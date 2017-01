Gunners fick Sutton FC i cupen

Prata om riggad lottning.Det här går inte ens att få ihop.Vad hände?FA-Cupen har sex stycken "kandidater" till en seger. Chelsea, ManCity, ManUnited, Gunners, Tottenham(nja?), Leicester och till det två ytterligare Premier league -lag. Burnley och Middlesbrough. Hur kan det funka att alla dessa åtta lag slipper möta varandra och de sex "kandidaterna" alla spelar borta? Förvirrande. Mycket så. Måste ju varit riggat. Eller har man ändrat reglerna och seedar"topplagen, så att de skall slippa möta varandra? Jag fattar ingenting.Fast reglerna säger " The tournament consists of 12 randomly drawn rounds followed by the semi-finals and the final". Aldrig.Hursomhelst, så lottades cupen igår och Gunners åker fem mil genom London till Sutton FC, som finns i amatörligan. Ofarligt? Borde vara så, men de skrällde och slog ut Leeds i fjärde omgången och får nu Gunners som enkelt spelade undan Southampton.Det blir lite återkomster för gamla kanonjärer, som aldrig fick fart på sin karriär. I Sutton FC spelar Craig Eastmond, som en gång spelade Champions League för Gunners. Han gjorde självmål mot Shaktar Donetsk 2010/11. Här finns också Roarie Deacon, en yvig ytter och Jeffrey Monakana,som inte heller fick plats i Gunners. Vi noterar också att Jenny the Giraffe är maskot och kanske kan äntligen Gunnerosaurus få napp. Skulle vara en spännande koppling.Den senaste amatörklubben att slå ut en klubb från den högsta divisionen var..Sutton FC . 1989 slog de ut Coventry.Matcherna sker 17-20 Februari.