Inför: Arsenal - Hull City

Som vanligt stormar det kring Arsenal.



Nåväl, match mot Hull i helgen. Ett Hull som varit överlägset mest nedflyttningstippat till för någon vecka sedan då nya Managern Marco Silva väckt den hopplösa truppen ifrån de döda. Inför säsongen hade laget knappt en startelva att ställa på gräset och ägarna verkar vara ointresserade av klubbens bästa. Laget har dessutom varit skadedrabbat samt förlorat bra spelare i transferfönstret i januari. Att Hull nu börjar ta poäng är oerhört starkt och det blir riktigt tufft för Arsenal när Hull gästar Emirates i den tidiga lördagsmatchen.



Arsene har ganska stor frihet vad gäller laguttagningen till på lördag. Bellerin lär troligtvis inte spela efter sin otäcka smäll mot Chelsea, Elneny är tillbaka efter afrikanska medan Xhaka fortsatt är avstängd. Ramsey är fortsatt skadad och ärligt talat är det kanske lika bra, Arsenals extremt dåliga spel började någonstans när Ramsey var tillbaka i elvan. Hull kommer ligga väldigt tajt och lågt vilket kanske inte talar för Sanchez längst fram utan man kanske hellre vill ha en Giroud som kan nicka inlägg på mål. Problemet är att Arsenal aldrig slår inlägg när Giroud spelar och fransmannen har precis som resten av laget spelat uselt det senaste, jag hoppas på Sanchez. På någon av kanterna hade jag gärna sett att Perez få chansen från start eftersom det ändå kommer bli mest spel på offensiv planhalva.



