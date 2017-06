Försäsongsmatcher

Samtidigt som vissa av oss retirerar till myggskogarna och växlande-molnighet-med-lokala-skurar så beger sig Arsenal ute på försäsongsturné i mitten av juli. Har man inte brännt slantarna på en sistaminuten till Ullareds parkering så varför inte Australien? Australien upptäcktes av en mindre känd holländare för att sedan bli erövrat av Captain Cook, glad svåger till Capten Morgan. Relativt omgående skjutsade man över Britains finest och ett snabbt skutt in i nutiden följer Arsenal efter till straffkolonin. Det blir matcher och försäsongsträning, autografskrivande och koalakramande, scuba diveande och boomerangkastande, kängruskuttande och aboriginska ansiktsmålningar. Har Arsenal haft någon australiensisk spelare? Jo för fan. Polsk-Australiensaren John Kosmina stoltserar med ett inhopp i en ligamatch och tre framträdanden (två inhopp) i UEFA-cupen. Ligamatchen mot Leeds 79 slutade 2-2 där Liam Brady gjorde 2 mål. Fler? Nä. Wenger tror jag fingrade efter Mark Schwarzer när Almunia vaktade stolparna på Emirates men närmre än så kommer vi ingen spelare i modern tid.Nåväl. Vi möter Sydney FC den 13e juli och därefter Western Sydney Wanderers den 15e. Vill man ladda upp ännu mer inför de här matcherna så sjunger Wojciech Szczesny "I come from a land down under" här och Oxlade-Chamberlain koalakramar en röd telefonkiosk här . The Jeff drar till med en "throw some shrimps on the baaaarbie" här Därifrån åker vi norrut och landar i Mittens Rike. Här stöter vi den 19e juli på de otrevliga Bayern München i Shang Hai och fortsätter sedan den 22e till Peking mot ännu mer otrevliga Chelsea. Vad vet vi om Kina? Inte mycket. Jag joggade runt en vecka i Hong Kong i februari men det ska tydligen inte vara alls samma sak. Hong Kong är anglofilt och håller en viss distans om man påpekar deras inträde i den kinesiska gemenskapen. Det finns massor med skyskrapor i Hong Kong. Nog om Hong Kong. Övriga Kina då? Massor med folk, urgammal civilisation där papper, krut, ipad, kompass och en rad andra uppfinningar sprutades ut innan en viss Djingis satte skräck i Asien, Mellanöstern och Europa. Trots sina resurser så har man bara spelat VM en gång och då inte lyckats med att göra mål. Tyvärr har ingen kines spelat för Arsenal (eller? sökningen hittade japaner och sydkoreaner men inte någon kines). I övrigt så tar kineser över fotbollsklubbar i Italien och erbjuder vansinnespengar för Diego Costa, Tobias Hysen och Jackson Martinez.Sedan blir det Emirates Cup för hela slanten. Denna titel prenumererar vi på och i år står Benfica och Sevilla för motståndet. Den 29e och 30e juli spelas dessa i London.Ha en trevlig sommar och njut av försäsongen!