Inför Arsenal-Everton

Det är dags för den sista omgången av Premier League 16-17 och mycket lutar åt att det slutar med besvikelse för Arsenal.



Inför den här säsongen var jag försiktigt hoppfull – efter debaclet med en ligatitel som rann ut i sanden våren 2016 var jag lite trött på att Arsenal ständigt vek ned sig när det gällde som mest. Arsenal började ligan bra (sett till de första 10-15 omgångarna) men som vanligt tappade man dyyyyyrbara poäng de första omgångarna. Hade till exempel Arsenal inte förlorat mot Liverpool den första omgången hade man nu legat före dem i tabellen (jag vet att det inte går att resonera så, but still). Jag minns speciellt Chelsea -matchen där Arsenal spelade ut Contes gäng och vann med 3-0. När kvällarna blev mörkare och hösten blev allt kallare tappade Arsenal som vanligt lite momentum. Man åkte på däng både mot Everton och mot City inom loppet av en vecka och där och då kändes ligatiteln som bortblåst då Chelsea nyss hade börjat sin monsterform. Vi vet alla vad som hände i februari och mars (och april…) och nu står vi här. Arsenal ska möta Everton hemma i en match som skulle kunna vara Wengers sista som manager för Gunners, även fast jag tror han stannar. Det finns två anledningar till att vara lite hoppfull: Arsenal ska snart spela FA-cupfinal mot de där gänget och Arsenal ligger trots allt bara en poäng bakom Liverpool. Med tanke på hur Arsenal tog sig till CL säsongerna 11-12 och 12-13 bör Liverpool inte ta ut något i förskott eftersom Arsenal alltid verkar knåpa sig till CL till slut.Arsenal lär ställa upp med en trebackslinje och köra på som de har gjort senaste månaden, för det har ändå gått relativt bra det senaste. Koscielny kommer knappast starta, inte heller Oxen. Jag tror på följande:CechHolding, Mustafi, MonrealBellerin, Xhaka, Ramsey, GibbsÖzil, SanchezGiroudEverton har återigen kvalificerat sig in som ”best of the rest” och det stora utropstecknet är naturligtvis Lukaku som gjort väldigt många mål för en klubb som Everton. Är han redo för nästa steg i sommar så lär Everton få in minst en halv miljard. Annars är det mesta som vanligt hos dessa möjliga party-poopers, även om Baines vänsterfot inte leverar som förr. Everton kan mycket väl göra livet surt för Arsenal återigen, och lär vara sugna på att ta en skön dubbel-vinst mot Arsenal denna ligasäsong. Vissa tror att de vill att Liverpool ska få så svårt som möjligt, men jag köper icke detta. Det blir jäkligt tufft för Gunners imorgon!Det viktiga är bara att vinna och se till att sätta press på Liverpool. Med tanke på hur svårt Liverpool ändå har haft mot mitten- och bottenlag hemma så kanske hoppet lever trots allt. Dessutom ska Arsenal spela sig i form till finalen nästa helg.COYG!!!!Källor: Forza-appen