Inför: Arsenal - Manchester City

Vi lämnar ett landslagsuppehåll bakom oss, det är vad det är, och blickar framåt. Mot 1a april, ”April fools” med allt vad det innebär och matchen den 2e april mot Manchester City.

Efter Rubrik efter rubrik om Arsenal s dåliga form, Alexis dåliga humör och ”Wenger out” så har det varit rätt skönt med landslagsuppehåll. Ett landslagsuppehåll som visat att det inte är bara Arsenal i fotbollsvärlden som presterar under sin kapacitet, Holland är där i en bottenklass för sig.Landslagsuppehåll brukar vara en tid för medierna i respektive spelares hemland att få chansen att prata med sina stjärnor. Av stort intresse för Arsenalfans är såklart Özils intervju hemma i Tyskland och Alexis intervju hemma i Chile. Detta har det såklart redan skrivits en hel del om och man kan med fördel läsa artikeln som publicerades igår ifrån Anton på redaktionen där han översätter en del av intervjun och presenterar. Kortfattat tycker jag att det går att utläsa att Mesut Özil är nöjd med att vara i Arsenal och stannar gärna, samtidigt som Alexis trots allt tycker livet är ok men är underförstått jävligt less på bristen av vinnarmentalitet i Arsenal.Vi går raskt vidare till matchen som komma skall mot Manchester C ity. Arsenal och Manchester City kan vara det två topplag som fått mest skit under säsongen. Troligtvis mycket beroende på att lagen flera gånger underpresterat kraftigt sett till materialet. Manchester City var länge med och i alla fall skuggade Chelsea men nu är troligtvis det loppet kört med 12 poäng upp till ledarna. Laget kan dock glädjas åt att man är formstarkast i ligan just nu, detta samtidigt som Arsenal har samma formkurva som Swansea och West Ham vilket får ses som mindre smickrande denna säsong. Skadeläget i Arsenal är som det varit under större delen av säsongen bra. Förutom långtidsskadade Santi Cazorla är också Lucas och Cech borta. Det ska inte vara någon längre frånvaro för de två sistnämnda.OspinaBellerin – Mustafi – Koscielny – MonrealOxlade-Chamberlain – CoquelinWalcott – Özil – AlexisGiroudFör Manchester Citys del ser det lite värre ut med skadorna. Både Raheem Sterling och Kevin De Bruyne som är givna offensivt för City är frågetecken inför helgen, även backarna Sagna och Zabaleta är troligtvis borta. Definitivt borta är Jesus och Gundogan.CaballeroFernandinho – Stones – Otamendi – ClichySané – Silva – Fernando – Touré – GarciaAgueroDet blir tufft för Arsenal att möta ett offensivt väldigt starkt City. När lagen möttes i december hade inte Arsenal en suck i andra halvlek när City låg på. Tycker inte det finns någon speciell nyckel utan varje spelare måste till och börja med lyfta sig i kragen och börja spela fotboll för att detta ska bli något. Håller tummarna för vinst!Matchen sänds kl 17:00 söndagen den 2e april på viasat sport premium och viaplay.