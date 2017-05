Inför: Arsenal - Sunderland

Arsenal vann senast mot Stoke borta för en gångs skull. I en hängmatch på tisdagkvällen tar man nu emot redan nedflyttade Sunderland hemma på Emirates.

Den senaste matchen gav alltså vinst med 4-1 borta mot Stoke. Innan dess vann man, även det lite oväntat, hemma mot Manchester United och Wenger fick äntligen slå Mourinho i ett cup- eller ligasammanhang. Formen är totalt sett god för Gunners, och den enda plumpen i protokollet är derbyförlusten borta mot Tottenham för några veckor sedan. Man har vunnit sju av de senaste nio matcherna, eller sex av de senaste sju, i både liga och cup. Wenger har tidigare sagt att Arsenal är tvunget att vinna resterande matcher för att positionera sig bland de bästa fyra. Trots att man inte kunde leva upp till det i och med förlusten mot Spurs, har man fortfarande en liten chans att uppnå minimimålet för en säsong. Man har två hemmamatcher kvar, den ena mot ett avsågat Sunderland och den andra mot ett Everton med inget att spela för. Det kan innebära att motståndarlagen spelar med antingen en frihet eller lojhet vilket såklart påverkar utgången av matchen. Liverpool vann tyvärr i helgen och därför får de ta maximalt en poäng hemma mot Middlesbrough i sista omgången samtidigt som Arsenal vinner sina återstående två för att Arsenal ska sluta före i tabellen och hamna bland topp fyra. Man City vann också i helgen och får ta maximalt två poäng i sina två resterande matcher, hemma mot West Brom (spelar ungefär samtidigt som Arsenal på tisdagen) och borta mot Watford i sista omgången, för att Arsenal ska sluta före. Totalt sett är fortfarande säsongen såklart en besvikelse, även om man skulle nå topp fyra och kanske till och med vinna FA-cupen. Det kan i alla fall bli en bra avslutning på en förfärlig vår.Arsene Wenger pratade om möjligheterna att sluta topp fyra på sin presskonferens inför matchen.”Våra chanser (att sluta topp fyra) beror på att vinna våra matcher. Vi har 69 poäng, vi kan komma till 75. Det skulle vara fyra poäng mer än förra året, så låt oss fokusera på att avsluta så bra som vi kan. Vi har skapat ett momentum igen. Vi har haft en svår period och vi hämtade oss från det. Den enda chansen vi har att vara i topp fyra är att vinna våra matcher.”Mot Stoke senast spelade Arsenal återigen med en trebackslinje, den här gången med Holding, Mustafi och Koscielny. Bellerin och Monreal tog hand om kanterna istället för de skadade spelarna Chamberlain och Gibbs. Gibbs är åter tillgänglig och lär ta hand om vänsterkanten om Koscielny inte kommer till spel men Chamberlain kommer inte vara tillgänglig förrän cupfinalen, och inte ens då är det helt hundra om han spelar. Alexis utgick skadad i matchen mot Stoke efter att ha gjort mål i smärtor och är osäker för spel. En tanke är att Welbeck kommer in istället och spelar tillsammans med Giroud och Özil. Coquelin och Xhaka spelade tillsammans mot Stoke och gjorde det bra, när Ramsey satt på bänken. Troligen är just Ramsey tillbaka i startelvan och fortsätter sin fina form, som gjorde en assist till Giroud när han kom in senast.Potentiell startelva:CechHolding - Mustafi - MonrealBellerin - Ramsey - Xhaka - GibbsÖzil - Giroud - WelbeckLaget är alltså nedflyttat efter en helt usel säsong. De enda två ljusglimtarna har varit den unga målvakten Jordan Pickford och den rutinerade, äldre målskytten Jermain Defoe. David Moyes är fortfarande kvar som manager och just nu ser det ut som att han får ha hand om laget även nere i Championship . Kanske skulle det vara en bra omväxling för Sunderland som sparkat otaliga managers att hålla fast vid en under i alla fall några år.Formen är, som under hela säsongen, dålig. Man vann visserligen näst senaste matchen borta mot Hull, men innan dess hade man inte vunnit sedan den elfte februari och innan dess den 17:e december. 24 poäng på 36 matcher är helt enkelt för dåligt och det går inte att argumentera för att Sunderland förtjänat att stanna uppe. Fansen får hoppas på att man kan göra som sin lokalrival Newcastle, det vill säga minimera antalet dagar i Championship och ta sig upp igen så snabbt som möjligt.Senaste startelvan, mot Swansea:PickfordJones - Koné - O’Shea - GaitanLarsson - Denayer - NdongBorini - Defoe - AnichebeTränare Moyes kommentarer:”Jag är bekymrad för att jag nu har några stycken som säger att de har skador.””Jag behöver säkerställa att jag har ett lag att sätta ut. Vi kommer definitivt ha ett lag att spela och vi kommer åka dit och vara engagerade men det är en eller två stycken som vi inte är så säkra på.””Jag var väldigt besviken på lördagens insats, det var väldigt, väldigt dåligt. Jag gillade det inte. Jag har inte gillat känslorna sedan matchen, förmodligen lika mycket som efter vilken match som helst.””Vi måste förbättra oss och åka till Arsenal och vara beslutsamma.”I höstas slutade bortamatchen 4-1 till Arsenal på Stadium of Light. De senaste åren har Arsenal haft bra resultat, men den senaste hemmamatchen slutade bara 0-0. Innan dess vann Sunderland senast 2009 i ligan. Totalt mot Sunderland har Arsenal vunnit 61 matcher, förlorat 49 och spelat lika 41.Ingen lär bli förvånad av att Arsenal kommer dominera bollinnehavet och ta hand om initiativtagandet. Gunners måste visa att man har i topp fyra att göra och därför göra flera mål på ett nedflyttat Sunderland som inte har något att spela för, förutom eventuellt spelarnas individuella framtider i möjligen andra klubbar.Tippning: Arsenal 3-0 Sunderland. Giroud gör minst ett.Matchen börjar 20:45 och för en gångs skull på dessa kvällsmatcher kan man se matchen live på Viasat Fotboll och Viaplay.