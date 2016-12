Inför: Arsenal - Crystal Palace

I skrivande stund är det år 2016, när Arsenal tar emot Crystal Palance på Emirates stadium imorgon är året 2017. Nytt år, nya möjligheter, nya matcher att vinna. Låt oss börja med tre poäng mot Crystal Palace.

är slut och julen ska ut (om en vecka enligt traditionen) och Arsenal ska spela tre matcher under årets första sju dagar. Tufft för spelarna, kul för oss som bara tittar på.Igår fredag höll Wenger en långdär det talades om transfers och om året som gått. Wenger anser att laget överlag tagit ett steg frammåt spelmässigt i våras, spelet har högre kvalité nu men han säger samtidigt att 2016 är en stor besvikelse för att man helt enkelt missade att vinna ligan ett år när det endast var Leicester som levererade på en hög nivå. Bjuder på ett intressant citat ifrån Wengers presskonferens inför matchen: "The Premier League has not produced so far". Wenger menar att ligan borde producera fler högkvalitativa matcher som kommer bli ihågkomna som klassiker, vilket man absolut kan hålla med om. Mer pengar, mer skickliga spelare och mer skickliga tränare tycker man borde ge häftiga drabbningar men än så länge anser nestor Wenger att dessa matcher uteblivit. Låt oss se om det kan bli mer av den varan år 2017.blir högintressant eftersom det för alla managers gäller att ha fingertoppskänsla gällande spelarnas form och småskavanker med så högt tryck på muskler och hjärna. Eftersom laget fått nästan en hel veckas vila efter vinsten mot West Bromwich så lär Wenger inför denna första match år 2017 mönstra sitt bästa lag. Förutom de långtidsskadade och rehabiliterande spelarna så kommer Kieran Gibbs som fick chansen ifrån start förra matchen inte vara med i truppen på grund av en mindre skada. Även Walcott som missade förra matchen har inte riktigt fått bukt med sin vadskada och missar därför också nyårsdagens match. Goda nyheter kring Mustafi som är tillbaka ifrån sin skada, återstår att se om han är i speldugligt skick. Gabriel kan mycket väl få fortsatt förtroende med tanke på motståndet. Eftersom Walcott var skadad mot West Brom återgick Arsenal till förra säsongens anfallskvartett med Giroud som spets flankerad av Sanchez och Iwobi med Mesut Özil som hovleverantör av smörpass.CechBellerin - Gabriel - Koscielny - MonrealCoquelin - XhakaSanchez - Özil - IwobiGiroudhar haft en tuff höst med endast en vinst på sina tolv senaste matcher och laget ligger farligt nära nedflyttningsstrecket. Alan Pardew fick gå precis innan jul och ersättaren blev ingen mindre än Sam Allardyce. En ny manager brukar oftast kunna ge positiv effekt på laget och med spelare som Zaha och Benteke finns lite spetskvalité men nog ska detta gå vägen för Arsenal. Crystal Palace backlinje har varit skakig under säsongen och inte blir det bättre över att skadelistan är längst i Premier League för närvarande. Kvalitétsspelare som Loic Remy och Pape Souare hade verkligen kunnat gjort skillnad på plan. Joe Ledley och James Tomkins erfarenhet behövs defensivt och förhoppningsvis (för Palace fans) så kan de två sistnämnda herrarna vara tillbaka imorgon men det återstår att se. Förra matchen mönstrades i vilket fall denna elva.HennesseyKelly - Dann - Delaney - WardFlamini - CabayeTownsend - Puncheon - ZahaBentekeSom ni kan se är alltså Flamini och härjar i Palace nu förtiden. Låt oss hoppas på ett varmt mottagande för fransmannen som gjort mycket viktigt i Arsenal trots all skit han fått utstå.Jag tror att Arsenal är på tårna inför denna matchen. Crystal Palace spel satt inte under Pardew och lär inte ha satt sig ännu med Allardyce. Allardyce är inte heller känd för sin bländande offensiva taktik så min förhoppning är stora ytor bakåt och obefintligt spel frammåt för Palace, låter bra va? Mittt tips: 3-0 Arsenal. Sanchez gör två, Giroud ett.Något att ta med sig inför det nya året. Wenger kommenterade en fråga ifrån en journalist angående Chelseas försprång att han förstår att deras jobb är att alltid se till "worst case scenario" (eftersom det säljer) men han avslutade presskonferensen med att önska att journalisterna under 2017 istället endast önskade Arsenal det bästa.