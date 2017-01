Inför: Arsenal-Burnley

Efter en stabil vinst borta mot Swansea ska Arsenal städa undan ett bortasvagt Burnley på Emirates.

Januari börjar lida mot sitt slut och det har varit en hyfsad månad för Gunners. Undantaget Bournemouth borta har resultaten varit stabila och detta bör fortsätta mot Burnley hemma. I februari nalkas Champions League och dessutom mycket tuffa matcher i ligan. Därför måste Arsenal helt enkelt vinna de resterande matcherna i januari, vilka är Burnley (H), Soton (B) (FA-cupen) och Watford (H).Förra mötet mellan lagen var en riktigt usel match. Burnley är mycket hemmastarka och Arsenal snodde en viktig seger genom ett diskuterat ledningsmål på övertid. En riktigt skön vinst och Arsenal är en av endast tre lag som tagit tre pinnar borta mot Burnley. Huruvida detta spelar någon roll på söndag är oklart, men Arsenal bör ändå kunna ta en stabil trea.Läget i Arsenal är bra. Spelare är på väg tillbaka från skador, Özil är igång igen, Sanchez gör mål och Giroud är minst sagt i toppform. Giroud klarade sig bra från halvskadan han ådrog sig mot Swansea . Wenger säger följande:”Overall from last week, Bellerin, Coquelin and Gibbs are back in the group. Not Walcott, but these three should be available for selection for Sunday. We have no injuries from last week”Mustafi är som bekant tillbaka efter skada; mycket viktigt för laget. Man har ännu inte förlorat med Mustafi och jag tror att det har att göra med att Koscielny trivs mycket bra bredvid Mustafi. Koscielny är en av världens allra bästa backar men jag tycker inte han utmärker sig lika mycket bredvid Gabriel. Även om jag inte anser Mustafi vara en back i klass med exempelvis Koscielny och Alderweireld så passar han uppenbarligen mycket bra in i detta Gunners. Arsenal kan snart ställa den absolut starkaste elvan på plan igen, pusselbiten som saknas är givetvis Cazorla. Jag tror Wenger väljer följande gubbar på söndag:CechBellerin, Mustafi, Koscielny, MonrealXhaka, RamseySanchez, Özil, IwobiGiroudIwobi gjorde en stabil insats mot Swansea och jag tror dessutom Ramsey kommer få fortsatt förtroende. Hade Elneny varit tillgänglig tror jag han hade fått spela.Lite research kring Burnley och man kommer genast till ett mycket intressant faktum. Burnley är ett av ligans hemmastarkaste lag, då man på 12 matcher har tagit 25 poäng. Arsenal har tagit 23 på tio matcher. Alltså: Burnley snittar 2,08 poäng per match hemma medan Arsenal snittar 2,3. Inte jättestor skillnad, men den stora skillnaden mellan lagen är bortaspelet. Burnley är ligans sämsta bortalag och detta pekar på att Arsenal bör kunna ta tre poäng utan större hinder på söndag. Burnley har förlorat 8 (!) av sina 9 matcher på bortaplan och kryssat den nionde. Dessutom har man släppt in hela 20 mål och endast gjort 3 – vi får hoppas att det fortsätter på den vägen. Vad detta beror på har jag inte en aning om, men en tanke kan vara att Burnley vet att de är starka hemma och därmed lägger allt sitt krut på att vinna hemmamatcherna – vilket gör att bortaspelet blir lidande. Vi vet att Burnley inte har någon lysande stjärna utan snarare ett kollektiv som imponerar. Spelare som Boyd löper kopiöst mycket och tar verkligen jobbet.Burnley är i bra form och har vunnit många matcher den senasta tiden. 4 vinster de senaste 6 matcherna är mycket bra för en nykomling och laget kommer definitivt hålla sig kvar i PL den här gången. Men som sagt: Burnley är mycket bortasvaga och sina vinster har de tagit på hemmaplan. Målvakten Heaton är mycket bra och han har en bra dag måste Arsenal skärpa sina avslut.Gissning på elva:HeatonLowton, Keane, Mee, WardHendrick, Marney, DefourBarnes, Gray, BoydBurnley lär inte satsa något offenstivt, utan kommer backa hem och göra ytorna små för Gunners. Vi vet alla hur det kan se ut om Arsenal startar segt och omotiverat, så för att vinna bör Arsenal sätta högsta fart. Gör Arsenal första målet så vinner de matchen. Arsenal ska bara städa undan Burnley, de ska vinna och ta alla poäng. Enkelt. Eller? Det blir 2-0 till Arsenal, Sanchez & Giroud. Ett mål i varje halvlek!Källor: forza-appen, soccerstats.com