alltid lika glödhet(?) Francis Jeffers kvitterade John Terry s inledande mål och med mål av Thierry Henry och FRank Lampard, så delade lagen på sig för att mötas i ett omspel på Stamford Bridge.Sedan finns det tidpunkter som man undrar om man verkligen upplevt. Gunners slår ut Chelsea på Stamford Bridge med 3-1. Minns man det? Jo, kanske. John Terry inledde med ett självmål och gav Gunners ledningen innan Wiltord gjorde mål. Just denne Wiltord glömmer man lätt bort, men han gjorde en hel del baljor för Gunners bakom Henry, Bergkamp och Pires. Terry reducerar innan Lauren avgör för Gunners och tar laget till semifinal i vilken Seaman gör århundradets räddning på Peschosolidos nick mot Sheffield United och i finalen avgör Pires och skjuter ytterligare en cup till klubben.Det kanske mest intressanta med matchen mot Chelsea är måluppsättningen för Arsenal . I mål stod Stuart Taylor . En gång i tiden sedd som ytterligt lovande och begåvad med ett av Gunners-historiens absolut poppigaste mittbenor. Reservmålvakt? Guillaume Warmuz.Vemsade du?Guillaume Warmuz. Jo, det var till och med så att undertecknad hoppade till och fick fundera, men efter lite googlande så såg jag att denne målvakt snabb-värvades efter att Rami Shabaan brutit benet. En mycket stark målvakt som vunnit ligaguld med Lens i Frankrike, som Wenger hämtade för att vara i klubben ett halvår. Han stod inga matcher, men satt på bänken en match som denna. En annan spännande incident var att Pascal "Conehead" Cygan blev utvisad. Those were the days...José Antonio Reyes gjorde två baljor denna februaridag och skrev in sig i böckerna. Det första målet var magiskt snyggt och det andra en boll som knappt rullade in.Tyvärr tog Chelsea gruvlig revansch på Gunners denna fantastiska säsong då de slog ut oss ur Champions League i kvartsfinalen. Det mår jag fortfarande dåligt av.******21 dagar kvar. Om tre veckor vid denna tid, så har jag troligtvis coachat mitt flicklag i en fotbollsmatch. Föräldrarna har troligtvis tittat på mig och undrat varför jag skriker alla instruktioner på engelska med franskbrytning och inte ser något som domaren blåser. "Vadå, I did not zee zat?.. Vad menar du?", frågar de. Flickorna undrar varför de konstant underpresterar och varför de förlorar med 3-0 mot ett lag som de normalt sett kör över.