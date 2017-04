Inför: Arsenal - Leicester City

Arsenal tar emot Leicester City efter semifinalvinsten i söndags hemma på Emirates. Vinst är ett måste för en förnyad chans på topp fyra.

Efter att ha äntligen producerat en insats med viljestyrka, uthållighet och attityd mot Manchester C ity i semifinalen av FA-cupen återvänder man till ligaspelet några dagar senare för att inkassera tre poäng. Stämningen har förbättrats en del och det var längesen man som Arsenal-supporter kunde känna sig riktigt glad efter en match. I finalen väntar Chelsea och man kommer få det svårt, men det finns ingen tvekan om att Wenger lyckats ingjuta nytt hopp i truppen. Två segrar i rad med en tre/fembackslinje i april månad och läget ser i alla fall lite bättre ut. Vissa hävdar dock att det här bara leder till att styrelsen kan ursäkta sig för att förnya den rutinerade fransmannens kontrakt, något som i alla fall de mest högljudda fansen anser skulle vara fel. Inga nya nyheter finns gällande Wengers kontraktssituation och Wenger sa på sin presskonferens inför morgondagens match att hur resten av säsongen går resultatmässigt inte påverkar hans situation.Det har pratats mycket om hur Wenger har ändrat just formationen. Laget verkar mentalt mer redo och fokuserat för sina uppgifter och det är något som också Wenger kommenterat.”Vad [bytet av formation] gjort är att det fick spelarna att fokusera på något som är konkret, att glömma ångest och lite osäkerhet. Ibland när ett lag inte presterar bra, bara att fokusera på något annat hjälper att fokusera på något som kan vara bättre. Vi insåg att vi måste kämpa som galningar för att komma tillbaka och vinna våra matcher.””Det är möjligt att jag använder det mot Leicester .”Arsenal ligger bara på en sjundeplats i tabellen, men har färre matcher spelade än sina konkurrenter. Just nu finns möjlighet att gå upp på samma poäng som Liverpool om man vinner de tre matcher som man har till godo. Tottenham ligger hela 14 poäng före Arsenal och med sju matcher kvar är det inte långt ifrån förrän det blir matematiskt ointagligt. Det kommer stå mellan Liverpool, Manchester City, Manchester U nited och Arsenal om tredje- och fjärdeplatsen och för att ha chans på topp fyra och för att kunna konkurrera krävs vinst mot Leicester.Wengers kommentarer:”Det ser ut som det [att vi måste vinna resterande matcher]. Det måste vara målet. För att åstadkomma det, måste vi vinna nästa match. Jag tror att nästa sak vi måste åstadkomma är att överföra energinivån vi visade i söndags till Premier League . Vi började bra mot Middlesbrough , så låt oss fortsätta det mot Leicester.””Semifinalen kommer ge oss lite mer självförtroende. Jag tror att det kommer övertyga alla att med rätt energinivå och den rätta kämpaandan, den rätta gemenskapen, så kan vi slå alla.”Ospina, Lucas och Mustafi är som bekant skadade och lär missa onsdagens match. Oxlade-Chamberlain lämnade Wembley på kryckor men ska ha varit en försiktighetsåtgärd. I övrigt finns inga andra skador, förutom att Cazorla sedan lång tid tillbaka är skadad. Arsenal lär ställa upp med egentligen samma startelva för att fortsätta den uppåtgående trend som man faktiskt har, såvida inte Chamberlain inte kan spela och i sådant fall kommer Bellerin in istället. Just nu presterar de flesta på en hög nivå och det är väldigt kul att se att unge Rob Holding , som kostade nästan ingenting i övergångssumma när han kom från Bolton inför säsongen, ta jättefina kliv i rätt riktning. Han ser stabil och självsäker ut och kan dessutom spela bollen och har ett fint fotarbete, något som han visade mot Man City senast. Ramsey verkar också få ut det mesta i den här formationen när han får jobba över stora ytor och löpa box-till-box.Potentiell startelva:CechGabriel - Koscielny - HoldingChamberlain - Ramsey - Xhaka - MonrealÖzil - Giroud - AlexisFjolåret var en sanslös succé med Ranieri, Vardy och Mahrez i spetsen när man ligatiteln och fullbordade det mest oväntade som de brittiska öarna bevittnat i fotbollssammanhang. Den här säsongen har gått tyngre, i alla fall i ligan, och Ranieri fick sparken efter en rad dåliga resultat bakom sig. Många reagerade starkt och tyckte att det var ovärdigt efter en sådan otrolig prestation från föregående säsong, samtidigt som några tyckte att det var nödvändigt eftersom klubben riskerade nedflyttning. Craig Shakespeare har tagit över och spelarna verkar ha antingen blivit dopade eller tagit sitt ansvar, såsom de borde gjort innan under Ranieri, när man fått ordning på resultaten och parkerar på en femtondeplats.Senast blev man utslaget ur Champions League av Atletico Madrid med totalt 2-1 när man förmodligen gjorde sin sista Champions League-match på ett bra tag. Innan dess förlorade man mot Everton med 4-2 och innan dess hade man faktiskt sex raka vinster i alla turneringar. Man har gått tillbaka till fjolårets 4-2-3-1 med Okazaki släpandes bakom Vardy och Mahrez till höger, Albrighton till vänster. Huth var avstängd senast och ersattes av Benalouane. Han lär vara tillbaka i startelvan mot Arsenal.Senaste startelvan, mot Atletico Madrid:SchmeichelSimpson - Morgan - Benalouane - FuchsNdidi - DrinkwaterMahrez - Okazaki - AlbrightonVardyTränare Shakespeares kommentarer:”Fokuset är att försöka ta så många poäng [som möjligt] från nu till slutet av säsongen. Vi vet vad som står på spel men för att vara rättvis så är de [spelarna] väldigt fokuserade som grupp.””De [Arsenal] förtjänade verkligen sin vinst [mot Man City] till slut även om det var en tät match. Jag är inte säker på vad de kommer göra på onsdag kväll. De har alternativ och jag är inte säker på om Arsene Wenger kommer rotera sin trupp.””Vi vet att vi har ett väldigt talangfullt lag att möta med några speciella spelare. Emirates är också enligt mig en väldigt speciell stadion. Vi åker dit fulla av självförtroende i form av den svit vi har haft, men vi vet att det kommer bli en tuff match.”Senast lagen mötte varandra slutade matchen 0-0 på King Power Stadium precis i början av säsongen. Innan dess har Arsenal haft två fina resultat när Welbeck avgjorde sent i sin comeback för lite mer än ett år sedan och när man vann med hela 5-2 på bortaplan och Alexis gjorde hattrick ett halvår tidigare. Totalt har Arsenal vunnit 63 matcher och Leicester 29, samtidigt som 44 matcher har slutat oavgjort, lagen emellan.Arsenal lär på sedvanligt vis dominera matchbilden och Leicester satsa på kontringar. Man får se upp med dessa då Vardy är vindsnabb och en boll i djupet kan leda till målchans. Lyckligtvis har man förmodligen tre försvarare som kan hantera de farligheterna. I övrigt bör Arsenal vinna på kvalitet men Leicester kommer inte göra det enkelt och kommer kämpa vilt för poängen.Tippning: Arsenal vinner återigen med 2-1 efter mål av Alexis och Özil och Vardy kontrar in ett mål för gästerna.Matchen börjar 20:45 och sänds inte på svensk tv. Repris finns tillgänglig på Viaplay från och med 22:50.