FA-Cup Final Countdown: D-Day - 3: Försvarsanalys

Känner ni att det börjar vobbla i kroppen.Som ett gammalt fiskedrag som sitter i käften på en gädda. Det hoppar, skuttar och vill. Kroppen vill ha en FA-cup-final nu. Jag vill se spelarna marschera ut. Jag vill se Mustafi fälla Diego Costa på vägen ut. Jag vill se Mertesacker säga något nedrigt. Jag vill se de rödvita flaggorna vaja över Wembley och jag vill framför allt se Gunners krossa Chelsea Det är onsdag idag. Solen skiner och ikväll packas väskan för några dagars fotbollscup i Västerås. Rocklunda, Mälaren och Kokpunkten. Finns det något annat? Jag undrar. kan inte Västerås. Liston Söderberg och Johnny Rödlund. Å Bandy. Det var väl det hela. Sedan tror jag att Enström och Galante Carlström- innebandylegendarerna - är från staden också. Något jag glömt. Får kolla. men tre nätter i en sal med kvittrande ungdomar, som ligger och snapchattar och bubblar om diverse. Hur skall jag få in Arsenal i dem? Jag funderar på att ta med en gammal klassisk singel jag har hemam från 1981. "Roll in the Red C arpet" och väcka dem med. Göra en flygande mara på dem och hålla fast dem till de väst ur sig "Famous five". Någon sade "hette de inte Fantastiska fyran", varpå jag satte in en sådan kanontackling i knähöjd. Vafalls? Famous Back-Five.. det kan fan alla. Planering fortsätter. Arsenaltröjorna packas ned. Flera stycken. Det intressanta är att mitt flicklag precis fått nya tröjor och färgerna och skärningen är exakt den samma som Gunners. Röd och vit och med ny Puma-skärning. Det gjorde mig tårögd. "Spela med värdighet, tjejer", hulkande jag. "Gör tröjan stolt". Föräldrarna tittade konstigt på mig.Samtidigt skall min djuplodande analys av lagdelarna fortsätta. Igår var det storvinst för Arsenal på målvaktsfrågan. Petr Cech utklassade Courtois och Gunners tog en övertygande 1-0-ledning. idag rullas analysen vidare och vi går på försvarsspelet. Här har lagen ställt om på 3-backslinje som blir fem-backslinje i försvaret. Gunners och Chelsea har således härmat varandra och rätten får avgöra vem som var först. Gunners naturligtvis. Vi går i bräschen överallt.Så hur går det ut denna gång. Jo, även denna gånbg har Gunners övertag. jag skall ge er några talande exempel på vad exempelvis Shkodran Mustafi är kapabel till.Alldeles lysande naturligtvis.Han äter Diego Costa till frukost.Å vänta bara.. vi tar nästa Nacho Monreal . Här händer det grejor.För att inte tasla om när vi släpper iväg världens snabbaste högernback. The ThunderBellerin. Ingen hänger med honom. han kommer att löpa åttor kring Chelseas yttrar. Släpper dem några meter, springer upp vid sidan, blänger på dem och skickar ut dem över sidlinjen.Sedan plockar vi in överkursen och är det så att det inte Chelsea är fullständigt paralyserade så slänger vi in Mertesacker så är det fullständigt stängt.Chelsea skakar in i ryggmärgen. kallsvettiga. Hur skall man ta sig förbi detta monsterförsvar. Som percy Jackson och Monsterhavet, som att välja mellan Scylla eller Charibdis. Hur man än gör så blir det jobbigt. Svåra tankar hos Conte.Chelsea har det inte så lätt dock. Nu lär troligtvis John Terry börja på bänk. Möjligtvis, men han har ju varit en alldeles enastående förebild och läromästare på alla plan. Gunners får svårt att ta sig förbi detta fantastiskt välkomponerade försvarssystem där John Terry lärt upp sina adepter på följande sätt:Först - hur man glömmer att ta av sig klamporna när man skjuter straff:Hur man markerar. Här tycker jag det är intressant att Terry verkligen försöker visa Gary cahill hur man markerar, genom att markera Cahill.Och avslutningsvis så känner han en stor samhörighet med Steve"Slipsock" Gerrard. tycker det är schysst.Men JT är ju på väg ut efter en lång och trogen karriär och Gary Cahill tar över. En spelare som har hela framtiden att se fram emot och som verkligen gör vad han kan för att göra det mesta av vad John Terry lärt honom.Första målet mot Gunners i höstas är en klockren inspirationskälla för framtidens ynglingarEller äventyret förstätter med ytterligare klarertramp. Har Chelsea centrala försvarare militärkängor på sig?Så när jag nu samlar ihop intrycken, så kan jag inte annat än att ge Arsenal en klar och välförtjänt seger på försvarsspelet. Känns som Gunners ställer upp med ett klockrent försvarsnäste. Ointagligt. Medan Chelsea har konståkningsskridskor på sig.ARSENAL 2 - CHELSEA 0.