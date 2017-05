FA-Cup Final Countdown : D-Day - 8 : ordens bakgrund

En fredagkväll just hemkommen från mitt flicklags 0-0 match så vänder jag ut och in på ordstäven, ordkunskapen och verbböjningar och ger mig in i etymologins värld. Ety...vad? Har det med svamp eller gamla stenar att göra? Nejdå, Etymologi är ordens ursprung och som humanist, artist och spirituell levnadstecknare av världens förmodligen tredje nedräkning av en cupfinal så måste jag ju förstå vad det handlar om.Så vad betyder egentligen Chelsea och Arsenal Chelsea är naturligtvis lite tråkigare. Dagens betydelse är att det är en nyrik klubb i centrala Londons sydvästra delar som tycker om ryska oljemiljoner. Å tycker man inte om det så kan det vara Chelsea Clinton man tänker på. Vill man dock veta något annat så dyker det upp som Cealc-hyð = "chalkwharf". 787 ägde det sedan rum en Synod i en plats som kallas Chelchith. Det låg kanske inte helt där det ligger idag, men nära på. En synod var ett religiöst möte där kyrkans ledare bestämde hur livet skulle levas. Namnet Chelsea dök dock upp några år senare då normanderna pratat om det och bildat en by. Inte så speciellt tufft. Lite som klubben.Men nu blir det mera styrka, fart och dunder. Arsenal? Jo naturligtvis hänger det ihop med vapen. Raketer, kanoner, vapenförråd. Eh...nä.Arsenal betyder nämligen "liten fransman som vägrar ändra håll" på gammalkoptiska. Nej, inte det heller. Arsenal kommer från arabiskans, som betyder "house of industry” eller "house of construction”. Med handeln på 1500talet fick namnet vingar och dök upp i olika nationer. Spanskan och italienskan använde namnet darsena som varv . Köpmännen i Venedig använde sin venetianska och lade till -Ale på sluter och det blev ett varvsområde. "D" försvann och det blev Arzenale..Någon gång på 1500-talet kom namnet till England via William Thomas som i sin bok "History of Italy" skrev "The Arsenale in myne eye excedeth all the rest: For there they haue well neere two hundred galeys” (“In my eyes the Arsenale is greater than all the others; they have almost two hundred galleys there." Så namnet dök upp som skeppsvarv och i detta skeppsvarv dök sedan olika vapen som skulle föras till båten. Arsenal blev långsamt ett förråd för vapen, skeppsutrustning och båtar. Under 1800talet hade ordets mening glidit iväg ytterligare då man pratade om att skapa ett förråd för vapen i östra London. Detta blev till en vapenfabrik och vips hade Ordet för ett hus för tillverkning förvandlats till en vapenfabrik.Lite ordkunskap en fredag