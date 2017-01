Fransoserna förlänger

Idag sattes pennan till pappret och tre av våra fransoser skrev på förlängningar på sina avtal. Laurent Koscielny Olivier Giroud och Francis Coquelin har alla vigt de närmaste åren åt Arsenal . En fjärde fransman Monsieur Wenger själv är givetvis så glad att blixtlåset hakar upp sig, vad säger han om det här då?Jo:"We are very pleased that three important members of our team have committed to us for the long term. Francis has made tremendous technical strides over the past few years because he’s so focused every day."Och de andra herrarna?"Olivier has big experience in the game now and has become a more and more complete player since joining us. Laurent is of course a key part of our squad and I believe one of the best defenders in the world today. So overall, this is great news for us.”Kan det bli bättre så här en ärtsoppetorsdag? Ja det kan det, en tysk en chilenare och en Bellman skulle också kunna krita på av bara farten. Under tiden får man nöja sig med att Rob Holding s kärleksförklaring till Michael Jackson. Bara att kalla Jackson för "Jacko" känns lite knepigt. Mer finns att läsa på Arsenals hemsida