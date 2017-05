FA-Cup Final Countdown D-Day-7: Fabregas

Love or hate?Hans namn har givit lite chockvågor i London. Arsenal fansen klövs i två delar när deras älskade Cesc Fabregas återvände till London och gick till Chelsea För mig är han alltid och bara en hjälte. En av de riktigt stora playmakers vi har haft i klubben och en spelare som är mycket stolt över att vara katalan, spanjor och Arsenalfostrad. Idag finns han i Chelsea, men då lagen möts om en vecka är han värd en egen kolumn. Naturligtvis.Nu skall jag inte rapa upp hans karriär år-efter-år, men konstatera att han har vunnit Premier League , FA-Cup, League Cup, La Liga .Copa del Rey, Supercupen, VM och EM(två ggr t o m). Han har över 100 landskamper för Spanien.. Så nog måste vi vara stolta och ge honom vår hyllning när vi passerar hans flagga på Danny Fiszman bridge utanför Emirates Stadium. Den försvann från Ken Friar Bridge tidigare efter viss påtryckning(löjlig sådan), men måste ju naturligtvis vara kvar där den hänger idag.Han är den yngste spelaren i A-laget genom tiderna i Gunners, han är den yngste målskytten genom tiderna och ledde Gunners från mittfältet under 6 långa år. En fantastiskt kreativ spelare med finess, känsla, spelsinne, löpvillighet och humör.Att han förr eller senare skulle återvända till Barcelona stod nog klart tidigt. Frågan var bara när och tyvärr uppstår det i en tid när Barca inte går till final i Champions League , som är Cescs enda lilla plump i protokollet. Barca åker i semi eller kvart och efter tre år ser Cesc att han inte längre har sin plats säker och vill tillbaks till London.Naturligtvis är Arsenal det första valet då man lär ha skrivit in en första återköpsrätt, men då Wenger lagt ut massor av pengar på Özil, så kan han inte lova honom guld och gröna skogar så rivs denna rätten och Cesc är fri att vandra vidare. Det blev Chelsea med en stormig Mourinho som sortersde in honom lite annorlunda i laget och med en lite djupare position i laget.Detta väckte ont blod. Vafalls-varför väljer han Chelsea och inte Gunners? Nu har väl inte allt uppdagats men om jag inte missminner mig så har Wenger uttalat sig ungefär så som är beskrivet i texten. För mig är det case closed. Fabregas karriär hos Chelsea är en ligatitel och en ligacup. Även där har han skapat mängder av chanser och deltagit i spelet på ett positivt sätt.Cesc Fabregas är en legendar. En nutida sådan. I mitthjärta bultar alltd ett hjärta för den skicklige katalanen som lyste under ett halvdussin år på Gunners mittfälte. Han gav allt för Gunnerd i alla lägen.Vill man minnas honom lite extra så kolla på dessa svepeller när han rullat bollen till Iniesta i VM-finalen 2010eller varför inte som den person som kastade pizza i huvudet på Sir Alex i det berömda tunnelbråket 2004 i Old Trafford.